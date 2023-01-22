Нитка маршрута: Нитка маршрута: г. Минеральные Воды – с. Булунгу - Чегемские водопады, водопад Адай-Су – треккинг на Золотые замки Булунгу - ледник Шаурту, гора Тихтинген - водопад Семейные тайны, водопад Абай-Су - село Эльтюбю, мечеть, Книга в камне, городок Мертвых «Фардык-Кешене» - парадром Чегем, гора Зинки, скала Чегемское око – ущелье Башиль, Пик туриста - г. Минеральные Воды.

Программа тура:

Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

День 1.

Чегемские водопады, водопад Адай-Су:

11:00-11:30 (московское время) - сбор группы в г. Минеральные Воды на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Покинув пределы Минвод, отправляемся в горы!

По пути посетим две любопытные локации:).

Первая из них – это водопад Адай-Су, его еще называют Малым Чегемским водопадом. Прогулка к нему станет для нас небольшой пешей разминкой. Водопад находится совсем недалеко от трассы и спрятался от любопытных глаз в красивом ущелье.

С каждым нашим шагом ущелье сужается и заканчивается великолепным водопадом! Скалы обнимают Адай-Су и он быстро падает, словно прыгает с высоты вниз. А высота водопада весьма достойная – 30 метров.

Второй интересный объект тура на сегодня – это Чегемские водопады. Мы прогуляемся по узкому, очень живописному ущелью и увидим целый каскад водопадов! Издалека похоже, словно с гор свешиваются прозрачные, белые шали. Так рождаются Чегемские водопады и уже через секунду они быстро падают в реку Чегем.

В этом же ущелье будет сувенирный рынок. Здесь ваша туристическая душа сможем себя побаловать магнитиками, горными чаями, теплыми носками, шалями, браслетиками… Одним словом, здесь инструктор надолго потеряет туристов)))

После того, как запасемся сувенирами, едем дальше.

В селении Булунгу расположимся в уютном гостевом доме с видом на горы.

Для комфортного похода к водопадам, в первый день тура достаточно надеть кроссовки.

Активная часть: 4 км. пешком.

День 2

Золотые замки Булунгу.

Булунгу – это самое высокогорное село в Чегемском ущелье. Некоторые его жители специально брали пробы воды, воздуха в разных селах, искали идеал. И нашли его здесь, в Булунгу! В этом месте невероятно чистый воздух, идеальная вода и роскошные горы. В этих прекрасных местах нам предстоит провести целую неделю тура!

Чтобы посмотреть на поселок Булунгу сверху, отправляемся на треккинг к золотым замкам.

Дорога поднимется над селом и выведет к первой смотровой площадке с большим, каменным грибом. Уже отсюда увидим большую часть нашего села, а вдалеке увидим соседей – селение Эльтюбю и знаменитую гору Зинки.

Идем дальше! Пройдем вдоль каньона реки Сылык-Су, отдохнем в лесу, а затем начнем небольшой подъем по местной гряде песчаника.

Благодаря ветрам, на этой гряде образовались самые причудливые фигуры и пещерки! Некоторые фигуры всего лишь метр высотой, а некоторые достигают 3-4 метров.

Это место очень эффектно смотрится в солнечную погоду, а во время тумана золотые замки становятся по-настоящему таинственными и мистическими. В какую бы погоду вы сюда не попали – вам понравится эта локация!

Активная часть: 14,5 км. пешком, перепад высот 1620-2150 м, продолжительность 6-7 часов.

День 3

Ледник Шаурту, гора Тихтинген, источник нарзана.

Сегодня на транспорте повышенной проходимости едем в самое сердце гор – в ущелье Гара-Ауз.

Наш путь на внедорожнике закончится возле старой турбазы Чегем. И тут же увидим главную вершину этих мест – непревзойденный Тихтинген! Это гордый четырехтысячник, высота которого 4617 м. Он стоит на пересечении двух ущелий, а у его подножия бегут горные реки.

Не будем медлить, отправляемся на маршрут! Сегодня легкий день, набор высоты составит всего лишь около 200 м. Зато какая приятная тропа в этом ущелье! Она ведет по хвойному лесу, далее переводит по мостику через речку и выводит к развилку. Направо пойдешь – на нарзан попадешь, налево пойдешь – к леднику в гости придешь!

Идем сразу к леднику! Тропинка еще немного пройдет по тенистому лесу, а затем выведет на огромную, роскошную поляну, которую по осени украшает целое море колосков. Далее пойдем вдоль реки, и с каждый шагом будем приближаться к снежным горам, которые стоят в конце ущелья.

