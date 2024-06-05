Групповые экскурсии Минеральных Вод

Найдено 32 экскурсии в категории «Групповые» в Минеральных Водах, цены от 3 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
19 отзывов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15, 07:30 и 07:45
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
64705 500 за человека
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700 за человека
Из Минвод - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 07:30
75006 000 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560 за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525 за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
Сегодня в 17:00
15 июня в 17:00
3 400 за человека
Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
Путешествие в Ингушетию подарит вам незабываемые впечатления от древних башен, заброшенных аулов и фантастических горных пейзажей
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие в горы Верхней Балкарии и на Язык Тролля из Минеральных Вод
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 300 за человека
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
🚌 На автобусе
Мини-группа
14 часов
31 отзыв
Секреты Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубых озер
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
34 отзыва
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
28 отзывов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700 за человека
Тур в горы Домбая
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800 за человека
Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
18 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия в мир дикой природы и величественных видов
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя скалистые красоты и панорамы Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
11 отзывов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Мини-группа
10 часов
16 отзывов
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 300 за человека
Тур в Домбай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Тур в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Из Минеральных вод в сказочный Домбай
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Из Минеральных Вод в сказочный Домбай: Путешествие через века и природу
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Домбай и его окрестности из Минеральных Вод
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
59004 720 за человека
Путешествие в сердце гор - Домбай
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Трансфер на Домбай
Мини-группа
3 часа
Трансфер на Домбай из Минеральных Вод: комфорт для вашей группы
Путешествуйте из Минеральных Вод на Домбай с удобством и без забот. Профессиональные водители и комфортабельные авто ждут вас
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 000 за человека
Эльбрус, Гижгит, Поляна нарзанов: поездка из Минеральных вод в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Вас ждет захватывающая поездка к подножию Эльбруса, восхождение на канатной дороге и посещение уникального озера Гижгит
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
58004 640 за человека
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
скидка
20%
Групповая
12 часов
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
68005 440 за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
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    уже теряюсь в догадках, что круче, горы, которые нам предстоит увидеть, или гид, назначенный на этот маршрут 😁 Мы увидели все заявленное и даже больше, послушали не только названия мест, но и их историю, услышали множество красивых легенд и изучали историю этих прекрасных мест всей группой) Слушала завороженно, смотрела и снимала безостановочно! Мы посетили множество не только волшебных природных мест, но также и отличные кафе, маленькие и скромные, но с душой и просто безмерно радушные, вас не то что горы, вас даже не оставят равнодушными никакие из местных блюд! Отдельное спасибо организатору Анастасии и гиду Абреку за все их труды и старания, это того абсолютно точно стоило! ❤️ P.S. все же не брезгуйте солнцезащитным кремом и солнцезащитными очками, мы обгорели 😁

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
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    уровне! Все 3 гида понравились и оставили лишь хорошее впечатление. На Эльбрус мы ездили с Александром - очень внимательный молодой человек, поразило то, как много он знает о традициях, разного рода исторические факты и легенды, узнали много нового, было интересно слушать. Эльбрус с характером, самую вершину не удалось увидеть, так как она была спрятана за облаками, но подняться однозначно стоило. Есть 2 линии канатной дороги, одна более старая, другая современная, гид рекомендовал выбрать ее, так и сделали. Удивило, что поднялись на высоту больше, чем на Домбае, но было значительно теплее, но теплая одежда в любом случае нужна, так как погода не предсказуемая. Кавказ невероятно живописный, на каждом углу красота, куда бы ты ни посмотрел. Также хочется отметить, что на нашем пути попадались очень хорошие люди, что конечно очень радует и еще больше влюбляет в данные края! Завтракали в придорожном кафе, снова все было вкусно и по очень небольшим ценам. Гиды возят в реально проверенные места, поэтому можно смело кушать, без разного рода опасений. Также очень впечатлило озеро Гижгит и прилегающая к нему территория. Очень красиво и безмятежно, при этом мало людей, из-за чего впечатления еще более невероятные! Большое спасибо за профессиональное отношение к своей работе и теплое отношение к людям!

