Вас ждут величественные водопады, термальные источники, в
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь по погоде.
Проживание. В гостинице, экоотеле и отеле с термальным бассейном. Размещение 2-местное.
Питание. Не включено.
Транспорт. Комфортные внедорожники.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Урочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, прогулка к горе Сирх, поляне Эммануэля и Белому нарзану
Встречаемся и отправляемся любоваться горными пейзажами, водопадами и головокружительными видами. Мы посетим урочище Джилы-Су с одноимённым источником тёплого нарзана, давшим название всей округе. В августе-октябре здесь бьёт Серебряный источник. Говорят, в него надо окунуться с головой три раза, чтобы укрепить здоровье, — бодрит и освежает точно великолепно!
Насладимся панорамой с плато Шаджатмаз, побываем в долине нарзанов. Заедем на несколько смотровых площадок на плато Бечасын. Вас также ждут скалы-аватары в долине реки Харбаз и три величественных водопада. А чтобы размяться и подышать горным воздухом, совершим небольшие пешие прогулки к горе Сирх, поляне Эммануэля и уникальному Белому нарзану.
После насыщенного дня доберёмся до уникальной гостиницы в глубинах урочища Джилы-Су и отдохнём.
«Язык дракона», озёра Церик-Кёль, ледник Безенги
Этот день вы снова проведёте в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии. Мы побываем на выступе, который местные жители называют «Язык дракона». Это место очень фотогенично и при этом ещё не очень популярно.
Затем желающие отведают балкарской кухни — шашлыка и пирогов, приготовленных из местных продуктов на свежем воздухе (за доплату). Следующая остановка — голубые озёра Церик-Кёль. Вы полюбуетесь их ярким цветом, а я расскажу вам, почему сам Жак-Ив Кусто не смог добраться до дна этих водоёмов.
После отправимся к Хумало-Безенгийской стене и посетим уникальный ледник Безенги. Здесь желающие смогут прогуляться по экотропе (продолжительность маршрута — 1,5 часа, активность средне-низкая). Виды тут просто невероятные!
Нагулявшись, доедем до отеля с термальными источниками.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю, водопад Абай-Су
Сегодня отправимся в Приэльбрусье. Вы увидите Былымское озеро — рукотворный высокогорный водоём необычного бирюзового цвета. Его официальное название — Гижгит, но часто его именуют Былымским в честь ближайшего посёлка.
Проедем по перевалу Актопрак с живописными поворотами, плавными спусками и подъёмами, и вы насладитесь безлюдными пейзажами с высокими горными вершинами. Побываем на парадроме «Чегем» — желающие смогут полетать на параплане и поесть сочных хычинов с травяным чаем в окружении красивых гор (за доплату).
Посетим загадочное село Эльтюбю. Говорят, что время тут остановилось, и повсюду царит дух старины. Здесь сохранились «дома мёртвых» эпохи раннего Средневековья и более поздние мусульманские мавзолеи конца 17 – начала 18 веков. А ещё это место примечательно тем, что здесь велись съёмки фильма Алексея Балабанова «Война» с Сергеем Бодровым, вышедшего в 2002 году.
Напоследок заедем на водопад Абай-Су и у подножия соседнего красавца Тихтенгена (4611 м) сварим ароматный горный чай и встретим закат. После направимся в экоотель рядом с поляной Азау. Тут можно погреться в баньке (за доплату), полюбоваться звёздным небом и горами, которые буду окружать нас со всех сторон.
Подъём по канатной дороге на Эльбрус, купание в термальных источниках
После завтрака доедем до канатной дороги и поднимемся на величественный Эльбрус на высоту 3800 м над уровнем моря. Здесь до 12:00 у вас будет свободное время: желающие прокатятся на снегоходах и поднимутся ещё почти на 1 километр выше.
Спустившись, направимся в сторону термальных источников, где можно будет искупаться в горячей целебной воде. А в завершении пообедаем в ресторане блюдами национальной кабардинской кухни (за доплату).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Свежесваренный кофе в горах
- Пешие экскурсии и джипинг на комфортном внедорожнике
- Полное сопровождение и поддержка профессионального гида
- Билеты во все погранзоны, заповедные зоны и термальные источники по программе
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание - 1200-1500 ₽ в день на одного человека
- Баня - от 2000 ₽ с человека
- Парапланы - 5000 ₽ с человека
- Зиплайн - 2000 ₽ с человека
- Канатная дорога - 1400 ₽ с человека
- Снегоходы - от 2000 ₽ с человека в зависимости от высоты подъёма
- Проведение тура возможно и для больших групп по 20-50 человек
- После оплаты 15% на сайте необходимо доплатить организатору напрямую не менее 35% от стоимости тура - на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть оплаты вносится на месте