В 8:00 позавтракаем и поедем к Эльбрусу. По канатной дороге поднимемся на высоту 3840 метров. Виды здесь открываются головокружительные! У нас будет время погулять, сделать фотографии и просто полюбоваться горными вершинами.

По желанию и если позволит погода, можно на ратраке подняться ещё выше: на высоту от 4150 до 5150 метров. Оттуда получится увидеть не только Главный Кавказский хребет, но и горы Сванетии в Грузии. Поездка на ратраке — за доплату.

Затем нас ждёт пеший маршрут по экотропе, которая соединяет Эльбрус и Чегет. Никакого набора высоты! Будем гулять по приятному сосновому, а затем и берёзовому лесу мимо речки. Треккинг займёт менее 1 часа — и вот мы уже на поляне Чегет. Снова прокатимся по канатной дороге до отметки в 3100 метров.

С высоты вы увидите ледник Семёрочка, водопад Девичьи косы, обсерваторию Пика Терскол и, конечно же, Эльбрус во всей красе.

К 19:00 вернёмся в отель.