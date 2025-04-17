На джипе по Кабардино-Балкарии и Приэльбрусью в мини-группе

Встретить закат у Кавказского хребта, подняться на Эльбрус и отдохнуть в термальном бассейне
Едем любоваться невероятно красивыми горными пейзажами! Вы увидите все знаковые места: перевал Актопрак, Чегемское и Безенгийское ущелья, урочище Джилы-Су, озеро Гижгит и ледник Безенги.

Вас ждут величественные водопады, термальные источники, в
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которых можно будет искупаться, загадочное поселение Эльтюбю. Мы встретим закат у самого подножия Кавказского хребта с видом на красавца Тихтенгена.

Постоим на скальном выступе «Язык дракона», устроим пикник в окружении горных вершин и прогуляемся по заповедным экотропам. Желающие поднимутся по канатной дороге на Эльбрус. И всё это — в неспешном темпе и с проживанием в комфортных отелях.

На джипе по Кабардино-Балкарии и Приэльбрусью в мини-группе
На джипе по Кабардино-Балкарии и Приэльбрусью в мини-группе
На джипе по Кабардино-Балкарии и Приэльбрусью в мини-группе
Ближайшие даты:
17
апр24
апр8
мая15
мая22
мая29
мая30
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь по погоде.

Проживание. В гостинице, экоотеле и отеле с термальным бассейном. Размещение 2-местное.

Питание. Не включено.

Транспорт. Комфортные внедорожники.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Урочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, прогулка к горе Сирх, поляне Эммануэля и Белому нарзану

Встречаемся и отправляемся любоваться горными пейзажами, водопадами и головокружительными видами. Мы посетим урочище Джилы-Су с одноимённым источником тёплого нарзана, давшим название всей округе. В августе-октябре здесь бьёт Серебряный источник. Говорят, в него надо окунуться с головой три раза, чтобы укрепить здоровье, — бодрит и освежает точно великолепно!

Насладимся панорамой с плато Шаджатмаз, побываем в долине нарзанов. Заедем на несколько смотровых площадок на плато Бечасын. Вас также ждут скалы-аватары в долине реки Харбаз и три величественных водопада. А чтобы размяться и подышать горным воздухом, совершим небольшие пешие прогулки к горе Сирх, поляне Эммануэля и уникальному Белому нарзану.

После насыщенного дня доберёмся до уникальной гостиницы в глубинах урочища Джилы-Су и отдохнём.

Урочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, прогулка к горе Сирх, поляне Эммануэля и Белому нарзануУрочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, прогулка к горе Сирх, поляне Эммануэля и Белому нарзануУрочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, прогулка к горе Сирх, поляне Эммануэля и Белому нарзануУрочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, прогулка к горе Сирх, поляне Эммануэля и Белому нарзануУрочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, прогулка к горе Сирх, поляне Эммануэля и Белому нарзануУрочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, прогулка к горе Сирх, поляне Эммануэля и Белому нарзануУрочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, прогулка к горе Сирх, поляне Эммануэля и Белому нарзану
2 день

«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги

Этот день вы снова проведёте в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии. Мы побываем на выступе, который местные жители называют «Язык дракона». Это место очень фотогенично и при этом ещё не очень популярно.

Затем желающие отведают балкарской кухни — шашлыка и пирогов, приготовленных из местных продуктов на свежем воздухе (за доплату). Следующая остановка — голубые озёра Церик-Кёль. Вы полюбуетесь их ярким цветом, а я расскажу вам, почему сам Жак-Ив Кусто не смог добраться до дна этих водоёмов.

После отправимся к Хумало-Безенгийской стене и посетим уникальный ледник Безенги. Здесь желающие смогут прогуляться по экотропе (продолжительность маршрута — 1,5 часа, активность средне-низкая). Виды тут просто невероятные!

Нагулявшись, доедем до отеля с термальными источниками.

«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги
3 день

Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-Су

Сегодня отправимся в Приэльбрусье. Вы увидите Былымское озеро — рукотворный высокогорный водоём необычного бирюзового цвета. Его официальное название — Гижгит, но часто его именуют Былымским в честь ближайшего посёлка.

Проедем по перевалу Актопрак с живописными поворотами, плавными спусками и подъёмами, и вы насладитесь безлюдными пейзажами с высокими горными вершинами. Побываем на парадроме «Чегем» — желающие смогут полетать на параплане и поесть сочных хычинов с травяным чаем в окружении красивых гор (за доплату).

Посетим загадочное село Эльтюбю. Говорят, что время тут остановилось, и повсюду царит дух старины. Здесь сохранились «дома мёртвых» эпохи раннего Средневековья и более поздние мусульманские мавзолеи конца 17 – начала 18 веков. А ещё это место примечательно тем, что здесь велись съёмки фильма Алексея Балабанова «Война» с Сергеем Бодровым, вышедшего в 2002 году.

Напоследок заедем на водопад Абай-Су и у подножия соседнего красавца Тихтенгена (4611 м) сварим ароматный горный чай и встретим закат. После направимся в экоотель рядом с поляной Азау. Тут можно погреться в баньке (за доплату), полюбоваться звёздным небом и горами, которые буду окружать нас со всех сторон.

Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-СуОзеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-Су
4 день

Подъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источниках

После завтрака доедем до канатной дороги и поднимемся на величественный Эльбрус на высоту 3800 м над уровнем моря. Здесь до 12:00 у вас будет свободное время: желающие прокатятся на снегоходах и поднимутся ещё почти на 1 километр выше.

Спустившись, направимся в сторону термальных источников, где можно будет искупаться в горячей целебной воде. А в завершении пообедаем в ресторане блюдами национальной кабардинской кухни (за доплату).

Подъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источникахПодъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источникахПодъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источникахПодъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источникахПодъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источникахПодъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источникахПодъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источникахПодъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источникахПодъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источникахПодъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источниках

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Свежесваренный кофе в горах
  • Пешие экскурсии и джипинг на комфортном внедорожнике
  • Полное сопровождение и поддержка профессионального гида
  • Билеты во все погранзоны, заповедные зоны и термальные источники по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание - 1200-1500 ₽ в день на одного человека
  • Баня - от 2000 ₽ с человека
  • Парапланы - 5000 ₽ с человека
  • Зиплайн - 2000 ₽ с человека
  • Канатная дорога - 1400 ₽ с человека
  • Снегоходы - от 2000 ₽ с человека в зависимости от высоты подъёма
  • Проведение тура возможно и для больших групп по 20-50 человек
  • После оплаты 15% на сайте необходимо доплатить организатору напрямую не менее 35% от стоимости тура - на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть оплаты вносится на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 8:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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