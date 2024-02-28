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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).
Термальные источники «Жемчужина Кавказа».
Поездка в термальный комплекс в начале туре — это прекрасный способ расслабиться и снять стресс!
В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников.
Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С.
Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой.
В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий.
Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии!
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Далее едем в поселок Архыз.
После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку.
Активная часть тура: 3 км пешком.
Катание на курорте «Романтик»
Наша группа будет жить в поселке Архыз, который расположен на расстоянии 10 км от горнолыжного комплекса «Романтик».
Утром трансфер отвозит нас на курорт, а вечером привозит обратно в гостиницу.
Сегодня наш первый день на горе!
Вместе с инструктором изучаем горнолыжный курорт, схему подъемников.
Инструктор обязательно подскажет Вам, с каких трасс следует начать свое катание.
Если Вам необходим прокат инвентаря — взять в прокат горные лыжи или сноуборд сможете на курорте «Романтик».
Днём все вместе соберемся в кафе и за вкусным обедом обсудим катание.
Немного отдохнем — и снова пойдем кататься до самого вечера!
Катание на курорте «Романтик»
Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах.
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе
Чтобы наши ноги немного отдохнуть от катания, сегодня идем на пешую прогулку по пихтовым лесам Кавказа.
Тех туристов, кто и сегодня хочет покататься, трансфер отвезет на снежные склоны горнолыжного курорта.
Скала Карча-Тёбе, смотровая площадка, Аланская башня.
Покинув пределы поселка Архыз, направляемся в сторону хребта Абишира-Ахуба.
Снежная тропинка выведет нас на вершину скалы, где сохранились старинные руины.
Говорят, что некогда здесь стоял храм или крепость.
На скале Карча-Тёбе находится потрясающая смотровая площадка, которая даёт возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза!
Внизу бежит река Большой Зеленчук, прямо перед нами пихтовый хребет Морх-Сырты и гора Красная.
Активная часть тура: 8,4 км, перепад высот — 1470-1640 м, продолжительность маршрута — 3-4 часа.
Катание на курорте «Романтик»
Соскучились по катанию?
Снова берем наши лыжи и сноуборды и едем на гору!
На горе катаемся и обязательно устраиваем фотосессии.
Если у вас есть цветные костюмы белок, енотов или драконов — берите их с собой в тур!
Очень многие туристы катаются в таких ярких костюмах.
По традиции, на обед соберемся в одном из местных кафе!
Здесь готовяточень вкусные хичины, лагман, шорпу, шашлык, чай из трав и глинтвейн.
Всем этим сможете побаловать себя на курорте во время обеда.
Катание на курорте «Романтик»
Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах.
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Сувенирные магазины, отъезд
Друзьям и близким людям всегда хочется привезти из тура приятные сувениры!
Сегодня будет время не торопясь походить по сувенирному рынку и подобрать подарки на свой вкус.
На рынке можно приобрести календари, магнитики, чаи из трав, сувенирные кружки, варенье из черники, малины, шишек…
А также разноцветные шали и шерстяные носки!
До 12:00 выселение из гостиницы.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 17:00 (поезда) и после 18:00 (самолеты).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в пос. Архыз.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 14 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Гостиница «Незабудка»
Гостиница «Незабудка» расположен в селе Архыз. Располагает семейными номерами.
Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора.
Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка.
Кухня, а также уютный холл — это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок.
Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Архыз - г. Минеральные Воды
- Групповой трансфер (день 2, 3, 5, 6) утром из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно
- Проживание в пос. Архыз в гостинице: 2, 3-местное размещение, удобства в номере
- Питание: завтрак (день 2-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное)
- Посещение термальных источников
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Абонемент для катания на канатной дороге. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу - 2 500 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки. В стоимость ски-пасса включена страховка
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения - 800-1 300 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2 000 руб. /час
- Питание: обеды, ужины (рекомендуем на обед на гору брать чай в термосе, бутерброды с салом, колбасой, сыром + сладости)
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 14 000 руб. /весь период отдыха
- Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
- горнолыжный шлем;
- солнцезащитная маска для катания;
- шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
- куртка с капюшоном;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- лыжные штаны;
- спортивные штаны для гостиницы;
- пижама для сна;
- нижнее белье;
- носки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак (объем 20-25 литров);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Предусмотрены ли скидки в туре?
Детская скидка — 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка — 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Находчивая скидка — 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!