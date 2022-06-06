До 11:00 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
Наша сегодняшняя цель – Баксанское ущелье. По пути в эти места едем смотреть на достопримечательности Приэльбрусья.
Термальные источники «Гедуко».
Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в термальной воде.
Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность из глубины около 4000 метров.
Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом.
Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.
Тур начинается с пешего маршрута по ущелью Терскол. Тропинка бежит вдоль реки, справа и слева – великолепный сосновый лес.
Впереди уже виднеется белоснежный ледник Терскол, который плавно сползает с отрога Эльбруса.
Длина этого ледника 7 км! В солнечный день ледник сверкает, искрится и радует наш глаз своими изумрудными пиками.
А если обернуться назад – увидим Главный Кавказский хребет и потрясающий ледник «Семерка».
Несколько раз по мостикам перейдем реку, увидим каменные туры и вскоре выйдем к водопаду.
Он очень шумный, живописный, полноводный! Украшением этих мест являются потрясающая базальтовая стена, по которой с огромной силой стекает этот каскад.
Обязательно делаем фото этих мест на память.
На все маршруты ходим без рюкзаков, с собой только дождевик, фотоаппарат и еда на обед, которую инструктор выдает туристам.
Активная часть: 10,4 км пешком, перепад высот 2180-2790 м, продолжительность 6 часов.
В этот день поднимаемся выше, выше и еще выше! По канатной дороге Чегет едем туда, где живут облака!
Канатка поднимет нас на высоту 3000 м. Перед нами, как на ладони, Главный Кавказский хребет с его безупречными вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутаи.
У подножия хребта увидим ледниковое озеро.
Продолжаем смотреть вокруг: с одной стороны от нас сверкает ледник «Семерка», с другой стороны – гордо возвышается главная гора Кавказа – белоснежный Эльбрус.
Вместе будем любоваться на его снежные вершины и сделаем десятки фотографий на память.
Во время прогулки по Чегету увидим заоблачное кафе «Ай». Название кафе переводится как «луна», оно очень любимо туристами за свою необычную, круглую форму и панорамные окна.
Спустившись с горы Чегет, попадаем на огромный сувенирный рынок. Здесь инструктор всегда терпеливо ждет, чтобы группа смогла купить все-все-все сувениры:))))
Цены здесь – от самых высоких до весьма скромных. Стоимость горного чая – 100-150 руб., варенье из ягод – 200-250 руб.
Торгуйтесь – и сможете дешево приобрести понравившийся сувенир.
Активная часть: путь к горе Чегет и обратно – 4 км пешком, перепад высот 2180-2100 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2100-3045 м; продолжительность 6-7 часов.
Сегодня едем в поселок Эльбрус, где находится еще одно интересное ущелье – Ирик-Чат.
В самом начале пути увидим живописный каньон, образованный рекой Ирик.
Идем дальше и выше! Тропа ведет нас за собой по сосновому лесу, мимо зарослей можжевельников, цветущих лугов и источника нарзана.
Внизу остается поселок, над которым постепенно поднимаются вершины Главного Кавказского хребта.
Походы в этих местах невозможно представить без прогулки к Песчаным замкам.
Это живописные останцы из желтого песчаника, которые гордо возвышаются над долиной.
Некоторые из них похожи на гигантские каменные грибы, а некоторые напоминают настоящие, сказочные замки.
Оставив позади каменные грибы, поднимаемся еще выше.
Зеленая долина реки Ирик расширяется и предстает перед нами во всей красе: с одной стороны видны отроги Эльбруса, с другой стороны – вершины ущелья Адыл-Су.
Порой в этой зеленой долине пасутся лошади или острожные горные туры. Чуть дальше по ущелью полюбуемся на небольшой каскад, пообедаем и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 12,8 км пешком, перепад высот 1780-2360 м, продолжительность 6-7 часов.
Именно этот день наши туристы всегда ждут с особым нетерпением!
С утра отправляемся в путешествие на гору Эльбрус.
