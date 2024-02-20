Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Вы поймёте для себя, чем отличается Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария, найдёте свои места силы и зарядитесь вдохновением и энергией от красоты гор.
В туре на Кавказ на 4 дня мы будем наслаждаться горными пейзажами, расслабляться в термальных источниках, пить нарзан и гулять по заповедным тропам.
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июл
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Описание
Организационные детали
Программа (и транспорт) может меняться в зависимости от погодных условий, продолжительности светового дня или технических факторов.
Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь, а также захватите купальные принадлежности, солнцезащитные очки, головные уборы и бутылочки для воды.
Оставшуюся сумму за тур вносите в первый день тура: наличными или переводом.
Если в группе 4 и более участников, можно выбрать любые даты тура, удобные для путешественников.
Проживание. Будем жить в комфортных гостиницах с удобствами в номерах. Размещение двухместное. В зависимости от сезонной загруженности и технических возможностей отели могут меняться.
Питание. Завтраки, обеды и ужины за дополнительную плату — в гостинице или кафе по пути. Будет возможность попробовать местные блюда (хычины, шурпа, айран), а в теплое время года полакомиться шашлыком в формате пикника.
Уровень сложности. Большинство перемещений на машине, так что много ходить не придется — тур доступен для людей с минимальным уровнем физической подготовки.
Связь и интернет. В населённых пунктах и гостиницах связь и интернет есть, а вот в горах может не ловить — не планируйте важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Архыз
Загадочная скала. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и сразу поедем в горы — на курорт Архыз. По пути будем делать остановки в интересных местах: посмотрим Лик Христа — изображение на скале, окутанное загадками и тайнами. До сих пор никто не знает, как оно появилось и кто его сделал.
Самый древний христианский храм. После этого заедем на Аланское городище, где находится первый христианский храмовый комплекс на территории России. По одной из версий, здесь была столица древней Алании — город Маас, через который проходил Великий Шёлковый путь.
Космический Архыз. И вот мы добрались до Архыза! Зайдём в горную обсерваторию и увидим огромные телескопы — отсюда наблюдают за глубоким космосом, это одна из самых больших обсерваторий России.
После этого пообедаем и отведаем национальную кухню: хычины, шурпа, айран — и всё это свежее и приготовленное по местным рецептам! А вечером заселимся в отель, разместимся в номерах и отдохнём.
Домбай: Тебердинский заповедник и закат в горах
Тебердинский заповедник. Сегодня нас ждут захватывающие приключения! Едем на горнолыжный курорт Домбай, расположенный в соседнем ущелье. Местные экскурсоводы шутят: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал». По пути заедем в древний христианский храм 10 века. А потом будем много гулять по Тебердинскому заповеднику. Вы узнаете, какие животные обитают в этих местах и чем интересны местные растения.
Самая чистая река. Насладимся самым вкусным кофе в Тебердинском ущелье и поедем на озеро Каракёль. По пути сделаем остановку у горной реки Уллу-Муруджу, можно набрать воду в бутылочки и взять с собой, ведь Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых рек в округе и богата ионами серебра.
Закат в горах. И вот мы у главной сегодняшней цели — на горнолыжном курорте Домбай. Вы узнаете интересные факты из истории посёлка и встретите закат в горах.
Вечер в Кисловодске. Доберёмся до Кисловодска, заселимся в отель. Затем вы сможете самостоятельно прогуляться по городу или по Кисловодскому национальному парку без гида перед сном.
Эльбрус: нарзаны и треккинг к водопаду
Поляна нарзанов. Сегодня нас ждёт самая высокая точка Европы — гора Эльбрус! По дороге посмотрим озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами. Остановимся на поляне нарзанов — минеральные источники бьют здесь прямо из-под земли, можно бесплатно пить целебную воду сколько захотите.
Виды с самой высокогорной канатной дороги России. Перекусим в кафе по дороге и доберёмся до поляны Азау — здесь начинается горнолыжный курорт Эльбрус. Вы сможете (за дополнительную плату) подняться по канатной дороге до высоты 3800 метров над уровнем моря. Наверху в любое время года лежит снег — очень интересные ощущения! Вы увидите Кавказский хребет и живописные ущелья Кабардино-Балкарии — ради такого стоит подняться так высоко.
Трекинг к водопаду. Затем у нас будет пешая прогулка к водопаду Азау. Маршрут несложный и не требует специальной физической подготовки. Нагулявшись, вернёмся в отель.
Термы. В завершение программы заедем на термальные источники Гедуко и отведаем настоящую балкарскую кухню.
Экскурсия по Кисловодску
Лермонтовская скала. Сегодня посетим Кисловодск. Увидим знаменитую Лермонтовскую скалу, погуляем по национальному парку, любуясь цветами и делая яркие фотографии. Со смотровой площадки нам откроется удивительный вид на весь город с высоты.
Исторические локации Кисловодска. Посетим Свято-Никольский собор, осмотрим мечеть и заглянем в историко-краеведческий музей «Крепость», где собрана большая коллекция военных реликвий. А ещё вы увидите мемориальный комплекс «Журавли» в память об ушедших на фронт жителях города. Полюбуемся памятниками архитектуры и поедем за пределы Кисловодска.
Замок коварства и любви и Медовые водопады. Посетим замок коварства и любви в Аликоновском ущелье, полюбуемся удивительной горой Кольцо и побываем на водопадах со вкусным названием — Медовые. Желающие смогут прокатиться на зиплайне и отправиться на прогулку верхом.
