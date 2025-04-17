Встречаемся и отправляемся любоваться горными пейзажами, водопадами и головокружительными видами. Мы посетим урочище Джилы-Су с одноимённым источником тёплого нарзана, давшим название всей округе. В августе-октябре здесь бьёт Серебряный источник. Говорят, в него надо окунуться с головой три раза, чтобы укрепить здоровье, — бодрит и освежает точно великолепно!

Насладимся панорамой с плато Шаджатмаз, побываем в долине нарзанов. Заедем на несколько смотровых площадок на плато Бечасын. Вас также ждут скалы-аватары в долине реки Харбаз и три величественных водопада. А чтобы размяться и подышать горным воздухом, совершим небольшие пешие прогулки к горе Сирх, поляне Эммануэля и уникальному Белому нарзану.

После насыщенного дня доберёмся до уникальной гостиницы в глубинах урочища Джилы-Су и отдохнём.