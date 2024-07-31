Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда должна быть спортивная, удобная, непромокаемая, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. В горах погода переменчива и непредсказуема. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит.

вполне подойдут спортивные кроссовки/ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой;

треккинговые палки также по желанию.

Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Если потребуются, то они есть в прокате.

Также потребуются:

купальник для термальных источников;

шлепки;

зонт/дождевик.

Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые должны быть в рюкзаке-это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если турист пользуется термосом, может взять с собой.