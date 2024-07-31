Попробуете напитки и продукты местного производства: сыры, зелень, овощи и лимонады на открытом воздухе с видом на горы.
Программа тура по дням
Минеральные Воды - Архыз
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод до 13:00.
Размещение в гостинице, расположенной в красивейшем лесу.
Ужин в 19:00, знакомство с командой.
Свободное время и отдых.
Поход на водопад Чигордали
Завтрак в 08:00.
Поход на водопад Чигордали.
Живописный маршрут по заповедной долине реки Кизгыч — отлично подойдёт для акклиматизации.
- протяженность пешего маршрута 14 км;
- перепад высот 400 м;
- время похода 5 ч.
Обед на маршруте.
После похода нас ждет кавказский ужин с шашлыками и домашним вином приготовленный организатором.
Напитки и продукты местного производства: сыры, зелень, овощи, лимонады.
Застолье на открытом воздухе с видом на горы.
Поход на тропу Романтиков
Завтрак в 8:00.
Поход на тропу Романтиков.
Маршрут начинается от нижней станции канатной дороги «Млечный путь».
Будем любоваться пейзажами дикой природы и панорамами горных вершин.
- протяженность 10 км;
- перепад высот 700 м;
- время прохождения 6 ч.
Обед на водопадах.
Прибытие в гостиницу 16:30.
В 19:30 ужин, потом нас ждет баня на дровах.
Поход к Дуккинским озерам
Завтрак в 08:00.
Поход к Дуккинским озерам.
Три больших и красивейших озера в долине реки Малая Дукка.
Пешая часть маршрута:
- протяженность 11 км;
- перепад высот 600 м;
- время маршрута 7 ч;
- высота водопадов до 10 м.
Обед на маршруте.
Прибытие в гостиницу в 18:00.
Ужин в 19:00.
После ужина свободное время.
Термальный источник, отъезд
Завтрак в 08:00.
Сдача номеров.
Выезд из гостиницы в 09:00.
По дороге посетим:
- Лик Христа;
- термальный источник «Жемчужина Кавказа».
Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных вод в 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2, 3-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|«Winterfell»
|38 000
|10 000
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Варианты проживания
Winterfell
Отель Winterfell с террасой и бесплатным Wi-Fi расположен в селе Архыз.
Гости могут забронировать семейные номера.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.
В числе удобств гостиная зона и собственная ванная комната с душем и феном.
Во всех номерах установлен рабочий стол и можно воспользоваться чайником.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации, говорящие на русском и английском языках, всегда готовы помочь гостям.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Трансфер в рамках тура
- Питание: завтрак, обед и ужин (кавказская кухня)
- Гид
- Экологические сборы
- Медицинская страховка
- Оформление пропусков
- Баня на дровах 2 часа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: завтрак, обед в первый день, обед, ужин в последний день тура
- Доплата за одноместное размещение - 10 000 руб
- Квадроциклы - от 2 000 руб
- Канатная дорога
- Конные прогулки - от 1 500 руб
- Билеты на термальные источник - 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда должна быть спортивная, удобная, непромокаемая, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. В горах погода переменчива и непредсказуема. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит.
- вполне подойдут спортивные кроссовки/ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой;
- треккинговые палки также по желанию.
Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Если потребуются, то они есть в прокате.
Также потребуются:
- купальник для термальных источников;
- шлепки;
- зонт/дождевик.
Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые должны быть в рюкзаке-это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если турист пользуется термосом, может взять с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно брать с собой детей?
В тур можно брать детей от 8 лет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельная благодарность гидам и организаторам!!!