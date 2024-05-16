Подниметесь к древнему православному Шаонинскому храму 10 века, посмотрите замок Шато-Эркен и самые яркие локации Кисловодска.
Прогуляетесь по заповедным территориям Тебердинского заповедника и насладитесь комфортными водами термальных источников.
Программа тура по дням
Минеральные Воды - Домбай. Тебердинский заповедник
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные воды в 07:00.
Горный курорт Домбай.
Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.
Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.
Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.
Размещение в гостинице.
Прогулка по заповедным территориям.
Мусса-Ачитара. Термальные источники
Освобождение номеров.
Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3 200 м).
Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).
Прибытие и размещение в гостинице г. Пятигорска.
Карачаево-Черкесская республика. Кисловодск
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).
Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию за доп. плату).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:
- аллея курортного парка;
- мостик Дамский каприз;
- Зеркальный пруд.
Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.
Свободное время.
Приэльбрусье
Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская республика).
Баксанское ущелье.
Поляна Нарзанов.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.
Размещение в гостинице Нальчика.
Свободное время.
Верхняя Балкария. Отъезд
Экскурсия на Голубые озера.
Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.
Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию.
Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тариф проживания
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|2–/3–местный номер
|Стандарт ("Маск", городской округ Пятигорск, Георгиевское шоссе, 1 /"Бугарь")
|32 000
|11 000
|Комфорт ("Маск", п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
|36 000
|13 000
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае, если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Детям до 12 лет скидка — 10%.
В зависимости от дат гостиницы могут меняться. Ниже указаны возможные варианты размещения.
Тариф комфорт от тарифа стандарт отличается только проживанием в гостинице в Пятигорске (гостиницы в любом случае комфортабельные, 4*). По тарифу комфорт отель более высокого уровня обслуживания с наиболее удачным расположением.
Варианты проживания
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
«Маск», Иноземцево
В Ставропольском крае в городе Иноземцево, расположился отель под названием "Маск". Здесь имеется автомобильная парковка, предоставляется доступ в интернет, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание.
Номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс","Премиум" и "Люкс". Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.
В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.
В конференц-зале вы всегда можете арендовать проекционный экран, мультимедийный проектор, флипчарт и компьютер.
Ближайшая достопримечательность это дом Рошке. На расстоянии 13 км, расположен ближайший аэропорт "Минеральные воды", до железнодорожного вокзала "Иноземцево" 3 км.
Бугарь
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Корона
Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».
Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.
Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Нальчик Холл
Отель «Нальчик Холл» располагается в непосредственной близости от центра города. К услугам постояльцев предоставляется автомобильная парковка, доступ в Интернет, трансфер и круглосуточная стойка регистрации.
Номера оформлены в индивидуальном стиле и обставлены необходимой техникой для комфортного отдыха гостей. Во всех установлена необходимая техника для уютного проживания.
В ресторане можно вкусно и сытно пообедать, а также заказать разнообразные напитки по меню.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 1,3 км, а до железнодорожного вокзала 2,4 км езды.
У Нарзана
Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.
Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.
Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.
Доступна услуга аренды конференц-зала.
Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по выбранному тарифу
- Питание: завтраки
- Трансфер в рамках тура
- Экскурсионная программа
- Билеты на термальные источники
- Экологические сборы
- Фото и видео каждому
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Доплата за одноместное размещение
- Индивидуальный трансфер
- Билет на зиплайн - 2 000 руб
- Канатная дорога на Эльбрус - 1 600 руб
- Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 1 600 руб
- Конные прогулки - от 300 руб. /полчаса
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли брать с собой детей?
Рекомендованный возраст туристов от 6 лет.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Об этом туре можно писать безгранично много, в двух словах не опишешь! Одно могу сказать - это было ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! Невероятной красоты природа, большое количество локаций, и везде давали вдоволь нагуляться, а не по свистку через 15 минут в автобус. Встречающая сторона это отдельная любовь - Ваграм, Светлана, вы ЛУЧШИЕ!!!!! Мое сердце осталось там, в горах!!!! Обязательно вернусь!!!!!
Отдельная благодарность гидам и организаторам!!!