Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа

Майский родственник на Кавказе
Майское 5-дневное путешествие для истинных ценителей природы. Вас ждут высокие горы, чистый воздух и старинные родовые башни Балкарии.

Подниметесь к древнему православному Шаонинскому храму 10 века, посмотрите замок Шато-Эркен и самые яркие локации Кисловодска.

Прогуляетесь по заповедным территориям Тебердинского заповедника и насладитесь комфортными водами термальных источников.
5
3 отзыва
Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа
Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа
Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Домбай. Тебердинский заповедник

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные воды в 07:00.

Горный курорт Домбай.

Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.

Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.

Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.

Размещение в гостинице.

Прогулка по заповедным территориям.

Минеральные Воды - Домбай. Тебердинский заповедникМинеральные Воды - Домбай. Тебердинский заповедникМинеральные Воды - Домбай. Тебердинский заповедникМинеральные Воды - Домбай. Тебердинский заповедник
2 день

Мусса-Ачитара. Термальные источники

Освобождение номеров.

Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3 200 м).

Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).

Прибытие и размещение в гостинице г. Пятигорска.

Мусса-Ачитара. Термальные источникиМусса-Ачитара. Термальные источникиМусса-Ачитара. Термальные источникиМусса-Ачитара. Термальные источники
3 день

Карачаево-Черкесская республика. Кисловодск

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).

Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию за доп. плату).

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:

  • аллея курортного парка;
  • мостик Дамский каприз;
  • Зеркальный пруд.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.

Свободное время.

Карачаево-Черкесская республика. КисловодскКарачаево-Черкесская республика. КисловодскКарачаево-Черкесская республика. КисловодскКарачаево-Черкесская республика. Кисловодск
4 день

Приэльбрусье

Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская республика).

Баксанское ущелье.

Поляна Нарзанов.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

Размещение в гостинице Нальчика.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
5 день

Верхняя Балкария. Отъезд

Экскурсия на Голубые озера.

Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.

Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.

Верхняя Балкария. ОтъездВерхняя Балкария. ОтъездВерхняя Балкария. ОтъездВерхняя Балкария. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тариф проживанияСтоимостьДоплата за одноместное размещение
2–/3–местный номер
Стандарт ("Маск", городской округ Пятигорск, Георгиевское шоссе, 1 /"Бугарь")32 00011 000
Комфорт ("Маск", п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)36 00013 000

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае, если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Детям до 12 лет скидка — 10%.

В зависимости от дат гостиницы могут меняться. Ниже указаны возможные варианты размещения.

Тариф комфорт от тарифа стандарт отличается только проживанием в гостинице в Пятигорске (гостиницы в любом случае комфортабельные, 4*). По тарифу комфорт отель более высокого уровня обслуживания с наиболее удачным расположением.

В Домбае во всех тарифах проживание будет в гостинице "У Нарзана", а в Нальчике либо гостиница "Корона", либо гостиница "Нальчик-Холл".

Варианты проживания

Маск

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

МаскМаскМаскМаскМаскМаскМаск

«Маск», Иноземцево

2 ночи

В Ставропольском крае в городе Иноземцево, расположился отель под названием "Маск". Здесь имеется автомобильная парковка, предоставляется доступ в интернет, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание.

Номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс","Премиум" и "Люкс". Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.

В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.

В конференц-зале вы всегда можете арендовать проекционный экран, мультимедийный проектор, флипчарт и компьютер.

Ближайшая достопримечательность это дом Рошке. На расстоянии 13 км, расположен ближайший аэропорт "Минеральные воды", до железнодорожного вокзала "Иноземцево" 3 км.

«Маск», Иноземцево«Маск», Иноземцево«Маск», Иноземцево«Маск», Иноземцево«Маск», Иноземцево

Бугарь

2 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Корона

1 ночь

Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».

Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.

Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

КоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКорона

Нальчик Холл

1 ночь

Отель «Нальчик Холл» располагается в непосредственной близости от центра города. К услугам постояльцев предоставляется автомобильная парковка, доступ в Интернет, трансфер и круглосуточная стойка регистрации.

Номера оформлены в индивидуальном стиле и обставлены необходимой техникой для комфортного отдыха гостей. Во всех установлена необходимая техника для уютного проживания.

В ресторане можно вкусно и сытно пообедать, а также заказать разнообразные напитки по меню.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 1,3 км, а до железнодорожного вокзала 2,4 км езды.

Нальчик ХоллНальчик ХоллНальчик ХоллНальчик ХоллНальчик ХоллНальчик Холл

У Нарзана

1 ночь

Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.

Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.

Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.

Доступна услуга аренды конференц-зала.

Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.

У НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ Нарзана

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по выбранному тарифу
  • Питание: завтраки
  • Трансфер в рамках тура
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на термальные источники
  • Экологические сборы
  • Фото и видео каждому
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Доплата за одноместное размещение
  • Индивидуальный трансфер
  • Билет на зиплайн - 2 000 руб
  • Канатная дорога на Эльбрус - 1 600 руб
  • Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 1 600 руб
  • Конные прогулки - от 300 руб. /полчаса
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли брать с собой детей?

Рекомендованный возраст туристов от 6 лет.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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2
1
Т
16 мая 2024
Доброго времени суток.
Об этом туре можно писать безгранично много, в двух словах не опишешь! Одно могу сказать - это было ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! Невероятной красоты природа, большое количество локаций, и везде давали вдоволь нагуляться, а не по свистку через 15 минут в автобус. Встречающая сторона это отдельная любовь - Ваграм, Светлана, вы ЛУЧШИЕ!!!!! Мое сердце осталось там, в горах!!!! Обязательно вернусь!!!!!
К
31 июл 2024
Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.
Отдельная благодарность гидам и организаторам!!!
Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.Все было отлично. Понравилось все - трансфер, номер в отеле, питание, насыщенная программа.
М
30 июл 2024
Всё было спокойно и с учётом сил каждого участника группы
Всё было спокойно и с учётом сил каждого участника группыВсё было спокойно и с учётом сил каждого участника группыВсё было спокойно и с учётом сил каждого участника группыВсё было спокойно и с учётом сил каждого участника группыВсё было спокойно и с учётом сил каждого участника группы

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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