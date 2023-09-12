Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Эльбрус и горная Кабардино-Балкария в первоклассном путешествии по Приэльбрусью! В одном туре вы совершите: канатный подъем на Эльбрус, пешие походы по Приэльбрусью с водопадом Девичьи косы, горный треккинг в ущелье Ирик.

А еще посетите станцию Чегет, побываете в знаменитом кафе «Ай» и насладитесь озером Донгуз Орун-Кель.
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Ближайшие даты:
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
29
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Подъем на высоту 3450 м
Подъем на высоту 3450 м
Поднимемся на канатном подъемнике на станцию «Гарабаши» и осмотрим панорамные картины вершин Кавказского хребта
Девичьи косы
Девичьи косы
Встретим красивейший горный водопад в пешем походе по Северному Кавказу
По следам кино
По следам кино
Пройдем по местам съемок Бременских музыкантов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Минеральные Воды - поляна Азау

Команда организаторов уже ждет вас в аэропорту и ж/д вокзале г. Минеральные Воды.

Профессиональный водитель с комфортом доставит вас на поляну Азау, по дороге вы сможете насладиться видами на горы и невероятную природу этих мест.

В отеле вас ждет вкусный ужин и уютные номера, отдыхайте, набирайтесь сил.

Тайминг дня:

  • Встреча в 12:00 и в 18:00аэропорту и ж/д вокзале Минеральные Воды, трансфер в Азау.

Размещение на поляне Азау.

Питание: ужин в отеле.

Прибытие. Минеральные Воды - поляна АзауПрибытие. Минеральные Воды - поляна АзауПрибытие. Минеральные Воды - поляна АзауПрибытие. Минеральные Воды - поляна Азау
2 день

Водопад Девичьи косы, обсерватория Пик Терскол

После сытного завтрака мы отправимся к водопаду Девичьи косы одной из визитных карточек Приэльбрусья.

Наш маршрут проходит через лес, вы сможете полной грудью вдохнуть аромат хвои и трав.

Если повезет, то пути вы можно увидеть горных туров или серн.

На половине пути перед вами откроются панорамы горного массива Когутай, долины Донгуз-Орун, ледника «семерка», Накратау, Чегета и даже силуэт величественного Эльбруса.

У вас будет возможность сделать потрясающие фото на фоне вершин и причудливых базальтовых стен, которые образовались из застывшей магмы во времена извержения Эльбруса тысячи лет назад.

Самое время передохнуть, нас ждет пикник с видами на вершины.

Наш путь лежит дальше, на высоту 3127 м к высокогорной обсерватория Пик Терскол, именно отсюда открывается самый лучший вид на главный Кавказский хребет.

В отеле мы будем к 17:00, где можно будет отдохнуть и подкрепиться сытным ужином.

Тайминг дня:

  • 09:00 Выезд;
  • 12:00 Водопад Девичьи косы;
  • 13:30 Обсерватория Пик Терскол;
  • 16:30 Спускаемся к Терсколу;
  • 17:00 Возвращение в гостиницу.

Размещение на поляне Азау.

Питание: завтрак и ужин в отеле, пикник на маршруте.

Пешая часть: 10 км, перепад высот: 1000 м.

Уровень сложности: средний.

Водопад Девичьи косы, обсерватория Пик ТерсколВодопад Девичьи косы, обсерватория Пик ТерсколВодопад Девичьи косы, обсерватория Пик ТерсколВодопад Девичьи косы, обсерватория Пик Терскол
3 день

Водопад Терскол

Терскол переводится как «неправильное» ущелье, а неправильное оно потому, что никуда не ведет.

Ущелье заканчивается огромным ледником, свисающим со скал, дальше ледника — хода нет.

Зато здесь есть водопад: мощной струей он срывается со скал, наполняя все вокруг шумом и обдавая камни и цветы влагой.

Обернитесь и полюбуйтесь — на фоне альпийских лугов возвышаются белоснежные вершины Донгуз-Орун с «Семеркой» на боку, Накра в ледовой кепке.

В июне и июле здесь можно увидеть цветение рододендронов, в летний период здесь много ягод, которыми можно полакомиться.

Именно с таким видом у нас будет пикник!

В гостинице мы будем уже к 15:30, где можно будет отдохнуть и подкрепиться сытным ужином.

Тайминг дня:

  • 08:45 Выезд;
  • 12:00 Водопад Терскол;
  • 15:00 Спуск к п. Терскол;
  • 15:30 Возвращение в гостиницу.

Размещение на поляне Азау.