    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
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    очень энергичный и общительный мужчина, отвечал на все вопросы, видно, что любит свои родные края. Всегда было достаточно времени на локациях, нас не торопили, если кто-то задерживался, всегда всех ждали. Попробовали очень вкусные хычины и нереальный чай в придорожном кафе, там же ужинали, еда вкусная и недорогая. Виды сказочные, все время пути было не оторвать взгляд от видов из окна, хотелось беспрерывно все снимать и фотографировать, очень красиво! Суслики милейшие создания, поразило то, как аккуратно они брали морковку из наших рук. Спасибо Роману, что подготовил для них угощение. Очень яркая и красивая экскурсия! Большое спасибо!

    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
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    в пути и о тех местах, куда держали путь. Завтрак был с видом на горы, очень вкусно и атмосферно - горный чай отдельная любовь. Асхат купил нам заранее билеты на канатную дорогу, за, что отдельное спасибо, был очень внимательным и доброжелательным, видно, что он любит свою работу и свои родные края. с Домбаем случилась особая любовь, если вы сомневаетесь ехать или нет, то однозначно надо. Времени было достаточно на посещение всех локаций, не было суеты, что также плюс, можно было насладиться в полной мере. Ужин был у местных жителей - очень приятная и добрая семья, осталось приятное и теплое впечатление. Также нам очень повезло с компаний - Алина и Миша спасибо, с вами были круто! По итогу мы выбрали 3 экскурсии у Анастасии - и хочу отметить, что все прошло на высшем уровне, очень приятная и ответственная девушка! Спасибо за яркие эмоции! От души рекомендуем!

    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
    Были в этой поездке 1 июня 2024. Тур брали у Анастасии. Большое спасибо за организацию. Все очень профессионально. Природа просто
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    УДИВИТЕЛЬНАЯ! Ни какие фотографии не передадут красоту гор!!! Язык Тролля конечно хорош, но дорога к нему это отдельное приключение!!! Этот серпантин на краю пропасти я никогда не забуду:) Отдельное спасибо водителю Владимиру! Мы много путешествовали в горах, но такая красота просто уникальна! Мне понравилось, что места эти ещё не испорчены цивилизацией и туристами. Я в восторге!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
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    первой минуты гид Владимир окружил заботой и вниманием. Большой молодец! Мы как будто с близким родственником путешествовали. А ещё он очень профессиональный водитель и опытный гид. Знает когда лучше прибыть на локацию, с какого ракурса сделать лучшие фотографии. Но про шикарную природу даже говорить не стоит. Организаторам тура тоже большое спасибо. Локации выбраны разнообразные, тут и Эльбрус, и водопады, и красивая дорога!!! Очень понравилось, что группа была маленькая, всего 6 человек. Поэтому все было очень гибко и мобильно. Опять же спасибо организаторам! Друзья, если вы ещё раздумываете ехать или не ехать, то однозначно ЕХАТЬ!!!!!!

    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
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    с погодой. Особых доплат нет, виды самые прекрасные Гид Марат просто лучший! С прекрасным чувством юмора, очень интересно рассказывал Александра всегда отвечала на любые вопросы и даже получилось перенести запланированную дату Спасибо большое да удивительную поездку!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
  • Д
    Денис
    31 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело касалось каких то просьб,
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    относился к нам с терпением, когда мы где то задерживались. Маршрут также очень понравился, особенно окрестности Эльбруса. Единственное, что немного омрачило поездку, это внезапный град, но горы на то и горы, что погода в них непредсказуема

    Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
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    очень внимательная, на все вопросы отвечает обстоятельно и профессионально И отдельно хотим поблагодарить нашего водителя-гида Владимира (Вовочку😉) Он такой трудяга, спокойно ждал нас не подгонял, накормил, напоил нарзанами и показал много красивых мест, которые не были включены в экскурсию и под конец, вишенка на торте - закат на берегу горного озера! Спасибо всем организаторам тура!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Групповые»

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  1. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
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  3. Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
  4. Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
  5. Из Минвод - на Эльбрус
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
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