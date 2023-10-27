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Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
«Этот маршрут по желанию, ведь не все любят лазать по пещерам, плюс для этого понадобится удобная обувь и подходящая одежда — в ущелье может быть довольно сыро»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«По дороге остановимся и прогуляемся к водопаду Адай-Су в скрытое ущелье»
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Побываете у склонов Эльбруса, Поляны нарзанов, Чегемского ущелья и водопадов»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрий27 октября 2023Отличный тур. Организовано все хорошо. Места прекрасные. Гид очень подробно все рассказывает и показывает интересные места.
- ТТатьяна31 июля 2022Тур был просто прекрасный. Природа Кавказа по-настоящему завораживает. Несмотря на пасмурную облачную погоду и не очень хорошую видимость, я осталась
- ООльга29 июля 2022Наше путешествие началось со знакомства с гидом, которого звали Ислам. Это все, что можно просто сказать. Остальное- сплошной восторг!!! Знания
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Чегемское ущелье»
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