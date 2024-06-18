Посетите красивейшие места Архыза: Белый водопад, перевал Орлёнок, великолепные Софийские водопады, перевал Пхия, Бездонное озеро, Семицветное озеро, Астрофизическую обсерваторию и Аланское городище.
Программа тура по дням
Минеральные Воды - Архыз
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод до 13:00.
Трансфер до п. Архыз, прибытие в 18:00.
Размещение в гостинице.
Ужин в 19:00, знакомство с командой.
Свободное время и отдых.
Поход на Белый водопад
Завтрак с 08:00.
Поход на Белый водопад.
Начало маршрута проезжаем на внедорожнике по хвойному лесу.
- Протяженность пешего маршрута 2 км.
- Перепад высот 150 м.
- Время похода 2 ч.
Обед на маршруте.
Возвращение в гостиницу, свободное время.
18:00 Кавказский ужин, приготовленный организатором.
Напитки и продукты местного производства: сыры, зелень, овощи, лимонады.
Застолье на открытом воздухе с видом на горы.
Поход на перевал, водопад и Озеро Орлёнок
Завтрак с 08:00.
Поход на перевал, водопад и Озеро Орлёнок.
Начало маршрута проезжаем на внедорожнике по красивому ущелью с огромными горами выше 3000 м и реликтовыми лесами, с видом на ледники.
Пешая часть маршрута:
- Протяженность 6 км.
- Перепад высот 602 м.
- Время маршрута 4 ч.
- Высота водопадов до 10 м.
Обед на маршруте.
Прибытие в гостиницу в 17:00, свободное время.
Ужин в 18:30.
После ужина свободное время.
Поход на Софийские водопады
Завтрак с 08:00.
Поход на Софийские водопады.
9 огромных потоков воды с кристально чистой водой падающие вниз.
Проезжаем на внедорожнике до места начала маршрута, а дальше пешком.
- Протяженность 4 км.
- Перепад высот 500 м.
- Время прохождения 5 ч.
Райский уголок нашей планеты, один из самых красивых водопадов в Карачаево-Черкессии.
Обед на водопадах.
Прибытие в гостиницу 17:30, свободное время.
В 18:30 Ужин.
19:30 Баня на дровах.
Поездка на Перевал Пхия и поход на Бездонное озеро
Завтрак с 08:00.
Перевал Пхия — это полностью дикие места с потрясающими видами на леса и ледники.
Сюда мы отправляемся на внедорожнике до смотровой площадки, а от нее уже пешком до Бездонного озера.
Это маленькое и красивое озеро, расположенное на хребте Аркасара.
Обед на озере.
Посещение курорта «Романтик», подъем на канатке (за доп. плату).
Прибытие в гостиницу в 15:30.
Свободное время для рафтинга, конных прогулок и покатушек на квадроциклах.
Ужин в 18:30, свободное время.
Поход на Семицветное озеро
Завтрак с 08:00.
Поход на Семицветное озеро.
Одно из красивейших озер в окрестностях Архыза.
Проезжаем на внедорожнике до места начала маршрута, а дальше пешком.
- Протяженность 12 км.
- Перепад высот 600 м.
- Время прохождения 6 ч.
Обед на озере.
Прибытие в гостиницу в 17:30, свободное время.
Ужин в 18:30 с ароматным чаем из горных трав, который расслабит тело после похода.
Свободное время.
Астрофизическая обсерватория, отъезд
Завтрак с 08:00.
Сдача номеров.
Выезд из гостиницы в 09:00.
По дороге посетим:
- Архызскую Астрофизическую обсерваторию;
- Аланское городище — это место Христианских храмов относящихся к 10-12 векам.
Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных вод в 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название гостиницы
|Стоимость тура с человека в 2–х/3–х местном номере
|Доплата за одноместное размещение
|«Winterfell» / «Шантарам»
|43 000
|12 000
Детям до 12 лет включительно скидка 10%.
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Варианты проживания
Winterfell
Отель Winterfell с террасой и бесплатным Wi-Fi расположен в селе Архыз.
Гости могут забронировать семейные номера.
Номера мини-гостиницы оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.
В числе удобств гостиная зона и собственная ванная комната с душем и феном.
Во всех номерах установлен рабочий стол и можно воспользоваться чайником.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации, говорящие на русском и английском языках, всегда готовы помочь гостям.
Шантарам
Отличный вариант для короткой остановки. Мини-отель «Мини-отель Шантарам» располагается в Архызе. Этот мини-отель находится неподалёку от центра города. Рядом с мини-отелем — Скала Карча-Тёбе, Горнолыжный курорт Архыз и Софийские озёра.
В мини-отеле есть бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована бесплатная парковка. Дополнительно: гладильные услуги. Сотрудники мини-отеля поддержат беседу на английском и русском.
Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение по программе
- Питание: завтраки, обеды и ужины (в первый день тура только ужин, в последний день тура только завтрак)
- Медицинская страховка
- Оформление пропусков
- Баня на дровах 2 часа
- Экологические сборы
- Трансфер по программе
- Сопровождающий на маршруте с группой
- Встреча/проводы: ж/д вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: завтрак, обед в первый день, обед, ужин в последний день тура
- Доплата за одноместное размещение - 12 000 руб
- Рафтинг и квадроциклы
- Канатная дорога
- Конные прогулки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда должна быть спортивная, удобная, непромокаемая, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. В горах погода переменчива и непредсказуема. Специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит.
- вполне подойдут спортивные кроссовки/ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой;
- треккинговые палки также по желанию.
Маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Если потребуются, то они есть в прокате.
Также потребуются:
- купальник для термальных источников;
- шлепки;
- зонт/дождевик.
Большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые должны быть в рюкзаке-это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если турист пользуется термосом, может взять с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно брать с собой детей?
В тур можно брать детей от 8 лет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Есть одно замечание -не хватает сушки для одежды и обуви. У нас дождь был только один день, поэтому проблем не возникло. Но может и не быть хорошей погоды, тогда могут возникнуть проблемы.