Джигитовка для начинающих
Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей! В одном туре вы соедините обучение верховой езде, конные прогулки и походы и оздоровительную релаксацию.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Минеральные Воды, экоферма в ущелье реки
Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды, групповой трансфер будет организован в 12:00 и в 18:00, рекомендуем вам выбирать время прилеты с учетом времени группового трансфера.
Вы не прогадали, выбрав именно эту программу: именно в ней гармонично соединились тренировки, обучение верховой езде, прогулки верхом и полноценные конные походы!
И, конечно, проживание и питание в условиях горной экофермы!
Навыки, умения, знания, эмоции, впечатления — все это вы получите в максимально возможном объеме в вашем приключении на Северном Кавказе!
Проживание: Aydin_EL..
Питание: ужин на экоферме.
Обучение верховой езде. Конная база
Сегодня ранний завтрак в 8:00 и через час — инструктаж по технике безопасности и правилам обращения с лошадью, выездка лошадей.
Конные гиды-инструкторы должны понять, каков уровень каждого из вас, ведь индивидуальный подход – это залог вашего успеха!
Территория комплекса – самое подходящее место для начальных этапов обучения!
Вы научитесь лихо вскакивать на лошадь и верно держать осанку, а затем совершите конную прогулку по ущелью реки Мара, которое удивит великолепием и разнообразием природы.
Завтра вас ожидает первый конный поход – будьте готовы к новым ощущениям!
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.
Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до Сырных пещер и нарзана
Итак, в конном туре на Кавказе в Карачаево-Черкесии стартует первый самостоятельный выезд на лошадях!
Вам предстоит закрепить навыки верховой езды, освоить виды конного шага.
Стройный караван на красивых выносливых лошадях отправляется на конную прогулку вдоль ущелья реки к Сырным пещерам и минеральным источникам, которые расположены на левом берегу р. Мара.
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.
Конный поход. Ущелье Чат
Прогулка верхом не только не перегружает организм, но и дарит возможность увидеть горы во всем богатстве красок и форм, надышаться вволю воздухом с ароматами альпийских трав.
Вы подниметесь к живописному ущелью Чат.
Сегодня в конном путешествии на Северном Кавказе – день самых лучших, самых крутых фотосессий в вашей жизни!
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.
Верховой поход в дубовую рощу
В этом верховом походе в конном туре по Северному Кавказу вы отправитесь в Дубовую рощу, вдоль реликтовых массивов из дубов и пихт.
Тут же можно встретить ольху, осину, высокогорный клен, кавказскую чинару, заросли можжевельника и все это вперемешку с плодовыми деревьями. Кое-где встречаются краснокнижные деревья и кустарники.
Здесь вы зарядитесь энергией гор и ощутите единение с природой.
Проживание: Aydin_EL.
Питание: завтрак и ужин на экоферме, обед на маршруте.
Мара. Отъезд
Групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды будет осуществляться в 12.00 и в 16:00, до этого времени вы сможете приобрести сборы трав и горный мед, сувениры и подарки.
Мы надеемся, что вы получили массу положительных эмоций, новые навыки и умения!
До новых встреч на Кавказе, друзья!
Питание: завтрак в Aydin_EL.
Проживание
Тур предусматривает проживание на эко-ферме Aydin El в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. за весь период тура.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Скидка для пенсионеров — 5%.
Варианты проживания
Aydin El
Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.
В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.
Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Медицинская аптечка
- Питание: завтраки, ужины, 4 дня - сухой паек на маршрутах
- Проживание в семейном фермерском хозяйстве «Aуdin El» в 2-х / 3-х местных комнатах со всеми удобствами
- Прокат лошадей
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды - семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» - Минеральные Воды
- Услуги гида-экскурсовода и инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение - 6 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу)
- Ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую)
- Ёмкость для воды
- Купальники и наряды для фотосессий
- Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
- Обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту
- Плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка
- Солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно
- Спортивный костюм
- Теплую куртку
- Треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку»
- Эластичный бинт
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды, групповой трансфер будет организован в 12:00 и в 18:00, рекомендуем вам выбирать время прилеты с учетом времени группового трансфера.
Место и время завершения тура: эко-ферма ущелье Верхняя Мара. Групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды будет осуществляться в 12 и в 16:00.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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