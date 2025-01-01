Джип-тур по Приэльбрусью: Чегет, озеро Гижгит и плато Бермамыт

Устроить пикник с шашлыками в горах, увидеть Эльбрус во всей красе и погулять по Кисловодску
Приглашаем в короткое, но яркое путешествие по Кавказу.

Вы побываете на склонах самой высокой вершины Европы, по канатной дороге подниметесь на высоту 3840 метров и насладитесь невероятными видами.

На внедорожниках будем добираться
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до самых красивых локаций: бирюзовых озёр, высоких шумных водопадов и таинственных ущелий.

А ещё проводим закат на плато Бермамыт, прогуляемся по экотропе от Эльбруса до Чегета, побываем в долине Нарзанов и на плато Шаджатмаз.

Джип-тур по Приэльбрусью: Чегет, озеро Гижгит и плато Бермамыт
Джип-тур по Приэльбрусью: Чегет, озеро Гижгит и плато Бермамыт
Джип-тур по Приэльбрусью: Чегет, озеро Гижгит и плато Бермамыт
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:

- Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Зимняя одежда, купальник для термальных источников.
- Зимняя обувь.
- Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
- Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, повербанк.
- Рюкзак/сумка.

Проживание. Будем жить в отеле «Снежный барс» в Чегете, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взято с сайта cheget.barshotel.ru и travelata.ru

Питание. В стоимость включены все завтраки, а также пикник с шашлыками, вином и чачей в 4 день.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter на 8 или на 20 человек в зависимости от количества участников, а также внедорожники.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод и отправляемся в горы, в Чегет. Заселимся в отель. Затем вас ждёт приветственный ужин: будем знакомиться, отдыхать и даже заглянем в бар.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Подъём к Эльбрусу и прогулка по экотропе

В 8:00 позавтракаем и поедем к Эльбрусу. По канатной дороге поднимемся на высоту 3840 метров. Виды здесь открываются головокружительные! У нас будет время погулять, сделать фотографии и просто полюбоваться горными вершинами.

По желанию и если позволит погода, можно на ратраке подняться ещё выше: на высоту от 4150 до 5150 метров. Оттуда получится увидеть не только Главный Кавказский хребет, но и горы Сванетии в Грузии. Поездка на ратраке — за доплату.

Затем нас ждёт пеший маршрут по экотропе, которая соединяет Эльбрус и Чегет. Никакого набора высоты! Будем гулять по приятному сосновому, а затем и берёзовому лесу мимо речки. Треккинг займёт менее 1 часа — и вот мы уже на поляне Чегет. Снова прокатимся по канатной дороге до отметки в 3100 метров.

С высоты вы увидите ледник Семёрочка, водопад Девичьи косы, обсерваторию Пика Терскол и, конечно же, Эльбрус во всей красе.

К 19:00 вернёмся в отель.

Подъём к Эльбрусу и прогулка по экотропеПодъём к Эльбрусу и прогулка по экотропеПодъём к Эльбрусу и прогулка по экотропеПодъём к Эльбрусу и прогулка по экотропе
3 день

Гижгит, долина Нарзанов и плато Шаджатмаз

После завтрака в 10:00 на джипах помчим к северному подножию Эльбруса. Заедем на удивительное озеро Гижгит, поражающее своей бирюзовой водой. Будем делать остановки, чтобы пофотографировать водопады, долины и горные хребты.

Побываем в долине Нарзанов и на плато Шаджатмаз на высоте 2100 метров, откуда полюбуемся ущельем Харбаз. Вечером вас ждёт вкусный ужин, вечеринка и посещение бара.

Гижгит, долина Нарзанов и плато ШаджатмазГижгит, долина Нарзанов и плато ШаджатмазГижгит, долина Нарзанов и плато ШаджатмазГижгит, долина Нарзанов и плато Шаджатмаз
4 день

Пикник на плато Бермамыт и встреча заката

Вставать рано не будем — хорошенько выспимся. К вечеру поедем на плато Бермамыт, чтобы застать закат. По дороге сделаем остановки на Гришкиной балке и полюбуемся горой Шапка. Прибудем на Бермамыт и, наслаждаясь видами, устроим пикник. Ели ли вы когда-нибудь шашлыки на высоте 2600 метров? Пора добавить необычный опыт в свою копилку.

Пикник на плато Бермамыт и встреча закатаПикник на плато Бермамыт и встреча закатаПикник на плато Бермамыт и встреча закатаПикник на плато Бермамыт и встреча заката
5 день

Прогулка с гидом по Кисловодску и отъезд

В 8:00 позавтракаем и отправимся в Кисловодск. Местный гид проведёт экскурсию по городу, покажет главные достопримечательности и погрузит в историю. Желающие смогут посетить нарзанные ванны и самостоятельно погулять. Затем отвезём вас в Минеральные Воды. Планируйте вылет или отъезд после 16:00.

Прогулка с гидом по Кисловодску и отъездПрогулка с гидом по Кисловодску и отъездПрогулка с гидом по Кисловодску и отъездПрогулка с гидом по Кисловодску и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, пикник с шашлыком, вином и чачей
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе и внедорожниках, в том числе из/в аэропорт или на ж/д вокзал
  • Билеты на канатную дорогу
  • Обзорная экскурсия по Кисловодску
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
  • Доплата за 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале, 16:00
Завершение: Минеральные Воды, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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