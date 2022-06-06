Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков

Активный тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии

5
3 отзыва
Активный тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии.

Приэльбрусье – один из самых известных и любимых туристических регионов! Пешеходные маршруты в этих местах проходят по сосновым лесам и живописным ущельям, украшенным ледниками и водопадами.

В июле здесь всеми красками цветут альпийские луга, а в августе и сентябре Приэльбрусье подарит нам самые спелые ягоды черники, малины и брусники.

Особую красоту маршруту придают множество панорамных площадок, с которых будем любоваться вершинами Главного Кавказского Хребта. Изюминкой тура является подъем по канатной дороге на горы Чегет и Эльбрус!
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
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Что вас ожидает 🤩

Термальные источники «Гедуко»
Термальные источники «Гедуко»
Искупаемся в термальной воде, которая очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!
Ущелье Терскол
Ущелье Терскол
Путешествия по этим местам подарят незабываемые впечатления и чувство покорения мира
Гора Чегет
Гора Чегет
Она прекрасна и горда, а также, помимо паутины горнолыжных трасс, хранит среди своих склонов и отрогов несколько примечательных секретов
Эльбрус
Эльбрус
Гора богов и героев, сотни раз воспетая в поэмах, сказаниях и сагах, изображенная на полотнах художников, выступающая объектом покорения для мужественных альпинистов
Песчаные замки Ирик-Чат
Песчаные замки Ирик-Чат
Над их созданием «трудились» ветер и вода, солнце и снег, чтобы сотворить из горной породы интересный архитектурный объект
Водопад Азау
Водопад Азау
Один из самых удивительных водопадов Приэльбрусья

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье

До 11:00 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Наша сегодняшняя цель – Баксанское ущелье. По пути в эти места едем смотреть на достопримечательности Приэльбрусья.

Термальные источники «Гедуко».

Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в термальной воде.

Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность из глубины около 4000 метров.

Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом.

Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.

Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеТермальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеТермальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеТермальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеТермальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье
2 день

Водопад и ледник Терскол

Тур начинается с пешего маршрута по ущелью Терскол. Тропинка бежит вдоль реки, справа и слева – великолепный сосновый лес.

Впереди уже виднеется белоснежный ледник Терскол, который плавно сползает с отрога Эльбруса.

Длина этого ледника 7 км! В солнечный день ледник сверкает, искрится и радует наш глаз своими изумрудными пиками.

А если обернуться назад – увидим Главный Кавказский хребет и потрясающий ледник «Семерка».

Несколько раз по мостикам перейдем реку, увидим каменные туры и вскоре выйдем к водопаду.

Он очень шумный, живописный, полноводный! Украшением этих мест являются потрясающая базальтовая стена, по которой с огромной силой стекает этот каскад.

Обязательно делаем фото этих мест на память.

На все маршруты ходим без рюкзаков, с собой только дождевик, фотоаппарат и еда на обед, которую инструктор выдает туристам.

Активная часть: 10,4 км пешком, перепад высот 2180-2790 м, продолжительность 6 часов.

Водопад и ледник ТерсколВодопад и ледник ТерсколВодопад и ледник ТерсколВодопад и ледник ТерсколВодопад и ледник Терскол
3 день

Канатная дорога на гору Чегет

В этот день поднимаемся выше, выше и еще выше! По канатной дороге Чегет едем туда, где живут облака!

Канатка поднимет нас на высоту 3000 м. Перед нами, как на ладони, Главный Кавказский хребет с его безупречными вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутаи.

У подножия хребта увидим ледниковое озеро.

Продолжаем смотреть вокруг: с одной стороны от нас сверкает ледник «Семерка», с другой стороны – гордо возвышается главная гора Кавказа – белоснежный Эльбрус.

Вместе будем любоваться на его снежные вершины и сделаем десятки фотографий на память.

Во время прогулки по Чегету увидим заоблачное кафе «Ай». Название кафе переводится как «луна», оно очень любимо туристами за свою необычную, круглую форму и панорамные окна.

Спустившись с горы Чегет, попадаем на огромный сувенирный рынок. Здесь инструктор всегда терпеливо ждет, чтобы группа смогла купить все-все-все сувениры:))))

Цены здесь – от самых высоких до весьма скромных. Стоимость горного чая – 100-150 руб., варенье из ягод – 200-250 руб.

Торгуйтесь – и сможете дешево приобрести понравившийся сувенир.

Активная часть: путь к горе Чегет и обратно – 4 км пешком, перепад высот 2180-2100 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2100-3045 м; продолжительность 6-7 часов.

