2 день

Водопад Девичьи косы, обсерватория Пик Терскол

После сытного завтрака мы отправимся к водопаду Девичьи косы одной из визитных карточек Приэльбрусья.

Наш маршрут проходит через лес, вы сможете полной грудью вдохнуть аромат хвои и трав.

Если повезет, то пути вы можно увидеть горных туров или серн.

На половине пути перед вами откроются панорамы горного массива Когутай, долины Донгуз-Орун, ледника «семерка», Накратау, Чегета и даже силуэт величественного Эльбруса.

У вас будет возможность сделать потрясающие фото на фоне вершин и причудливых базальтовых стен, которые образовались из застывшей магмы во времена извержения Эльбруса тысячи лет назад.

Самое время передохнуть, нас ждет пикник с видами на вершины.

Наш путь лежит дальше, на высоту 3127 м к высокогорной обсерватория Пик Терскол, именно отсюда открывается самый лучший вид на главный Кавказский хребет.

В отеле мы будем к 17:00, где можно будет отдохнуть и подкрепиться сытным ужином.

Тайминг дня:

09:00 Выезд;

12:00 Водопад Девичьи косы;

13:30 Обсерватория Пик Терскол;

16:30 Спускаемся к Терсколу;

17:00 Возвращение в гостиницу.

Размещение на поляне Азау.

Питание: завтрак и ужин в отеле, пикник на маршруте.

Пешая часть: 10 км, перепад высот: 1000 м.

Уровень сложности: средний.