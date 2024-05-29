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Авторский тур
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные выходные в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 окт в 10:00
от 66 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год в Архыз
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
30 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа
Начало: г. Минеральные Воды
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
46 090₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
26 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
26 дек в 12:00
43 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
Побывать в отдалённых от популярных маршрутов локациях и насладиться восхитительными видами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 10:10. У выхода из аэр...
20 июня в 10:10
11 июля в 10:10
47 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ММарина24 апреля 2024Архыз: сердце Кавказа. Пеший турГид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ЗЗинаида14 апреля 2024Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
- ООлег10 апреля 2024Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
- ААлла27 февраля 2024Архыз: сердце Кавказа. Пеший турОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ЕЕлена28 января 2024Спасибо большое за тур Море позитивных впечатлений)))
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «5-дневные туры»
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