Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур

Перезагрузка на Архызе
5-дневный треккинг в горах для истинных ценителей природы. Посетите красивейшие места Архыза: водопад Чигордали, тропу Романтиков и Дуккинские озера.

Попробуете напитки и продукты местного производства: сыры, зелень, овощи и лимонады на открытом воздухе с видом на горы.
5
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Архыз

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод до 13:00.

Размещение в гостинице, расположенной в красивейшем лесу.

Ужин в 19:00, знакомство с командой.

Свободное время и отдых.

Минеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - Архыз
2 день

Поход на водопад Чигордали

Завтрак в 08:00.

Поход на водопад Чигордали.

Живописный маршрут по заповедной долине реки Кизгыч — отлично подойдёт для акклиматизации.

  • протяженность пешего маршрута 14 км;
  • перепад высот 400 м;
  • время похода 5 ч.

Обед на маршруте.

После похода нас ждет кавказский ужин с шашлыками и домашним вином приготовленный организатором.

Напитки и продукты местного производства: сыры, зелень, овощи, лимонады.

Застолье на открытом воздухе с видом на горы.

Поход на водопад ЧигордалиПоход на водопад ЧигордалиПоход на водопад ЧигордалиПоход на водопад Чигордали
3 день

Поход на тропу Романтиков

Завтрак в 8:00.

Поход на тропу Романтиков.

Маршрут начинается от нижней станции канатной дороги «Млечный путь».

Будем любоваться пейзажами дикой природы и панорамами горных вершин.

  • протяженность 10 км;
  • перепад высот 700 м;
  • время прохождения 6 ч.

Обед на водопадах.

Прибытие в гостиницу 16:30.

В 19:30 ужин, потом нас ждет баня на дровах.

Поход на тропу РомантиковПоход на тропу РомантиковПоход на тропу РомантиковПоход на тропу Романтиков
4 день

Поход к Дуккинским озерам

Завтрак в 08:00.

Поход к Дуккинским озерам.

Три больших и красивейших озера в долине реки Малая Дукка.

Пешая часть маршрута:

  • протяженность 11 км;
  • перепад высот 600 м;
  • время маршрута 7 ч;
  • высота водопадов до 10 м.

Обед на маршруте.

Прибытие в гостиницу в 18:00.

Ужин в 19:00.

После ужина свободное время.

Поход к Дуккинским озерамПоход к Дуккинским озерамПоход к Дуккинским озерамПоход к Дуккинским озерам
5 день

Термальный источник, отъезд

Завтрак в 08:00.

Сдача номеров.

Выезд из гостиницы в 09:00.

По дороге посетим:

  • Лик Христа;
  • термальный источник «Жемчужина Кавказа».

Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных вод в 17:00.

Термальный источник, отъездТермальный источник, отъездТермальный источник, отъездТермальный источник, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2, 3-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
«Winterfell»38 00010 000

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Варианты проживания

Winterfell

4 ночи

Отель Winterfell с террасой и бесплатным Wi-Fi расположен в селе Архыз.

Гости могут забронировать семейные номера.

Номера мини-гостиницы оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.

В числе удобств гостиная зона и собственная ванная комната с душем и феном.

Во всех номерах установлен рабочий стол и можно воспользоваться чайником.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации, говорящие на русском и английском языках, всегда готовы помочь гостям.

WinterfellWinterfellWinterfellWinterfellWinterfellWinterfell

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Трансфер в рамках тура
  • Питание: завтрак, обед и ужин (кавказская кухня)
  • Гид
  • Экологические сборы
  • Медицинская страховка
  • Оформление пропусков
  • Баня на дровах 2 часа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: завтрак, обед в первый день, обед, ужин в последний день тура
  • Доплата за одноместное размещение - 10 000 руб
  • Квадроциклы - от 2 000 руб
  • Канатная дорога
  • Конные прогулки - от 1 500 руб
  • Билеты на термальные источник - 500 руб
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда должна быть спортивная, удобная, непромокаемая, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. В горах погода переменчива и непредсказуема. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит.

  • вполне подойдут спортивные кроссовки/ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой;
  • треккинговые палки также по желанию.

Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Если потребуются, то они есть в прокате.

Также потребуются:

  • купальник для термальных источников;
  • шлепки;
  • зонт/дождевик.

Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые должны быть в рюкзаке-это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если турист пользуется термосом, может взять с собой.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно брать с собой детей?

В тур можно брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
31 июл 2024
Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.
Отдельная благодарность гидам и организаторам!!!
Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.
М
30 июл 2024
Всё было спокойно и с учётом сил каждого участника группы
Всё было спокойно и с учётом сил каждого участника группыВсё было спокойно и с учётом сил каждого участника группыВсё было спокойно и с учётом сил каждого участника группыВсё было спокойно и с учётом сил каждого участника группыВсё было спокойно и с учётом сил каждого участника группы
Е
24 июл 2024
Все чëтко организовано. Встреча, трансфер, маршруты, питание. Организаторы и гиды большие молодцы, огромное им спасибо!!!!
Все чëтко организовано. Встреча, трансфер, маршруты, питание. Организаторы и гиды большие молодцы, огромное им спасибо!!!!Все чëтко организовано. Встреча, трансфер, маршруты, питание. Организаторы и гиды большие молодцы, огромное им спасибо!!!!Все чëтко организовано. Встреча, трансфер, маршруты, питание. Организаторы и гиды большие молодцы, огромное им спасибо!!!!Все чëтко организовано. Встреча, трансфер, маршруты, питание. Организаторы и гиды большие молодцы, огромное им спасибо!!!!Все чëтко организовано. Встреча, трансфер, маршруты, питание. Организаторы и гиды большие молодцы, огромное им спасибо!!!!Все чëтко организовано. Встреча, трансфер, маршруты, питание. Организаторы и гиды большие молодцы, огромное им спасибо!!!!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ПешеходныеНа автобусеВсе туры5-дневные турыТреккинг и походыПрирода и пейзажи

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