Мы увидим недоступные обычному человеку пейзажи: заснеженные горные вершины, бурные речные потоки с
Программа тура по дням
Встреча, начало похода
Встречаемся утром в Минеральных Водах и сразу на микроавтобусе отправляемся в горы, ехать примерно 3 часа.
Первая остановка — поляна Таулу.
Здесь мы попрощаемся с трансфером, дальше — только пешком!
Легкий перекус, доедаем что осталось с поезда и или угощаемся хычинами с травяным чаем.
Вокруг нас — горы, начинаем созерцать.
После перекуса проверим снаряжение, переоденемся по погоде и отправим рюкзаки на уазике, а сами пойдем его пешком догонять.
Первый день расходимся налегке, привыкнем к высоте, рельефу, почувствуем своё снаряжение и начнем получать удовольствие от процесса.
Вечером приходим на стоянку, ставим лагерь, назначаем дежурных.
Нас ждет вкусный ужин на костре и первая ночь в палатках.
Переход 15 км, перепад высот 450 м.
Софийские водопады, ледник и перевал
Встаем пораньше, умываемся в горной речке.
Сегодня у нас дневка на Ледниковой ферме, а это значит что лагерь собирать не нужно!
Нас ждет выход налегке на перевал Софийское седло, откуда можно хорошо разглядеть одноименный ледник и полюбоваться грозными пиками главного Кавказского хребта.
Пройдем по нашему первому снежнику, полюбуемся мощными Софийскими водопадами.
После обеда — время для отдыха и интеллектуальных развлечений.
Можно поиграть в настолки (если они будут) или просто насладиться тихим вечером, созерцая ползущие по склонам облака.
Переход 20 км, перепад высот 700 м вверх, 700 м вниз.
Первый переход под рюкзаком
Завтрак, зарядка, собираем лагерь!
Первый переход под рюкзаком, будет тяжко, но мы справимся.
Отправляемся к Софийским озерам.
По пути любуемся величественным водопадом Ак-Айры, прекрасной и премудрой горой Софией.
Нас ожидает перевал первой категории сложности — Иркиз (1А 2880м).
Ночевка под звездным небом.
Переход 10 км, набор высоты 1000 м.
Грандиозный вид на главный Кавказский хребет
Выходим к перевалу Кара-Джаш, или Черный Принц, высотой 2900 м.
Здесь вы сможете пережить настоящий восторг от живописной панорамы гор Кавказского хребта.
Любителям фото- и видеосъемки не забыть взять с собой необходимое оборудование.
Останавливаемся у озера на смотровой площадке.
Переход 10 км, перепад высот 600 вверх, 100 м вниз.
Спуск в долину реки Белая
Длинный и насыщенный день.
Переход к долине реки Псыш, травянистый спуск, заросли малины, выходим к домику лесника, после которого нас будет ждать первый серьезный брод.
Отмечаемся у пограничников и продолжаем путь к водопаду Белый, где обедаем под шум его бурлящих вод.
Затем поднимаемся в долину реки Белая, где и остановимся на ночлег.
Наслаждаемся, фотографируем, ужинаем.
А если останутся силы, еще и песен под гитару попоем.
Переход 10 км, перепад высот 1200 м.
Перевал Аю-Юлю и ледниковые озера
Ранний подъем.
Сегодня нас ждет еще один перевал Ай-Юлю (Белый медведь) (2890 м).
На нем немного задержимся, чтобы перекусить и пофотографироваться.
В награду за переход перед нами предстанет во всей красе целый каскад озер.
В довершение — чудесное озеро Семицветное, на берегу которого мы и заночуем.
Переход 10 км, Перепад высот 1300 м вверх, 100 м вниз.
Возвращение на Таулу, баня
Завтракаем, собираем лагерь и продолжаем путь до погранпоста на реке Дукка.
Несложный переход.
Еще раз отмечаемся у пограничников и на трансфере отправляемся на знакомую поляну Таулу, нас ждут вкуснейшие хычины!
Вечером банька.
Переход 15 км, перепад высот 600 м.
Отъезд
После завтрака трансфер отвозит нас в Минеральные Воды.
Прощаемся, обмениваемся контактами и отправляемся домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палатка
Вы можете взять свою, если она соответствует необходимым требованиям. Есть возможность получить места в 3-4 местных палатках всем, кто отметит о такой необходимости в предпоходной анкете. Если нужна двухместная палатка, можно взять в прокат за доп. плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Оформление погранпропусков
- Трансфер из Минеральных Вод до точки старта маршрута
- Заброска рюкзаков в первый день маршрута
- Трансфер от погранзаставы до Таулу
- Трансфер с места окончания маршрута в Минеральные Воды
- Вкусное трёхразовое питание (готовим сами)
- Баня на дровах
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газовые горелки, газ)
- Групповая аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Личные вещи (рюкзак, спальник, пенка и т. д.)
- Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение должно весить не больше 15 кг и занимать около 60 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести свою часть модулей с едой. Стандартный вес общественных модулей для мужчин — 9 кг, для женщин — 6-7 кг. Поэтому, если Ваши личные вещи занимают более 2/3 рюкзака и/или весят больше 15 кг — оставьте часть вещей дома.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- сменные треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- очки солнцезащитные;
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- пуховик (теплая куртка);
- термос (1 л.);
- страховка;
- нитки и иголка;
- средство от комаров;
- платье;
- средство от клещей;
- химические грелки;
- палатка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.