Инструктор купит в кассе билеты на канатную дорогу – теперь путевка на Эльбрус в наших руках, отправляется в самое поднебесье.
Канатные дороги быстро поднимаются на высоту 3850 м. Цивилизация остается далеко позади, выше нас только знаменитая гостиница для альпинистов «Приют одиннадцати».
В этих местах будем долго гулять и любоваться потрясающими видами, которые открываются на Главный Кавказский хребет.
Прямо перед нами главные вершины Приэльбрусья – гора Чегет, Шхельда и Ушба, видны горы Грузии, знаменитая Безенгийская стена и так любимая нашими туристами гора Уллу-Тау.
Виды здесь заоблачные, фотографии будут великолепные! Кстати, не забывайте подпопники, сегодня покатаемся на них по снежным горкам.
Также сегодня по пути посетим 70-метровый водопад Азау, это один из самых высоких местных водопадов.
Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2380-3850 м, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня поднимаемся по широкой дороге на отрог Эльбруса. По пути выйдем на несколько отличных смотровых площадок и полюбуемся живописными базальтовыми скалами.
Водопад «Девичьи косы» рождается из ледника Гара-Баши и падает с высоты 30 метров.
Шумный, полноводный, искрящийся на солнце и сверкающий радугами – именно такой этот каскад.
Смельчаки смогут даже зайти за потоки воды и постоять внутри водопада.
Да, будет мокро, будет свежо! Зато какие фото здесь получаются!!
Идем выше! Комфортная дорога приведет нас к обсерватории «Пик Терскол».
Это место интересно, прежде всего, своими панорамными видами.
Отсюда полюбуемся на Баксанскую долину, северные склоны Эльбруса и с нового ракурса увидим Главный Кавказский хребет.
Обратите внимание!! Инструктор принимает решение о посещение обсерватории «Пик Терскол» исходя из физического состояния группы.
Активная часть маршрута «Девичьи косы»: 10,2 км пешком, перепад высот 2180-2760 м, продолжительность 4-5 часов.
Активная часть маршрута «Девичьи косы и обсерватория»: 16,6 км пешком, перепад высот 2180-3150 м, продолжительность 6-7 часов.
До 12:00 выселение из гостиницы.
Покидая гостеприимное Баксанское ущелье, остановимся на поляне нарзанов.
Нарзан – это вода слабой минерализации, обогащенная микроэлементами.
На Поляне нарзанов выходят на поверхность сразу несколько источников.
В наших нарзанах очень большое содержание железа, о чем свидетельствует рыжий цвет вокруг.
Берите с собой пустые бутылки, возьмем нарзан в дорогу!
Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 17:00.
Тур предполагает проживание в гостинице «Седьмой регион» в поселке Терскол или гостиница аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. В гостинице имеется прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
Гостевой дом «Седьмой Регион» находится на территории национального парка Приэльбрусье, всего в 3 км от горы Эльбрус и склонов поляна "Чегет" и поляна "Азау".
К услугам гостей светлые номера с телевизором, с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
В числе прочих услуг бесплатный WiFi. В нашем кафе подают домашние блюда русской и кавказской кухни.
В гостевом доме «Седьмой Регион» к вашим услугам прокат лыжного снаряжения, настольный теннис и бильярд.
Информация для туров с 01 по 20 мая и с 25 октября по 15 ноября.
Температура воздуха в этот период: рано утром и вечером 0… +3С, днём +5… +7С.
Если зима была снежная, в мае в ущельях еще будем ходить по снегу. В конце октября в ущельях уже может выпадать первый снег. В этом случае следует иметь утепленную треккинговую обувь. На горах Эльбрус и Чегет выше 2000 м (куда мы поднимемся по канаткам) на майские праздники и в конце октября всегда лежит снег.
Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.
Список снаряжения для туров 01 по 20 мая и с 25 октября по 15 ноября:
Список снаряжения для туров с 20 мая по 25 октября:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, аптека, отделение почты, банкоматы. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.