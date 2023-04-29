Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме

Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам

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Приглашаем всех, кто устал от шумного города и хочет пожить в высокогорном селе с потрясающими видами со всех сторон.

Будем слушать тишину, реки, водопады и шелест листьев, обедать на полянах с дикими цветами и на вершинах рядом с ледниками. Восстановим силы, прогуливаясь каждый день по лесным тропам. Подышим хвоей и попробуем настоящий нарзан.
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Ближайшие даты:
23
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7
мая
2
июл
6
авг
27
авг
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные воды, аэропорт в 12:30 и ж. - д. вокзал в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Треккинг и походы
Природа и пейзажи
Многодневные туры
7-дневные туры
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Чегемское ущелье
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