Вскоре выйдем к нашей главной цели – языку ледника Шаурту. Ледник постоянно тает и из его недр рождается ледниковая река. Украшением наших фотографий станут снимки зеленого льда и ледяной пещеры Шаурту!

Погуляв возле ледника, вспоминаем, что у нас есть еще одна не посещенная локация – нарзанный источник;). К нему путь пройдет по хвойному лесу. В турах в августе и осенью любители горных ягод рискуют надоло здесь задержаться, поскольку в лесу растет огромное количество брусники))).

Выйдя из леса, еще немного пройдем и отведаем горного нарзана.

Активная часть: 11,7 км. пешком, перепад высот 2120-2380 м, продолжительность 6-7 часов.

День 4

Ущелье реки Башиль, водопад Семейные тайны, водопад Абай-Су.

Новый день и новый поход по Чегемскому ущелью!

По уже привычной дороге едем в ущелье реки Башиль. В конце ущелья увидим старую турбазу «Башиль» и искренне позавидуем людям, которые отдыхают в столь уединенных местах. Здесь только лес, горы, реки и ты))).

По хвойному лесу отправляемся к нашему первому водопаду Семейные тайны. Водопад имеет несколько каскадов, а возле самого нижнего каскада Природа создала красивую, изумрудную заводь.

Идем дальше! Тропа поведет вдоль реки, местами будем идти по лесу. По пути выберем полянку с живописным видом, чтобы пообедать.

После чего продолжим наш путь и выйдем к огромному водопаду Абай-Су. Этот водопад – настоящий король ущелья!

Некоторые туристы говорят, что это место похоже на железный трон из «Игры престолов». Так ли это? Проверим!

Водопад невероятно хорош! Его окружает эффектная базальтовая порода, а высота водопада – 72 метра!

Активная часть: 10,5 км. пешком, перепад высот 2070-2170-1920-2150 м, продолжительность 6-7 часов.

День 5

Село Эльтюбю, мечеть, Книга в камне, городок Мертвых «Фардык-Кешене». Парадром Чегем, гора Зинки, скала Чегемское око.

Сегодня очередной, насыщенный день в нашем туре по Чегемскому ущелью! Отправляемся в соседнее село Эльтюбю, до которого всего 5 км.

Здесь увидим:

белоснежную мечеть;

башню Балкаруковых;

уникальный проект «Книга в камне», посвященный местного поэту;

и, конечно, город Мертвых «Фардык-Кешене». Это визитная карточка Чегемского ущелья!

Завершив экскурсию по Чегемскому ущелью и осмотрев достопримечательности села Эльтюбю, едем дальше. По горе Зинки на авто поднимемся к волшебному месту –парадрому Чегем. Смельчаки будут парить на разноцветных парапланах прямо над нашей головой!

А в наших планах на сегодня еще треккинг к необычной скале. На горе Зинки множество любопытных локаций, мы же для своего треккинга выбрали огромную скальную арку Чегемское око. Да, придется снова подняться вверх! Но вы же знаете, оттуда снова будет отличный вид =)).

Вечером, уставшие, но очень довольные, вернемся в гостевой дом.

Активная часть: 13,7 км. пешком, перепад высот 1520-1580 м. (село Эльтюбю), 1500-2050 м. (гора Зинки), продолжительность 7-8 часов.

День 6

Пик туриста

Если географы не дали название какой-то из вершин, то тут же на помощь приходит наш брат турист и дает ей простое и незатейливое название – Пик туриста!

Такой Пик есть в туре по Северной Осетии и здесь, в ущелье Башиль.

Сегодняшний треккинг по Чегемскому ущелью начнется от турбазы «Башиль». Вначале нас ждет подъем по сосновому лесу, после чего выходим на первую смотровую площадку – огрооооомный камень! Отсюда видно почти всё: река Башиль, соседние хребты, перевалы.

Здесь делаем привал и отдыхаем. И чтобы уж точно увидеть всё-всё-всё вокруг, идем еще выше! Лес внезапно кончится и тропинка поведет за собой на вершину горы. Идем вверх, вверх и снова вверх!

Когда достигнем вершины, наконец-то можно будет с удовольствием отдохнуть и полюбоваться на пейзажи. А здесь уж точно есть на что посмотреть! Напротив нас будет живописный хребет с вершинами Гихи и Болдошке, а в глубине ущелий рассмотрим белоснежные ледники.

Активная часть: 7,9 км. пешком, перепад высот 2070-2650 м, продолжительность 6-7 часов.

День 7

Отъезд в г. Минеральные Воды.

Утром нас вновь ждет вкусный завтрак и горы вокруг. Но сегодня пришла пора прощаться с горами Чегема.

На микроавтобусе переезжаем в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал).

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен.