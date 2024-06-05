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По популярности
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15, 07:30 и 07:45
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
64705 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 07:30
75006 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
Сегодня в 17:00
15 июня в 17:00
3 400₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
Путешествие в Ингушетию подарит вам незабываемые впечатления от древних башен, заброшенных аулов и фантастических горных пейзажей
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие в горы Верхней Балкарии и на Язык Тролля из Минеральных Вод
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 300₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Секреты Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубых озер
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт: экскурсия в мир дикой природы и величественных видов
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя скалистые красоты и панорамы Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Из Минеральных Вод в сказочный Домбай: Путешествие через века и природу
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Домбай и его окрестности из Минеральных Вод
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
59004 720₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Трансфер на Домбай из Минеральных Вод: комфорт для вашей группы
Путешествуйте из Минеральных Вод на Домбай с удобством и без забот. Профессиональные водители и комфортабельные авто ждут вас
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Вас ждет захватывающая поездка к подножию Эльбруса, восхождение на канатной дороге и посещение уникального озера Гижгит
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
58004 640₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
68005 440₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
- ЕЕкатерина3 июня 2024За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
- ЕЕкатерина3 июня 2024Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
- ООксана2 июня 2024Были в этой поездке 1 июня 2024. Тур брали у Анастасии. Большое спасибо за организацию. Все очень профессионально. Природа просто
- ООксана2 июня 2024Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
- ЕЕлена1 июня 2024Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
- ММария1 июня 2024Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
- ДДенис31 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело касалось каких то просьб,
- ИИрина30 мая 2024Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Групповые»
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