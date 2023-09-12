А еще посетите станцию Чегет, побываете в знаменитом кафе «Ай» и насладитесь озером Донгуз Орун-Кель.
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Прибытие. Минеральные Воды - поляна Азау
Команда организаторов уже ждет вас в аэропорту и ж/д вокзале г. Минеральные Воды.
Профессиональный водитель с комфортом доставит вас на поляну Азау, по дороге вы сможете насладиться видами на горы и невероятную природу этих мест.
В отеле вас ждет вкусный ужин и уютные номера, отдыхайте, набирайтесь сил.
Тайминг дня:
- Встреча в 12:00 и в 18:00аэропорту и ж/д вокзале Минеральные Воды, трансфер в Азау.
Размещение на поляне Азау.
Питание: ужин в отеле.
Водопад Девичьи косы, обсерватория Пик Терскол
После сытного завтрака мы отправимся к водопаду Девичьи косы одной из визитных карточек Приэльбрусья.
Наш маршрут проходит через лес, вы сможете полной грудью вдохнуть аромат хвои и трав.
Если повезет, то пути вы можно увидеть горных туров или серн.
На половине пути перед вами откроются панорамы горного массива Когутай, долины Донгуз-Орун, ледника «семерка», Накратау, Чегета и даже силуэт величественного Эльбруса.
У вас будет возможность сделать потрясающие фото на фоне вершин и причудливых базальтовых стен, которые образовались из застывшей магмы во времена извержения Эльбруса тысячи лет назад.
Самое время передохнуть, нас ждет пикник с видами на вершины.
Наш путь лежит дальше, на высоту 3127 м к высокогорной обсерватория Пик Терскол, именно отсюда открывается самый лучший вид на главный Кавказский хребет.
В отеле мы будем к 17:00, где можно будет отдохнуть и подкрепиться сытным ужином.
Тайминг дня:
- 09:00 Выезд;
- 12:00 Водопад Девичьи косы;
- 13:30 Обсерватория Пик Терскол;
- 16:30 Спускаемся к Терсколу;
- 17:00 Возвращение в гостиницу.
Размещение на поляне Азау.
Питание: завтрак и ужин в отеле, пикник на маршруте.
Пешая часть: 10 км, перепад высот: 1000 м.
Уровень сложности: средний.
Водопад Терскол
Терскол переводится как «неправильное» ущелье, а неправильное оно потому, что никуда не ведет.
Ущелье заканчивается огромным ледником, свисающим со скал, дальше ледника — хода нет.
Зато здесь есть водопад: мощной струей он срывается со скал, наполняя все вокруг шумом и обдавая камни и цветы влагой.
Обернитесь и полюбуйтесь — на фоне альпийских лугов возвышаются белоснежные вершины Донгуз-Орун с «Семеркой» на боку, Накра в ледовой кепке.
В июне и июле здесь можно увидеть цветение рододендронов, в летний период здесь много ягод, которыми можно полакомиться.
Именно с таким видом у нас будет пикник!
В гостинице мы будем уже к 15:30, где можно будет отдохнуть и подкрепиться сытным ужином.
Тайминг дня:
- 08:45 Выезд;
- 12:00 Водопад Терскол;
- 15:00 Спуск к п. Терскол;
- 15:30 Возвращение в гостиницу.
Размещение на поляне Азау.
Питание: завтрак и ужин в отеле, пикник на маршруте.
Пешая часть: 10 км, перепад высот: 600 м.
Уровень сложности: средний.
Озеро Гижгит
Сегодня мы с вами отправимся на подготовленном внедорожнике или минивэне в увлекательное путешествие в Баксанское ущелье, посетим древний склеп Камгута и узнаем его легенду, увидим бирюзовое озеро Гижгит, секретные штольни вокруг, а также декорации для съемок фильма Бременские музыканты.
Именно здесь, на берегу Гижгита, располагалась хижина Трубадура из нового фильма, здесь вы сможете сделать фото на память, в оставшихся после съемок, декорациях.
Далее нас ждет поляна нарзанов, где вы сможете попробовать настоящие нарзаны, бьющие из под земли.
Тайминг дня:
- 09:00 Выезд;
- 11:00 Озеро Гижгит;
- 12:00 Перекус в беседке;
- 14:30 Обед в кафе на поляне нарзанов;
- 16:30 Возвращение в гостиницу.
Размещение на поляне Азау.
Питание: завтрак и ужин в отеле.
