1 день

Встреча, начало похода

Встречаемся утром в Минеральных Водах и сразу на микроавтобусе отправляемся в горы, ехать примерно 3 часа.

Первая остановка — поляна Таулу.

Здесь мы попрощаемся с трансфером, дальше — только пешком!

Легкий перекус, доедаем что осталось с поезда и или угощаемся хычинами с травяным чаем.

Вокруг нас — горы, начинаем созерцать.

После перекуса проверим снаряжение, переоденемся по погоде и отправим рюкзаки на уазике, а сами пойдем его пешком догонять.

Первый день расходимся налегке, привыкнем к высоте, рельефу, почувствуем своё снаряжение и начнем получать удовольствие от процесса.

Вечером приходим на стоянку, ставим лагерь, назначаем дежурных.

Нас ждет вкусный ужин на костре и первая ночь в палатках.

Переход 15 км, перепад высот 450 м.