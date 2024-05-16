Майское 5-дневное путешествие для истинных ценителей природы. Вас ждут высокие горы, чистый воздух и старинные родовые башни Балкарии. Подниметесь к древнему православному Шаонинскому храму 10 века, посмотрите замок Шато-Эркен и самые яркие локации Кисловодска. Прогуляетесь по заповедным территориям Тебердинского заповедника и насладитесь комфортными водами термальных источников.

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Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.

Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.

Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию за доп. плату).

Прибытие и размещение в гостинице г. Пятигорска.

Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).

Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3 200 м).

Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные воды в 07:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тариф проживания Стоимость Доплата за одноместное размещение 2–/3–местный номер Стандарт ("Маск", городской округ Пятигорск, Георгиевское шоссе, 1 /"Бугарь") 32 000 11 000 Комфорт ("Маск", п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а) 36 000 13 000

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае, если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Детям до 12 лет скидка — 10%.

В зависимости от дат гостиницы могут меняться. Ниже указаны возможные варианты размещения.

Тариф комфорт от тарифа стандарт отличается только проживанием в гостинице в Пятигорске (гостиницы в любом случае комфортабельные, 4*). По тарифу комфорт отель более высокого уровня обслуживания с наиболее удачным расположением.