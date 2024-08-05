Голубое ожерелье Архыза. Пеший тур

Голубое ожерелье Архыза
Красивый и сложный кольцевой маршрут по горам Кавказского хребта придется по вкусу подготовленным и сильным духом любителям путешествий.

Мы увидим недоступные обычному человеку пейзажи: заснеженные горные вершины, бурные речные потоки с
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тысячелетних ледников, альпийские луга, лазурные озера. Нас ожидает знаменитая достопримечательность Архыза — его «Голубое ожерелье». Это цепь горных голубых озер — драгоценное украшение этого чудесного региона.

Мы преодолеем четыре перевала, пройдём красивейшие высокогорные озера: Софийское, Кратерное и Перевальное.

5
3 отзыва
Голубое ожерелье Архыза. Пеший тур
Голубое ожерелье Архыза. Пеший тур
Голубое ожерелье Архыза. Пеший тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, начало похода

Встречаемся утром в Минеральных Водах и сразу на микроавтобусе отправляемся в горы, ехать примерно 3 часа.

Первая остановка — поляна Таулу.

Здесь мы попрощаемся с трансфером, дальше — только пешком!

Легкий перекус, доедаем что осталось с поезда и или угощаемся хычинами с травяным чаем.

Вокруг нас — горы, начинаем созерцать.

После перекуса проверим снаряжение, переоденемся по погоде и отправим рюкзаки на уазике, а сами пойдем его пешком догонять.

Первый день расходимся налегке, привыкнем к высоте, рельефу, почувствуем своё снаряжение и начнем получать удовольствие от процесса.

Вечером приходим на стоянку, ставим лагерь, назначаем дежурных.

Нас ждет вкусный ужин на костре и первая ночь в палатках.

Переход 15 км, перепад высот 450 м.

Встреча, начало походаВстреча, начало походаВстреча, начало походаВстреча, начало похода
2 день

Софийские водопады, ледник и перевал

Встаем пораньше, умываемся в горной речке.

Сегодня у нас дневка на Ледниковой ферме, а это значит что лагерь собирать не нужно!

Нас ждет выход налегке на перевал Софийское седло, откуда можно хорошо разглядеть одноименный ледник и полюбоваться грозными пиками главного Кавказского хребта.

Пройдем по нашему первому снежнику, полюбуемся мощными Софийскими водопадами.

После обеда — время для отдыха и интеллектуальных развлечений.

Можно поиграть в настолки (если они будут) или просто насладиться тихим вечером, созерцая ползущие по склонам облака.

Переход 20 км, перепад высот 700 м вверх, 700 м вниз.

Софийские водопады, ледник и перевалСофийские водопады, ледник и перевалСофийские водопады, ледник и перевалСофийские водопады, ледник и перевал
3 день

Первый переход под рюкзаком

Завтрак, зарядка, собираем лагерь!

Первый переход под рюкзаком, будет тяжко, но мы справимся.

Отправляемся к Софийским озерам.

По пути любуемся величественным водопадом Ак-Айры, прекрасной и премудрой горой Софией.

Нас ожидает перевал первой категории сложности — Иркиз (1А 2880м).

Ночевка под звездным небом.

Переход 10 км, набор высоты 1000 м.

Первый переход под рюкзакомПервый переход под рюкзакомПервый переход под рюкзакомПервый переход под рюкзаком
4 день

Грандиозный вид на главный Кавказский хребет

Выходим к перевалу Кара-Джаш, или Черный Принц, высотой 2900 м.

Здесь вы сможете пережить настоящий восторг от живописной панорамы гор Кавказского хребта.

Любителям фото- и видеосъемки не забыть взять с собой необходимое оборудование.

Останавливаемся у озера на смотровой площадке.

Переход 10 км, перепад высот 600 вверх, 100 м вниз.

Грандиозный вид на главный Кавказский хребетГрандиозный вид на главный Кавказский хребетГрандиозный вид на главный Кавказский хребетГрандиозный вид на главный Кавказский хребет
5 день

Спуск в долину реки Белая

Длинный и насыщенный день.

Переход к долине реки Псыш, травянистый спуск, заросли малины, выходим к домику лесника, после которого нас будет ждать первый серьезный брод.

Отмечаемся у пограничников и продолжаем путь к водопаду Белый, где обедаем под шум его бурлящих вод.

Затем поднимаемся в долину реки Белая, где и остановимся на ночлег.

Наслаждаемся, фотографируем, ужинаем.

А если останутся силы, еще и песен под гитару попоем.

Переход 10 км, перепад высот 1200 м.

Спуск в долину реки БелаяСпуск в долину реки БелаяСпуск в долину реки БелаяСпуск в долину реки Белая
6 день

Перевал Аю-Юлю и ледниковые озера

Ранний подъем.

Сегодня нас ждет еще один перевал Ай-Юлю (Белый медведь) (2890 м).

На нем немного задержимся, чтобы перекусить и пофотографироваться.

В награду за переход перед нами предстанет во всей красе целый каскад озер.

В довершение — чудесное озеро Семицветное, на берегу которого мы и заночуем.

Переход 10 км, Перепад высот 1300 м вверх, 100 м вниз.

Перевал Аю-Юлю и ледниковые озераПеревал Аю-Юлю и ледниковые озераПеревал Аю-Юлю и ледниковые озераПеревал Аю-Юлю и ледниковые озера
7 день

Возвращение на Таулу, баня

Завтракаем, собираем лагерь и продолжаем путь до погранпоста на реке Дукка.

Несложный переход.

Еще раз отмечаемся у пограничников и на трансфере отправляемся на знакомую поляну Таулу, нас ждут вкуснейшие хычины!

Вечером банька.

Переход 15 км, перепад высот 600 м.

8 день

Отъезд

После завтрака трансфер отвозит нас в Минеральные Воды.

Прощаемся, обмениваемся контактами и отправляемся домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палатка

7 ночей

Вы можете взять свою, если она соответствует необходимым требованиям. Есть возможность получить места в 3-4 местных палатках всем, кто отметит о такой необходимости в предпоходной анкете. Если нужна двухместная палатка, можно взять в прокат за доп. плату.

Палатка

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Оформление погранпропусков
  • Трансфер из Минеральных Вод до точки старта маршрута
  • Заброска рюкзаков в первый день маршрута
  • Трансфер от погранзаставы до Таулу
  • Трансфер с места окончания маршрута в Минеральные Воды
  • Вкусное трёхразовое питание (готовим сами)
  • Баня на дровах
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газовые горелки, газ)
  • Групповая аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Личные вещи (рюкзак, спальник, пенка и т. д.)
  • Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение должно весить не больше 15 кг и занимать около 60 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести свою часть модулей с едой. Стандартный вес общественных модулей для мужчин — 9 кг, для женщин — 6-7 кг. Поэтому, если Ваши личные вещи занимают более 2/3 рюкзака и/или весят больше 15 кг — оставьте часть вещей дома.

Снаряжение:

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
Одежда:
  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • сменные треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;

Личные вещи:

  • полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • спички;
  • очки солнцезащитные;
Рекомендуем добавить:
  • штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • шорты;
  • пуховик (теплая куртка);
  • термос (1 л.);
  • страховка;
  • нитки и иголка;
  • средство от комаров;
  • платье;
  • средство от клещей;
  • химические грелки;
  • палатка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
5 авг 2024
Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.
А
20 июл 2024
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.
А
6 июл 2024
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.
Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант.

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