Канатная дорога на гору ЧегетКанатная дорога на гору ЧегетКанатная дорога на гору ЧегетКанатная дорога на гору Чегет
4 день

Треккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки Ирик

Сегодня едем в поселок Эльбрус, где находится еще одно интересное ущелье – Ирик-Чат.

В самом начале пути увидим живописный каньон, образованный рекой Ирик.

Идем дальше и выше! Тропа ведет нас за собой по сосновому лесу, мимо зарослей можжевельников, цветущих лугов и источника нарзана.

Внизу остается поселок, над которым постепенно поднимаются вершины Главного Кавказского хребта.

Походы в этих местах невозможно представить без прогулки к Песчаным замкам.

Это живописные останцы из желтого песчаника, которые гордо возвышаются над долиной.

Некоторые из них похожи на гигантские каменные грибы, а некоторые напоминают настоящие, сказочные замки.

Оставив позади каменные грибы, поднимаемся еще выше.

Зеленая долина реки Ирик расширяется и предстает перед нами во всей красе: с одной стороны видны отроги Эльбруса, с другой стороны – вершины ущелья Адыл-Су.

Порой в этой зеленой долине пасутся лошади или острожные горные туры. Чуть дальше по ущелью полюбуемся на небольшой каскад, пообедаем и отправимся в обратный путь.

Активная часть: 12,8 км пешком, перепад высот 1780-2360 м, продолжительность 6-7 часов.

Треккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки ИрикТреккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки ИрикТреккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки ИрикТреккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки ИрикТреккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки Ирик
5 день

Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

Именно этот день наши туристы всегда ждут с особым нетерпением!

С утра отправляемся в путешествие на гору Эльбрус.

Инструктор купит в кассе билеты на канатную дорогу – теперь путевка на Эльбрус в наших руках, отправляется в самое поднебесье.

Канатные дороги быстро поднимаются на высоту 3850 м. Цивилизация остается далеко позади, выше нас только знаменитая гостиница для альпинистов «Приют одиннадцати».

В этих местах будем долго гулять и любоваться потрясающими видами, которые открываются на Главный Кавказский хребет.

Прямо перед нами главные вершины Приэльбрусья – гора Чегет, Шхельда и Ушба, видны горы Грузии, знаменитая Безенгийская стена и так любимая нашими туристами гора Уллу-Тау.

Виды здесь заоблачные, фотографии будут великолепные! Кстати, не забывайте подпопники, сегодня покатаемся на них по снежным горкам.

Также сегодня по пути посетим 70-метровый водопад Азау, это один из самых высоких местных водопадов.

Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2380-3850 м, продолжительность 6-7 часов.

Водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
6 день

Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"

Сегодня поднимаемся по широкой дороге на отрог Эльбруса. По пути выйдем на несколько отличных смотровых площадок и полюбуемся живописными базальтовыми скалами.

Водопад «Девичьи косы» рождается из ледника Гара-Баши и падает с высоты 30 метров.

Шумный, полноводный, искрящийся на солнце и сверкающий радугами – именно такой этот каскад.

Смельчаки смогут даже зайти за потоки воды и постоять внутри водопада.

Да, будет мокро, будет свежо! Зато какие фото здесь получаются!!

Идем выше! Комфортная дорога приведет нас к обсерватории «Пик Терскол».

Это место интересно, прежде всего, своими панорамными видами.

Отсюда полюбуемся на Баксанскую долину, северные склоны Эльбруса и с нового ракурса увидим Главный Кавказский хребет.

Обратите внимание!! Инструктор принимает решение о посещение обсерватории «Пик Терскол» исходя из физического состояния группы.

Активная часть маршрута «Девичьи косы»: 10,2 км пешком, перепад высот 2180-2760 м, продолжительность 4-5 часов.
Активная часть маршрута «Девичьи косы и обсерватория»: 16,6 км пешком, перепад высот 2180-3150 м, продолжительность 6-7 часов.

Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"
7 день

Поляна нарзанов

До 12:00 выселение из гостиницы.

Покидая гостеприимное Баксанское ущелье, остановимся на поляне нарзанов.

Нарзан – это вода слабой минерализации, обогащенная микроэлементами.

На Поляне нарзанов выходят на поверхность сразу несколько источников.

В наших нарзанах очень большое содержание железа, о чем свидетельствует рыжий цвет вокруг.

Берите с собой пустые бутылки, возьмем нарзан в дорогу!

Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 17:00.

