3 день

Поход на перевал, водопад и Озеро Орлёнок

Завтрак с 08:00.

Поход на перевал, водопад и Озеро Орлёнок.

Начало маршрута проезжаем на внедорожнике по красивому ущелью с огромными горами выше 3000 м и реликтовыми лесами, с видом на ледники.

Пешая часть маршрута:

Протяженность 6 км.

Перепад высот 602 м.

Время маршрута 4 ч.

Высота водопадов до 10 м.

Обед на маршруте.

Прибытие в гостиницу в 17:00, свободное время.

Ужин в 18:30.

После ужина свободное время.