Чегемское ущелье – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Чегемское ущелье» в Минеральных Водах, цены от 22 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
«Этот маршрут по желанию, ведь не все любят лазать по пещерам, плюс для этого понадобится удобная обувь и подходящая одежда — в ущелье может быть довольно сыро»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000 за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«По дороге остановимся и прогуляемся к водопаду Адай-Су в скрытое ущелье»
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Побываете у склонов Эльбруса, Поляны нарзанов, Чегемского ущелья и водопадов»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юрий
    27 октября 2023
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Отличный тур. Организовано все хорошо. Места прекрасные. Гид очень подробно все рассказывает и показывает интересные места.
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2022
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень хорошую видимость, я осталась
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    под огромным впечатлением от поездки, эти шикарные виды стоят абсолютно всех потраченных денег. Огромное спасибо нашему гиду Исламу! Ислам настоящий профессионал -в прошлом альпинист, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности, которые знают далеко не все гиды. А еще он водитель от бога, 3 дня мы ездили по бездорожью и серпантинам, меня ни разу не укачало, хотя я с детства езжу в транспорте с пакетиком😅 Сразу видно, что человек опытный, хорошо знает все эти дороги и как правильно водить машину в таких условиях, что немаловажно для безопасных путешествий. Могу так же добавить, что тур может подойти не всем, поскольку расстояния на внедорожнике преодолеваются немалые, да и ездить по бездорожью нравится не всем, поэтому если вы предпочитаете провести отпуск лёжа на пляже и лениво передвигаясь по курорту, то, думаю, это не ваше. Во время экскурсии непременно будут остановки на обед в кафе, кухня местная, цезарь с креветкой вам не предложат😁 оплата только наличными. Удобнее всего для этого тура спортивная одежда, а еще непременно берите с собой теплую одежду и дождевики, а также удобную нескользящую обувь, ходить в босоножках или туфлях по мокрым камням и грязи не очень удобно😂 Ночевали мы обе ночи в обсерватории, там есть все удобства: душ, туалет, холодильник, микроволновая печь, телевизор, wi-fi. Правда встретил нас очень нетрезвый сторож и минут 30 не мог понять что мы от него хотим. Не пятизвездочный отель конечно, но и не худший вариант. Экскурсия по обсерватории тоже есть, оплачивается отдельно (400₽ вроде), если повезет с погодой, то посмотрите на звездное небо через телескоп. Локаций увидите множество, фотографий в телефоне будет миллиард, вам точно будет что вспомнить после этой поездки😌

    Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не оченьТур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень
  • О
    Ольга
    29 июля 2022
    Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
    Наше путешествие началось со знакомства с гидом, которого звали Ислам. Это все, что можно просто сказать. Остальное- сплошной восторг!!! Знания
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    гида, его любовь к своему народу, горам, истории страны и Кавказа. Организованная до последней минуты, совершенно безупречно сделанная поездка произвела огромное впечатление. Ислам был с нами все время и все время рассказывал все новые и новые истории. Мы влюбились в этот ура, в горы, в проводника!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
  2. Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
  3. Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Машук
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Лаго-Наки
  10. Кисловодский парк
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 тура от 22 800 до 52 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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