Поляна нарзановПоляна нарзановПоляна нарзановПоляна нарзанов

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице «Седьмой регион» в поселке Терскол или гостиница аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. В гостинице имеется прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).

Варианты проживания

Гостевой дом «Седьмой регион»

6 ночей

Гостевой дом «Седьмой Регион» находится на территории национального парка Приэльбрусье, всего в 3 км от горы Эльбрус и склонов поляна "Чегет" и поляна "Азау".

К услугам гостей светлые номера с телевизором, с плоским экраном и собственной ванной комнатой.

В числе прочих услуг бесплатный WiFi. В нашем кафе подают домашние блюда русской и кавказской кухни.

В гостевом доме «Седьмой Регион» к вашим услугам прокат лыжного снаряжения, настольный теннис и бильярд.

Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. В гостинице имеется прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату)
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
  • Входные билеты на термальные источники
  • Экосбор в Нацпарке Приэльбрусье
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Билеты на канатную дорогу Чегет
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера (день 1) ужины. Поужинать можно в нашей гостинице, также рядом есть несколько кафе. Стоимость ужина – 300-400 руб
  • При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 9300 руб. на майские праздники, 8700 руб. в остальные даты. Доплата указана за весь период отдыха (7 дней / 6 ночей)
  • Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) – 300 рублей за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Информация для туров с 01 по 20 мая и с 25 октября по 15 ноября.

Температура воздуха в этот период: рано утром и вечером 0… +3С, днём +5… +7С.

Если зима была снежная, в мае в ущельях еще будем ходить по снегу. В конце октября в ущельях уже может выпадать первый снег. В этом случае следует иметь утепленную треккинговую обувь. На горах Эльбрус и Чегет выше 2000 м (куда мы поднимемся по канаткам) на майские праздники и в конце октября всегда лежит снег.

Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.

Список снаряжения для туров 01 по 20 мая и с 25 октября по 15 ноября:

  • Шапка, перчатки;
  • Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером 0… +3С, днём +5… +7С. На горе Эльбрус и Чегет (выше 2000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -8С… 0С;
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Термобелье;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф;
  • Теплые ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Теплая треккинговая обувь;
  • Самонагревающиеся грелки для ног (не обязательно);
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик;
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное4
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Термос (объем 0,75-1 л);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, нож;
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

Список снаряжения для туров с 20 мая по 25 октября:

  • Кепка / панамка;
  • Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и поздно вечером +8… +12С. На горе Эльбрус (выше 3000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -5С… +6С;
  • Флиска. В мае и осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • Ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Треккинговая обувь;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик;
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
  • Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • Фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.

Инфраструктура на маршруте

В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, аптека, отделение почты, банкоматы. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
6 июня 2022
Тур отличный!
М
6 июня 2022
Все супер, разве что водопад, на который мы ходили после посещения Эльбруса, я бы заменил на какое-нибудь другое место.
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется

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Михаил
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Активный Кавказ: треккинги, скалолазание, джиппинг и парапланы
Полазать по скалам со страховкой и подняться на вершину Чегет
1 июля
5 июля
15 июля
19 июля
26 800 за 1 человека
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков на 7 дней
Вас ждет Красавец Эльбрус! Он будет у нас как на ладони! Две канатные дороги! Мы знаем, вы любите кататься
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
35 300 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
34 000 за 1 человека
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Зимний треккинг в Приэльбрусье на 7 дней
Приэльбрусье - регион невероятной, сказочной красоты
33 000 за 1 человека
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
7 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Северной Осетии и Дигорское ущелье
Отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии на 7 дней. Вы увидите самый высокий конный монумент
3 июля
36 600 за 1 человека
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
В этом туре вы увидите монумент летящего на коне Уастырджи
24 июля
41 000 за 1 человека
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
1 июля
5 июля
15 июля
19 июля
21 000 за 1 человека
На джипах по Кабардино-Балкарии
1 день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
На джипах по Кабардино-Балкарии
Увидеть Эльбрус, сварить кофе у водопада, проводить закат на горном перевале
2 июля
13 июля
16 июля
18 июля
18 000 за 1 человека
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
Наш новый авторский тур в район Кавминвод! В одном туре мы собрали самые интересные достопримечательности Кавказских
32 900 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
3 отзыва
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
4 июля
10 июля
11 июля
18 июля
от 11 500 за всё до 2 чел.
На джипах по Северному Кавказу
5 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Angelina
Angelina
Нет отзывов
На джипах по Северному Кавказу
Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус
6 июля
12 июля
18 июля
24 июля
55 000 за 1 человека
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