Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур

Перезагрузка на Архызе
7-дневный треккинг в горах для истинных ценителей природы.

Посетите красивейшие места Архыза: Белый водопад, перевал Орлёнок, великолепные Софийские водопады, перевал Пхия, Бездонное озеро, Семицветное озеро, Астрофизическую обсерваторию и Аланское городище.
4.67
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Архыз

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод до 13:00.

Трансфер до п. Архыз, прибытие в 18:00.

Размещение в гостинице.

Ужин в 19:00, знакомство с командой.

Свободное время и отдых.

Минеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - Архыз
2 день

Поход на Белый водопад

Завтрак с 08:00.

Поход на Белый водопад.

Начало маршрута проезжаем на внедорожнике по хвойному лесу.

  • Протяженность пешего маршрута 2 км.
  • Перепад высот 150 м.
  • Время похода 2 ч.

Обед на маршруте.

Возвращение в гостиницу, свободное время.

18:00 Кавказский ужин, приготовленный организатором.

Напитки и продукты местного производства: сыры, зелень, овощи, лимонады.

Застолье на открытом воздухе с видом на горы.

Поход на Белый водопадПоход на Белый водопадПоход на Белый водопадПоход на Белый водопад
3 день

Поход на перевал, водопад и Озеро Орлёнок

Завтрак с 08:00.

Поход на перевал, водопад и Озеро Орлёнок.

Начало маршрута проезжаем на внедорожнике по красивому ущелью с огромными горами выше 3000 м и реликтовыми лесами, с видом на ледники.

Пешая часть маршрута:

  • Протяженность 6 км.
  • Перепад высот 602 м.
  • Время маршрута 4 ч.
  • Высота водопадов до 10 м.

Обед на маршруте.

Прибытие в гостиницу в 17:00, свободное время.

Ужин в 18:30.

После ужина свободное время.

Поход на перевал, водопад и Озеро ОрлёнокПоход на перевал, водопад и Озеро ОрлёнокПоход на перевал, водопад и Озеро ОрлёнокПоход на перевал, водопад и Озеро Орлёнок
4 день

Поход на Софийские водопады

Завтрак с 08:00.

Поход на Софийские водопады.

9 огромных потоков воды с кристально чистой водой падающие вниз.

Проезжаем на внедорожнике до места начала маршрута, а дальше пешком.

  • Протяженность 4 км.
  • Перепад высот 500 м.
  • Время прохождения 5 ч.

Райский уголок нашей планеты, один из самых красивых водопадов в Карачаево-Черкессии.

Обед на водопадах.

Прибытие в гостиницу 17:30, свободное время.

В 18:30 Ужин.

19:30 Баня на дровах.

Поход на Софийские водопадыПоход на Софийские водопадыПоход на Софийские водопадыПоход на Софийские водопады
5 день

Поездка на Перевал Пхия и поход на Бездонное озеро

Завтрак с 08:00.

Перевал Пхия — это полностью дикие места с потрясающими видами на леса и ледники.

Сюда мы отправляемся на внедорожнике до смотровой площадки, а от нее уже пешком до Бездонного озера.

Это маленькое и красивое озеро, расположенное на хребте Аркасара.

Обед на озере.

Посещение курорта «Романтик», подъем на канатке (за доп. плату).

Прибытие в гостиницу в 15:30.

Свободное время для рафтинга, конных прогулок и покатушек на квадроциклах.

Ужин в 18:30, свободное время.

Поездка на Перевал Пхия и поход на Бездонное озероПоездка на Перевал Пхия и поход на Бездонное озероПоездка на Перевал Пхия и поход на Бездонное озероПоездка на Перевал Пхия и поход на Бездонное озеро
6 день

Поход на Семицветное озеро

Завтрак с 08:00.

Поход на Семицветное озеро.

Одно из красивейших озер в окрестностях Архыза.

Проезжаем на внедорожнике до места начала маршрута, а дальше пешком.

  • Протяженность 12 км.
  • Перепад высот 600 м.
  • Время прохождения 6 ч.

Обед на озере.

Прибытие в гостиницу в 17:30, свободное время.

Ужин в 18:30 с ароматным чаем из горных трав, который расслабит тело после похода.

Свободное время.