Пешая часть маршрута: 500 м.
Автомобильная часть маршрута: 180 км.
Перепад высот: 600 м.
Уровень сложности: легкий.
Ущелье реки Ирик
Ущелье реки Ирик считается одним из самых красивых в Приэльбрусье.
Но, чтобы насладиться его красотами, придётся постараться — первые 2 км нашего маршрута нас ждёт набор высоты в почти 700 м от посёлка Эльбрус, мимо Песчаных замков.
Зато остальные 5 км пути мы будем наслаждаться прекрасными видами: открывшейся во всей красе восточной вершиной Эльбруса, рекой Ирик, плавно текущей внизу в ущелье, ароматным сосновым лесом, по которому так приятно пройти в летний зной.
А самое интересное нас ждёт в конце маршрута — небольшой водопад, уютная поляна, на которой мы сделаем привал и погуляем по окрестностям.
На этой полянке живут суслики, у вас будет возможность их покормить, гид-проводник расскажет вам как покормить суслика, чтобы тот не убежал, к самым удачливым суслики приблизятся особенно близко.
Весь обратный путь мы будем видеть белоснежный остроконечный массив Шхельды в ущелье Адыл-Суу.
На обратной дороге, перед спуском в посёлок, можно немного свернуть с тропы и выпить холодного, бодрящего и очень вкусного нарзана.
В гостинице мы будем уже к 17:30, где можно будет отдохнуть и подкрепиться сытным ужином.
Тайминг дня
- 08:45 Выезд;
- 11:00 Песчаные замки;
- 12:00 На поляне с сусликами;
- 13:30 Водопад Ирикчат;
- 17:00 Спуск в п. Эльбрус;
- 17:30 Возвращение в гостиницу.
Размещение на поляне Азау.
Питание: завтрак и ужин в отеле, пикник на маршруте.
Пешая часть: 14 км, перепад высот: 600 м.
Уровень сложности: средний.
Эльбрус. Пешей подъем до приюта 11
Сегодня мы приблизимся к Эльбрусу максимально близко насколько это возможно.
Вы подниметесь на канатном подъемнике на станцию «Гарабаши» на высоту 3850 м и осмотрите панорамные картины вершин большого Кавказского хребта и Эльбруса.
Веб-камеры постоянно транслируют фото и видео вершин Приэльбрусья, но вы сами убедитесь, что в тысячу раз интереснее своими глазами увидеть фантастическую красоту!
Здесь можно будет прокатиться на снегоходах (за доп. плату).
Но и это еще не все, мы с вами отправимся еще выше, на высоту 4200 м, до приюта 11 — знаменитому отелю над облаками, здесь размещаются альпинисты перед выходом на покорение Эльбруса.
Здесь вы сможете ощутить всю мощь двуглавого великана и сделать самые лучшие фото на склоне Эльбруса.
Тайминг дня:
- 09:00 Выход;
- 10:00 Станция канатной дороги Гарабаши;
- 11:00 Приют одиннадцать;
- 13:00 Обед;
- 16:00 Возвращение в гостиницу.
Размещение на поляне Азау.
Питание: завтрак и ужин в отеле.
Пешая часть: 5 км, перепад высот 250 м.
Уровень сложности: средний.
Чегет. Пеший подъем на вершину
Сегодня вы опять станете покорителями вершин.
Мы начинаем наш путь от нижней станции канатной дороги, будем подниматься все выше и выше, погружаясь в альпийскую зону.
На отметке 2750 м находится знаменитое кафе Ай.
Здесь бывали Высоцкий и Визбор, а теперь побываете и вы!
Далее нас ждет подъем на вершину г. Чегет, на высоту 3451 м, по пути откроются невероятные виды на ледник Семерка, двуглавый Эльбрус, и бирюзовое озеро Донгуз Орун.
По желанию, здесь можно будет перекусить вкусными пирожками с ягодами, они здесь просто бесподобные.
Тайминг дня:
- 08:45 Выезд;
- 11:00 Верхняя станция канатной дороги;
- 13:00 Вершина г. Чегет;
- 15:00 Перекус в пирожковой;
- 16:00 Спуск на поляну Чегет, шопинг;
- 17:00 Возвращение в гостиницу.
Размещение на поляне Азау.
Питание: завтрак и ужин в отеле, пикник на маршруте.
Пешая часть: 6 км, перепад высот: 400 м.
Уровень сложности: средний.
