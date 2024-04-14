1 день

Встреча. Трансфер в Домбай. Термальный комплекс «Жемчужина Кавказа»

Мы встретимся в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод в 12:00.

Отправимся в Домбай, и уже сегодня нас ждет отдых, по дороге в Домбай мы с Вами заедем в термальный комплекс “Жемчужина Кавказа”, где сможем в течении двух часов расслабиться после дороги.

И вновь отправимся в путь в гостеприимный Домбай, мы разместимся в гостинице, где нас ждет вкусный ужин и знакомство с гидом.

Тайминг дня:

12:00 Выезд в Домбай.

14:00-16:00 посещение термального комплекса “Жемчужина Кавказа”.

19:00 Заселение в отель.

19:30 Ужин.

Размещение: Домбай.

Питание: ужин в гостинице.

Перепад высот: 2000 м. Автомобильная часть маршрута: 218 км.