Суворовские термальные источники и отъезд. В завершение дня отведаем местную кухню и поедем на Суворовские термальные источники. Воды здесь имеют уникальный минеральный состав, благотворно влияющий на здоровье. Теперь можно и в аэропорт. Выбирайте рейсы с вылетом не раньше 22 часов, чтобы точно всё успеть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Трансфер
- Услуги гида
- Можно организовать тур от 4 человек в любые даты
Что не входит в цену
- Дорога до Минеральных Вод и обратно
- Питание (средний чек, 300-500 руб.)
- Дополнительные развлечения: рафтинг, конные прогулки, полёты на параплане
- Экосборы
- Если вы путешествуете один/одна, обязательна доплата за одноместное размещение - 4500 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
У нас был замечательный гид Игорь, рассказывал множество интересных историй, завозил даже в дополнительные значимые локации, за что мы очень благодарны 👏🏼
Советую тур для людей, которые готовы с утра до ночи быть постоянно в дороге, но зато за 4 дня увидеть так много невероятно красивых мест)
Игорь нас завозил в кафе «У Лидии» - очень советую посетить его, очень вкусная еда и красивый интерьер 😻
Гостиница в Архызе была просто превосходная 👍🏻 с безумно красивым видом, чистая и новая 👏🏼
В Кисловодске была уже немного потрепанная, но все чистенько
А вот в Приэльбрусье, как я поняла, про нас забыл организатор и искали гостиницу уже видимо в срочном порядке. Мне эта ситуация не понравилась, так как мы бронировали тур за полтора месяца… Гостиница «Три брата» была просто ужасной, грязь прямо на полу, салфетки между кроватью, сломанный шкаф. Изначально мы приехали и нам выдали комплекты белья на руки, по одному маленькому полотенцу. Шкаф поломанный, подушки и одеяло валяются в этом пыльном шкафу, заправляли все это сами. На балконе стояли бутылки от пива не убранные.
А вот по маршруту троечка. Слишком перегружен маршрут по мелочи, как кажется. В описании красивее, чем по факту. Постоянно в дороге, постоянно бегом, ни погулять, ни насладиться природой.
Может это маршрут именно такой, не знаю.
В описании не было сказано, что в стоимость тура не входят экскурсии, сколько за них нужно заплатить.
Где-то 80 000 ушло (сам тур + питание + траты по маршруту) за 4 дня.
Спасибо!
В следующие дни было немного лучше, но постоянно желание покинуть данный тур не покидало, потому что с маршрутом тоже обманули. А господин организатор решил нам просто не говорить об этом. Таймиг спланирован плохо, тот человек, котрый писал программу явно взял все и сразу, но решил не писать, что в один день не успеть на все локации, а если и успеть, то без возможности походить там. Например, на Чегете нам дали 10 мин наверху. То есть мы ехали туда-обратно на канатке час, чтобы понять, что тамиуже очередь и пойти спускаться… поэтому не советую данного организатора, это будет вам стоить потраченного времени в таком красивом и интересном регионе
Во-первых да, мы подстраиваемся под других участников, так у них был более поздний перелет.
Во-вторых канатная дорога в данный момент не входит в программу, мы ее убрали, так как она не вызывает большого восторга и, как правило, на неё не успеваем по графику.
В-третих посещение обсерватории мы перенесли на второй день.
В-четвертях уточните пожалуйста, вы вы говорите что вас обманули, какую локацию вы не увидели прописанную программе?
В-пятых гора Чегет не входит в программу, вам её предоставили бонусом, как и ещё несколько мест, которые мы посетили
В-шестых да этот тур захватывает 4 ущелья и две республики, поэтому имеются длительные переезды.
Нам жаль, что тур оставил у вас не самые приятные воспоминания, возможно, он действительно не очень вам подходит. Может быть в следующий раз лучше склоняться к выбору менее информативных и более активных туров с элементами трекинга. Хороших вам путешествий!
Гид-водитель отличный! Рассказывал о местных традициях и возил в нетуристические места, что очень ценно. Спасибо, Руслан!!!
Маршрут передвижения комфортный, гостиницы на маршруте сносные.
Несколько советов: будьте готовы, что еду придется покупать в магазинах и берите сухие пайки.
Поставила 4 звезды, потому что огорчил организатор, который до тура не оповестил о том, что мне не нашлась пара для двухместного номера и придется доплачивать за него. Узнала об этом уже в самом туре. Обоснование - одноместных номеров не бывает не очень убедительна. Поэтому детали уточняйте максимально подробно и заранее!
В остальном все прошло на ура, особенно мне понравилось в Верхней Балкарии - пейзажи прям альпийские. Домбай понравился даже несмотря на небольшие трудности с погодой на высоте, ну а Эльбрус вообще удалось посетить в наилучших условиях. Вообще было очень много мест, впечатлений море, очень насыщенный маршрут
Алий, спасибо за то, что помогли нам познакомиться с Кавказом! Было здорово, воспоминания от поездки бесценны)
Андрей влюбил в Кавказ с первого взгляда. Нигде не найти более душевных, открытых и добрых людей, которые всегда готовы помочь и просто порадовать приятной беседой.
Природа сказочная, мы наблюдали за ней во всех проявлениях. Туманные поля и просторы будто вышли из произведений книг Джейн Остин, дождь добавлял особой романтики в путешествие.
Солнце одарило все вокруг яркими красками, украсив и подчеркнув красоту пейзажей.
В какую погоду бы вы не попали, Кавказ очарует вас своей величественностью и красотой.
4 дня - это насыщенный отдых, где вы успеете насладиться и дикой природой и французскими круассанами в городской пекарне!
Хочу поблагодарить всех участников и организаторов тура за подаренные ценные эмоции!