Питание: завтрак и ужин в отеле, пикник на маршруте.

Пешая часть: 10 км, перепад высот: 600 м.

Уровень сложности: средний.

Водопад ТерсколВодопад ТерсколВодопад ТерсколВодопад Терскол
4 день

Озеро Гижгит

Сегодня мы с вами отправимся на подготовленном внедорожнике или минивэне в увлекательное путешествие в Баксанское ущелье, посетим древний склеп Камгута и узнаем его легенду, увидим бирюзовое озеро Гижгит, секретные штольни вокруг, а также декорации для съемок фильма Бременские музыканты.

Именно здесь, на берегу Гижгита, располагалась хижина Трубадура из нового фильма, здесь вы сможете сделать фото на память, в оставшихся после съемок, декорациях.

Далее нас ждет поляна нарзанов, где вы сможете попробовать настоящие нарзаны, бьющие из под земли.

Тайминг дня:

  • 09:00 Выезд;
  • 11:00 Озеро Гижгит;
  • 12:00 Перекус в беседке;
  • 14:30 Обед в кафе на поляне нарзанов;
  • 16:30 Возвращение в гостиницу.

Размещение на поляне Азау.

Питание: завтрак и ужин в отеле.

Пешая часть маршрута: 500 м.

Автомобильная часть маршрута: 180 км.

Перепад высот: 600 м.

Уровень сложности: легкий.

Озеро ГижгитОзеро ГижгитОзеро ГижгитОзеро Гижгит
5 день

Ущелье реки Ирик

Ущелье реки Ирик считается одним из самых красивых в Приэльбрусье.

Но, чтобы насладиться его красотами, придётся постараться — первые 2 км нашего маршрута нас ждёт набор высоты в почти 700 м от посёлка Эльбрус, мимо Песчаных замков.

Зато остальные 5 км пути мы будем наслаждаться прекрасными видами: открывшейся во всей красе восточной вершиной Эльбруса, рекой Ирик, плавно текущей внизу в ущелье, ароматным сосновым лесом, по которому так приятно пройти в летний зной.

А самое интересное нас ждёт в конце маршрута — небольшой водопад, уютная поляна, на которой мы сделаем привал и погуляем по окрестностям.

На этой полянке живут суслики, у вас будет возможность их покормить, гид-проводник расскажет вам как покормить суслика, чтобы тот не убежал, к самым удачливым суслики приблизятся особенно близко.

Весь обратный путь мы будем видеть белоснежный остроконечный массив Шхельды в ущелье Адыл-Суу.

На обратной дороге, перед спуском в посёлок, можно немного свернуть с тропы и выпить холодного, бодрящего и очень вкусного нарзана.

В гостинице мы будем уже к 17:30, где можно будет отдохнуть и подкрепиться сытным ужином.

Тайминг дня

  • 08:45 Выезд;
  • 11:00 Песчаные замки;
  • 12:00 На поляне с сусликами;
  • 13:30 Водопад Ирикчат;
  • 17:00 Спуск в п. Эльбрус;
  • 17:30 Возвращение в гостиницу.

Размещение на поляне Азау.

Питание: завтрак и ужин в отеле, пикник на маршруте.

Пешая часть: 14 км, перепад высот: 600 м.

Уровень сложности: средний.

Ущелье реки ИрикУщелье реки ИрикУщелье реки ИрикУщелье реки Ирик
6 день

Эльбрус. Пешей подъем до приюта 11

Сегодня мы приблизимся к Эльбрусу максимально близко насколько это возможно.

Вы подниметесь на канатном подъемнике на станцию «Гарабаши» на высоту 3850 м и осмотрите панорамные картины вершин большого Кавказского хребта и Эльбруса.

Веб-камеры постоянно транслируют фото и видео вершин Приэльбрусья, но вы сами убедитесь, что в тысячу раз интереснее своими глазами увидеть фантастическую красоту!

Здесь можно будет прокатиться на снегоходах (за доп. плату).

Но и это еще не все, мы с вами отправимся еще выше, на высоту 4200 м, до приюта 11 — знаменитому отелю над облаками, здесь размещаются альпинисты перед выходом на покорение Эльбруса.

Здесь вы сможете ощутить всю мощь двуглавого великана и сделать самые лучшие фото на склоне Эльбруса.

Тайминг дня:

  • 09:00 Выход;
  • 10:00 Станция канатной дороги Гарабаши;
  • 11:00 Приют одиннадцать;
  • 13:00 Обед;
  • 16:00 Возвращение в гостиницу.

Размещение на поляне Азау.

