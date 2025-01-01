Вы побываете на склонах самой высокой вершины Европы, по канатной дороге подниметесь на высоту 3840 метров и насладитесь невероятными видами.
На внедорожниках будем добираться
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей:
- Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Зимняя одежда, купальник для термальных источников.
- Зимняя обувь.
- Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
- Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, повербанк.
- Рюкзак/сумка.
Проживание. Будем жить в отеле «Снежный барс» в Чегете, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взято с сайта cheget.barshotel.ru и travelata.ru
Питание. В стоимость включены все завтраки, а также пикник с шашлыками, вином и чачей в 4 день.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter на 8 или на 20 человек в зависимости от количества участников, а также внедорожники.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод и отправляемся в горы, в Чегет. Заселимся в отель. Затем вас ждёт приветственный ужин: будем знакомиться, отдыхать и даже заглянем в бар.
Подъём к Эльбрусу и прогулка по экотропе
В 8:00 позавтракаем и поедем к Эльбрусу. По канатной дороге поднимемся на высоту 3840 метров. Виды здесь открываются головокружительные! У нас будет время погулять, сделать фотографии и просто полюбоваться горными вершинами.
По желанию и если позволит погода, можно на ратраке подняться ещё выше: на высоту от 4150 до 5150 метров. Оттуда получится увидеть не только Главный Кавказский хребет, но и горы Сванетии в Грузии. Поездка на ратраке — за доплату.
Затем нас ждёт пеший маршрут по экотропе, которая соединяет Эльбрус и Чегет. Никакого набора высоты! Будем гулять по приятному сосновому, а затем и берёзовому лесу мимо речки. Треккинг займёт менее 1 часа — и вот мы уже на поляне Чегет. Снова прокатимся по канатной дороге до отметки в 3100 метров.
С высоты вы увидите ледник Семёрочка, водопад Девичьи косы, обсерваторию Пика Терскол и, конечно же, Эльбрус во всей красе.
К 19:00 вернёмся в отель.
Гижгит, долина Нарзанов и плато Шаджатмаз
После завтрака в 10:00 на джипах помчим к северному подножию Эльбруса. Заедем на удивительное озеро Гижгит, поражающее своей бирюзовой водой. Будем делать остановки, чтобы пофотографировать водопады, долины и горные хребты.
Побываем в долине Нарзанов и на плато Шаджатмаз на высоте 2100 метров, откуда полюбуемся ущельем Харбаз. Вечером вас ждёт вкусный ужин, вечеринка и посещение бара.
Пикник на плато Бермамыт и встреча заката
Вставать рано не будем — хорошенько выспимся. К вечеру поедем на плато Бермамыт, чтобы застать закат. По дороге сделаем остановки на Гришкиной балке и полюбуемся горой Шапка. Прибудем на Бермамыт и, наслаждаясь видами, устроим пикник. Ели ли вы когда-нибудь шашлыки на высоте 2600 метров? Пора добавить необычный опыт в свою копилку.
Прогулка с гидом по Кисловодску и отъезд
В 8:00 позавтракаем и отправимся в Кисловодск. Местный гид проведёт экскурсию по городу, покажет главные достопримечательности и погрузит в историю. Желающие смогут посетить нарзанные ванны и самостоятельно погулять. Затем отвезём вас в Минеральные Воды. Планируйте вылет или отъезд после 16:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, пикник с шашлыком, вином и чачей
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе и внедорожниках, в том числе из/в аэропорт или на ж/д вокзал
- Билеты на канатную дорогу
- Обзорная экскурсия по Кисловодску
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения (по желанию)
- Доплата за 1-местное проживание