5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные каньоны
- 🏛️ Древние поселения
- 🗿 Легендарные памятники
- 🏭 Промышленная история
- 🥧 Традиционные пироги
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Каньон Асхинта
- Музей Задалески Нана
- Село Фаснал
- Селение Галиат
- Верхний Згид
- Памятник Святому Георгию
Описание экскурсии
Путешествие в сердце Кавказа
Наше захватывающее путешествие начнется с Каньона Асхинта — узкого прохода в Дигорском ущелье, который можно сравнить с природными воротами региона. Протяженность каньона составляет около километра, а его скалистые стены возвышаются более чем на 100 метров. В прошлом это место надежно защищало от врагов, стремившихся проникнуть в глубину Дигории.
Музей Задалески Нана
Следующая остановка — Музей Задалески Нана, культурное наследие федерального значения в Ирафском районе Северной Осетии. Задалески Нана вошла в историю благодаря своему подвигу — спасению множества детских жизней. На экскурсии вы услышите легенды о её героизме и непоколебимой стойкости.
Село Фаснал
По ходу тура мы посетим село Фаснал, известное своей промышленной историей. В XIX веке здесь работала бельгийская горно-обогатительная фабрика, оснащенная собственной электростанцией и канализацией — редкостью для того времени. Хотя здание фабрики ныне в руинах, оно сохраняет ценность как пример промышленной архитектуры XIX века.
Древнее селение Галиат
Затем мы отправимся в древнее селение Галиат, хранящее тайны средневековой архитектуры. Дома здесь возведены в несколько ярусов, напоминая "многоэтажки" X века — уникальное явление для гор Кавказа. Галиат являлся частью маршрута Великого шелкового пути, что подчеркивало его историческую значимость.
Высокое село Верхний Згид
Продолжив путь, мы посетим самое высокое село Северной Осетии — Верхний Згид. Расположенное на высоте 2047 метров, это населенный пункт ранее был шахтерским поселком.
Памятник Святому Георгию Победоносцу
Финальным аккордом нашей экскурсии станет памятник Святому Георгию Победоносцу, словно исходящий из скалы. В Осетии его почитают как Уастырджи — покровителя воинов и путешественников. Каждое важное событие начинается здесь с молитвы этому святому.
Осетинские пироги и традиции
Также мы угостим вас настоящими осетинскими пирогами и раскроем секреты и традиции осетинского народа! Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и незабываемые моменты.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дигория
- памятник Святому Георгию Победоносцу
- древнее селение Галиат
- Верхний Згид
- Музей Задалески Нана
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание (экскурсия проходит на внедорожниках Toyota Land Cruiser)
- Мы готовы забрать Вас из городов КМВ (Кавказские Минеральные Воды)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение национального парка (150 руб. с человека)
- Еда и напитки