Питание: завтрак и ужин в отеле.

Пешая часть: 5 км, перепад высот 250 м.

Уровень сложности: средний.

Эльбрус. Пешей подъем до приюта 11Эльбрус. Пешей подъем до приюта 11Эльбрус. Пешей подъем до приюта 11Эльбрус. Пешей подъем до приюта 11
7 день

Чегет. Пеший подъем на вершину

Сегодня вы опять станете покорителями вершин.

Мы начинаем наш путь от нижней станции канатной дороги, будем подниматься все выше и выше, погружаясь в альпийскую зону.

На отметке 2750 м находится знаменитое кафе Ай.

Здесь бывали Высоцкий и Визбор, а теперь побываете и вы!

Далее нас ждет подъем на вершину г. Чегет, на высоту 3451 м, по пути откроются невероятные виды на ледник Семерка, двуглавый Эльбрус, и бирюзовое озеро Донгуз Орун.

По желанию, здесь можно будет перекусить вкусными пирожками с ягодами, они здесь просто бесподобные.

Тайминг дня:

  • 08:45 Выезд;
  • 11:00 Верхняя станция канатной дороги;
  • 13:00 Вершина г. Чегет;
  • 15:00 Перекус в пирожковой;
  • 16:00 Спуск на поляну Чегет, шопинг;
  • 17:00 Возвращение в гостиницу.

Размещение на поляне Азау.

Питание: завтрак и ужин в отеле, пикник на маршруте.

Пешая часть: 6 км, перепад высот: 400 м.

Уровень сложности: средний.

Чегет. Пеший подъем на вершинуЧегет. Пеший подъем на вершинуЧегет. Пеший подъем на вершинуЧегет. Пеший подъем на вершину
8 день

Отъезд

После плотного завтрака мы с комфортом доставим вас в аэропорт Минеральные Воды.

Место и время завершения тура: пос. Азау, воскресенье, в 12:00 и в 16:00, трансфер в г. Минеральные Воды аэропорт или железнодорожный вокзал (ориентировочно 4 часа).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение в гостинице — 14 700 руб. /весь период тура.

Скидка для пенсионеров — 5%.

Варианты проживания

Отель «Шахерезада»

7 ночей

Отель, где хорошо отдыхать перед долгими прогулками. Отель «Шахерезада» находится в Терсколе. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Гондольная канатная дорога Рома-1, Маятниковая канатная дорога Эльбрус-1 и Маятниковая канатная дорога Эльбрус-2.

Отель «Шахерезада»Отель «Шахерезада»Отель «Шахерезада»Отель «Шахерезада»Отель «Шахерезада»Отель «Шахерезада»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Услуги гида-проводника
  • Экологические сборы
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, пикники на маршрутах, ужины
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе, или указанное за доп. плату
  • Подъем по канатной дороге на гору Чегет и станцию Мир
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение - 14 700 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • рюкзак 25-30 литров для походов;
  • треккинговые палки (у кого нет, можно взять в гостинице на прокат лыжные);
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • «сидушка».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Требуется ли оформление пропусков?

Требуется оформление пропуска в пограничную зону КБР. Бронирование не позднее 15 дней.

Иностранным гражданам — не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод, заверенный нотариусом.

Дети в возрасте по 14 лет допускаются в тур только с родителями при наличии свидетельства о рождении.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал встреча в 12:00 и в 18:00 трансфер на поляну Азау (ориентировочно 4 часа).

Место и время завершения тура: Поляна Азау, трансфер в г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал в 12:00 и в 16:00 (ориентировочно 4 часа).

Может ли тур быть короче/длиннее?

Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру. Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида

Где и в какое время мы будем находиться?
Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из негоНаименование объектов размещенияЗапланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показаВнутримаршрутные перевозки
Встреча туристов:

Трансфер на 12:00 - приезд в пос. Азау 16:00

Трансфер на 18:00 - приезд в пос. Азау
22:00		пос. Азау
Шахерезада		Организация трансфера в пос. Азау, ужин в гостиницеАвтобус - 18/20 местный


10.00 Выход на маршрут

17.00 Возвращение в отель

пос. Азау
Шахерезада		Водопад Девичьи косы, обсерватория Пик Терскол.

Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин		Автомобиль высокой проходимости

9:30 Выход на маршрут


18:30 Возвращение в отель

пос. Азау
Шахерезада

Водопад Терскол

Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин

Автомобиль высокой проходимости
8:00 Выход на маршрут

18:00 Возвращение в отель 		пос. Азау
Шахерезада		Озеро Гижгит. Заезд к подъемнику на Адырсу. Посещение склепа Камгута. Посещение малого озера, Штольни реки Гижгит.

Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин		Автомобиль высокой проходимости

09:30 Выход на маршрут

17:00 Возвращение в отель

пос. Азау
Шахерезада

Ущелье реки Ирикчат

Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин

Автомобиль высокой проходимости
10:00 Выход на маршрут

17:00 Возвращение в отель 		пос. Азау
Шахерезада		Эльбрус. Пеший подъем до Приют одиннадцати.

Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин
8:45 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в отель 		пос. Азау
Шахерезада		Чегет. Пеший подъем на вершину

Услуги гида - проводника, питание: завтрак, обед пикник, ужин		Автомобиль высокой проходимости, Лошади
Групповой трансфер в 12:00 часов (ориентировочное время прибытия в 16:00 часов) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00 часов).Выезд из пос. АзауТрансфер в аэропорт и ж/д г. Минеральные Воды, завтрак в отелеАвтобус - 18/20 местный

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
12 сен 2023
Пожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, просто на высоте! Павел показал себя как профессионал своего дела и сделал наш отдых в туре, очень насыщенным и разнообразным. Хочу выразить ему особую благодарность за все дни!))
Рекомендую данный тур и гида Павла.
С уважением, Николай
Пожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, простоПожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, простоПожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, простоПожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, простоПожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, простоПожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, простоПожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, простоПожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, простоПожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, простоПожалуй лучший тур из всех что у меня были до этого! Гид и его программа, просто
Т
11 сен 2023
Спасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на "Притяжение Эльбруса" пал в связи с обозначенной сложностью 3 из 4 возможных ("выше среднего ") - хотелось не просто увидеть что то новое и интересное, но и проверить свою выносливость, но в целом, какой то специальной подготовки для прохождения данного тура не требуется - просто быть готовым к длительным походам пешком по горам:-)
Отдельное спасибо нашему гиду Павлу - за одну неделю под его чутким руководством наша группа превратилась в очень сплоченную и дружную команду, готовую преодолеть любые препятствия и расстояния!
Отдельный респект за музыкальное сопровождение - подъем в горы под Rammstein вызывал у окружающих зависть и желание примкнуть к нашей группе:-)
Также хочется подчеркнуть условия проживания - гостиница "Шехерезада" уютная, чистая, персонал вежливый, в номере есть все необходимое. Питание было включено в тур и оно было даже избыточным:-) завтрак плотный (яичница/каша), йогурт, фрукты, выпечка, на обед сухой паек (варёные яйца, бутерброд с сыром, фрукт, овощи, иногда консервы), ужин был чересчур объёмный - салат, суп и второе - под конец недели вся группа брала только половину супа и иногда отказывалась от второго ввиду постоянного чувства сытости.
Спасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на &quot;Притяжение Эльбруса&quot; пал в связи с обозначенной сложностьюСпасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на &quot;Притяжение Эльбруса&quot; пал в связи с обозначенной сложностьюСпасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на &quot;Притяжение Эльбруса&quot; пал в связи с обозначенной сложностьюСпасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на &quot;Притяжение Эльбруса&quot; пал в связи с обозначенной сложностьюСпасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на &quot;Притяжение Эльбруса&quot; пал в связи с обозначенной сложностьюСпасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на &quot;Притяжение Эльбруса&quot; пал в связи с обозначенной сложностьюСпасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на &quot;Притяжение Эльбруса&quot; пал в связи с обозначенной сложностьюСпасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на &quot;Притяжение Эльбруса&quot; пал в связи с обозначенной сложностьюСпасибо за прекрасный и увлекательный тур! Выбор на &quot;Притяжение Эльбруса&quot; пал в связи с обозначенной сложностью
В
16 авг 2023
Добрый день! Тур был замечательный, программа очень насыщенная и интересная, все было на высоте. Спасибо гиду Павлу за экскурсии, настроение среди участников. Комната в гостинице чистая, комфортная, кормили очень вкусно и сытно. Рекомендую.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ПешеходныеВсе турыЭльбрусПопулярные местаТреккинг и походыПрирода и пейзажи

Похожие туры из Минеральных Вод

Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
43 отзыва
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
2 мая
9 мая
16 мая
30 мая
30 000 за человека
Джигитовка для начинающих. Конный тур
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джигитовка для начинающих. Конный тур
г. Минеральные Воды
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 83 400 за человека
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Минеральные Воды
1 июня
8 июня
15 июня
29 июня
от 76 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
All Airlines
ХорошоТам