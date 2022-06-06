1 день

Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье

До 11:00 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Наша сегодняшняя цель – Баксанское ущелье. По пути в эти места едем смотреть на достопримечательности Приэльбрусья.

Термальные источники «Гедуко».

Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в термальной воде.

Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность из глубины около 4000 метров.

Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом.

Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.