Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
Групповая экскурсия в Минеральных Водах

Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни

Приглашаем вас в путешествие по сказочно красивой и волнительно захватывающей Осетии! Вас ждут живописные горные перевалы, снежные вершины, бурные реки и водопады, древние крепости и старинные легенды. А ещё — сытный обед в кафе национальной кухни с дегустацией пирогов.
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
Ближайшие даты:
31
янв
1
фев
2
фев
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4
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 525 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Первая локация на маршруте — Кармадонское ущелье. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова. Мы посетим наскальный мемориал погибшим и проедем по сказочным горным серпантинам.
Далее отправимся к таинственному городу мёртвых Даргавс. Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе, состоящий из 95 склепов. Здесь царит необычная атмосфера. Вы узнаете легенды об этом месте и полюбуетесь невероятными видами.
Следующая остановка — Куртатинское ущелье, где сохранилось множество древних развалин. Обязательно заедем на башню Курта и Тага с панорамным видом, посетим арт-объект «Буква», покачаемся на небесных качелях, прогуляемся по Тропе чудес в каньоне Кадаргаван, посмотрим на Зеркального барса и побываем внутри пещерной Дзивгисской крепости.
Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши. Узнаете о местной культуре и традициях приготовления пищи. А также откроете для себя осетинское пиво, сваренное по древним рецептам.
По желанию посетим Мидограбинские водопады, самый крупный из которых достигает в высоту 700 метров.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Минводах в 6 утра и к 9 вечера привезём обратно. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 4 часа.
  • Не забудьте взять с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении), а также воду и перекус.
  • Дополнительно оплачивается дегустация осетинских пирогов (600-700 руб. /чел.), экологический сбор в Даргавсе (100 руб. /чел.), Тропа счастья (100 руб. /чел.) и посещение Мидограбинских водопадов (1000 руб. /чел.).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 06:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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