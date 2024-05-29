Авторские 5-дневные туры в Минеральные Воды

Найдено 17 туров в категории «5-дневные туры» в Минеральных Водах, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000 за человека
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 38 000 за человека
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
61 800 за человека
Активная зимняя программа на Кавказе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800 за человека
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Семейные выходные в Домбае
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Семейные выходные в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 окт в 10:00
от 66 000 за человека
Тур на Новый год в Архыз
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год в Архыз
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
69 900 за человека
Домбай: снежный Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
30 дек в 10:00
69 000 за человека
Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа
Начало: г. Минеральные Воды
от 32 000 за человека
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
46 090 за человека
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
26 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800 за человека
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
26 дек в 12:00
43 100 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
Побывать в отдалённых от популярных маршрутов локациях и насладиться восхитительными видами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 10:10. У выхода из аэр...
20 июня в 10:10
11 июля в 10:10
47 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Семейные выходные в Домбае
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • О
    Олег
    10 апреля 2024
    Семейные выходные в Домбае
    Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
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    первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Е
    Елена
    28 января 2024
    Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
    Спасибо большое за тур Море позитивных впечатлений)))
    Спасибо большое за тур
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Домбай: снежный Новый год
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
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  4. Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
  5. Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
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