Поход на Семицветное озероПоход на Семицветное озероПоход на Семицветное озероПоход на Семицветное озеро
7 день

Астрофизическая обсерватория, отъезд

Завтрак с 08:00.

Сдача номеров.

Выезд из гостиницы в 09:00.

По дороге посетим:

  • Архызскую Астрофизическую обсерваторию;
  • Аланское городище — это место Христианских храмов относящихся к 10-12 векам.

Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных вод в 17:00.

Астрофизическая обсерватория, отъездАстрофизическая обсерватория, отъездАстрофизическая обсерватория, отъездАстрофизическая обсерватория, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название гостиницыСтоимость тура с человека в 2–х/3–х местном номереДоплата за одноместное размещение
«Winterfell» / «Шантарам»43 00012 000

Детям до 12 лет включительно скидка 10%.

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Варианты проживания

Winterfell

6 ночей

Отель Winterfell с террасой и бесплатным Wi-Fi расположен в селе Архыз.

Гости могут забронировать семейные номера.

Номера мини-гостиницы оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.

В числе удобств гостиная зона и собственная ванная комната с душем и феном.

Во всех номерах установлен рабочий стол и можно воспользоваться чайником.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации, говорящие на русском и английском языках, всегда готовы помочь гостям.

WinterfellWinterfellWinterfellWinterfellWinterfellWinterfell

Шантарам

6 ночей

Отличный вариант для короткой остановки. Мини-отель «Мини-отель Шантарам» располагается в Архызе. Этот мини-отель находится неподалёку от центра города. Рядом с мини-отелем — Скала Карча-Тёбе, Горнолыжный курорт Архыз и Софийские озёра.

В мини-отеле есть бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована бесплатная парковка. Дополнительно: гладильные услуги. Сотрудники мини-отеля поддержат беседу на английском и русском.

Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

ШантарамШантарамШантарамШантарамШантарамШантарамШантарам

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение по программе
  • Питание: завтраки, обеды и ужины (в первый день тура только ужин, в последний день тура только завтрак)
  • Медицинская страховка
  • Оформление пропусков
  • Баня на дровах 2 часа
  • Экологические сборы
  • Трансфер по программе
  • Сопровождающий на маршруте с группой
  • Встреча/проводы: ж/д вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: завтрак, обед в первый день, обед, ужин в последний день тура
  • Доплата за одноместное размещение - 12 000 руб
  • Рафтинг и квадроциклы
  • Канатная дорога
  • Конные прогулки
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда должна быть спортивная, удобная, непромокаемая, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. В горах погода переменчива и непредсказуема. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит.

  • вполне подойдут спортивные кроссовки/ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой;
  • треккинговые палки также по желанию.

Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Если потребуются, то они есть в прокате.

Также потребуются:

  • купальник для термальных источников;
  • шлепки;
  • зонт/дождевик.

Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые должны быть в рюкзаке-это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если турист пользуется термосом, может взять с собой.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно брать с собой детей?

В тур можно брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
18 июн 2024
Впервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенно прекрасен. Потрясающие зеленые поляны, хвойный лес, потрясающе красивые горы, еще покрытые снегом, озера, большое
читать дальше

количество цветов и конечно же водопады. Особенно поразили Софийские водопады и поход на водопад и озеро Орленок. Думали, что после Домбая увидим примерно теже пейзажи, но ошиблись, Архыз другой, по своему красивый и уникальный. Всем рекомендуем!!!

Впервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенноВпервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенноВпервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенноВпервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенноВпервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенноВпервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенноВпервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенноВпервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенноВпервые ездили в горы в июне и не пожалели - в это время года Архыз особенно
Р
11 сен 2023
Нам очень понравилось. Тяжело,но здорово. Очень повезло с наставником. Александр это чудо. Если отдыхать то только с ним.
Есть одно замечание -не хватает сушки для одежды и обуви. У нас дождь был только один день, поэтому проблем не возникло. Но может и не быть хорошей погоды, тогда могут возникнуть проблемы.
А
23 авг 2023
Впечатления о туре превзошли все ожидания - красивейшая природа, горный воздух, вкусная кухня и дружная кампания! 5+
Впечатления о туре превзошли все ожидания - красивейшая природа, горный воздух, вкусная кухня и дружная кампания! 5+

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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