1 день

Встреча. Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).

Термальные источники «Жемчужина Кавказа».

Поездка в термальный комплекс в начале туре — это прекрасный способ расслабиться и снять стресс!

В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников.

Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С.

Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой.

В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий.

Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии!

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Далее едем в поселок Архыз.

После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку.

Активная часть тура: 3 км пешком.