Отъезд
После плотного завтрака мы с комфортом доставим вас в аэропорт Минеральные Воды.
Место и время завершения тура: пос. Азау, воскресенье, в 12:00 и в 16:00, трансфер в г. Минеральные Воды аэропорт или железнодорожный вокзал (ориентировочно 4 часа).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение в гостинице — 14 700 руб. /весь период тура.
Скидка для пенсионеров — 5%.
Варианты проживания
Отель «Шахерезада»
Отель, где хорошо отдыхать перед долгими прогулками. Отель «Шахерезада» находится в Терсколе. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Гондольная канатная дорога Рома-1, Маятниковая канатная дорога Эльбрус-1 и Маятниковая канатная дорога Эльбрус-2.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги гида-проводника
- Экологические сборы
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание: завтраки, пикники на маршрутах, ужины
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе, или указанное за доп. плату
- Подъем по канатной дороге на гору Чегет и станцию Мир
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение - 14 700 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- рюкзак 25-30 литров для походов;
- треккинговые палки (у кого нет, можно взять в гостинице на прокат лыжные);
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- «сидушка».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Требуется ли оформление пропусков?
Требуется оформление пропуска в пограничную зону КБР. Бронирование не позднее 15 дней.
Иностранным гражданам — не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод, заверенный нотариусом.
Дети в возрасте по 14 лет допускаются в тур только с родителями при наличии свидетельства о рождении.
Где начинается и заканчивается тур?
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал встреча в 12:00 и в 18:00 трансфер на поляну Азау (ориентировочно 4 часа).
Место и время завершения тура: Поляна Азау, трансфер в г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал в 12:00 и в 16:00 (ориентировочно 4 часа).
Может ли тур быть короче/длиннее?
Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру. Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида
Где и в какое время мы будем находиться?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|Встреча туристов:
Трансфер на 12:00 - приезд в пос. Азау 16:00
Трансфер на 18:00 - приезд в пос. Азау
22:00
|пос. Азау
Шахерезада
|Организация трансфера в пос. Азау, ужин в гостинице
|Автобус - 18/20 местный
10.00 Выход на маршрут
17.00 Возвращение в отель
|пос. Азау
Шахерезада
|Водопад Девичьи косы, обсерватория Пик Терскол.
Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин
|Автомобиль высокой проходимости
9:30 Выход на маршрут
|пос. Азау
Шахерезада
Водопад Терскол
|Автомобиль высокой проходимости
|8:00 Выход на маршрут
18:00 Возвращение в отель
|пос. Азау
Шахерезада
|Озеро Гижгит. Заезд к подъемнику на Адырсу. Посещение склепа Камгута. Посещение малого озера, Штольни реки Гижгит.
Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин
|Автомобиль высокой проходимости
09:30 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в отель
|пос. Азау
Шахерезада
Ущелье реки Ирикчат
Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин
|Автомобиль высокой проходимости
|10:00 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в отель
|пос. Азау
Шахерезада
|Эльбрус. Пеший подъем до Приют одиннадцати.
Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин
|8:45 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в отель
|пос. Азау
Шахерезада
|Чегет. Пеший подъем на вершину
Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин
|Автомобиль высокой проходимости, Лошади
|Групповой трансфер в 12:00 часов (ориентировочное время прибытия в 16:00 часов) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00 часов).
|Выезд из пос. Азау
|Трансфер в аэропорт и ж/д г. Минеральные Воды, завтрак в отеле
|Автобус - 18/20 местный
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Рекомендую данный тур и гида Павла.
С уважением, Николай
Отдельное спасибо нашему гиду Павлу - за одну неделю под его чутким руководством наша группа превратилась в очень сплоченную и дружную команду, готовую преодолеть любые препятствия и расстояния!
Отдельный респект за музыкальное сопровождение - подъем в горы под Rammstein вызывал у окружающих зависть и желание примкнуть к нашей группе:-)
Также хочется подчеркнуть условия проживания - гостиница "Шехерезада" уютная, чистая, персонал вежливый, в номере есть все необходимое. Питание было включено в тур и оно было даже избыточным:-) завтрак плотный (яичница/каша), йогурт, фрукты, выпечка, на обед сухой паек (варёные яйца, бутерброд с сыром, фрукт, овощи, иногда консервы), ужин был чересчур объёмный - салат, суп и второе - под конец недели вся группа брала только половину супа и иногда отказывалась от второго ввиду постоянного чувства сытости.