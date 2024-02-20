Кавказские курорты сильно отличаются между собой и, несмотря на то, что везде есть горы, представление может сложиться очень разное. Мы предлагаем побывать сразу на всех крупных курортах — на Архызе, Домбае и Эльбрусе. Вы поймёте для себя, чем отличается Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария, найдёте свои места силы и зарядитесь вдохновением и энергией от красоты гор. В туре на Кавказ на 4 дня мы будем наслаждаться горными пейзажами, расслабляться в термальных источниках, пить нарзан и гулять по заповедным тропам.

Описание Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Программа (и транспорт) может меняться в зависимости от погодных условий, продолжительности светового дня или технических факторов.

Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь, а также захватите купальные принадлежности, солнцезащитные очки, головные уборы и бутылочки для воды.

Оставшуюся сумму за тур вносите в первый день тура: наличными или переводом.

Если в группе 4 и более участников, можно выбрать любые даты тура, удобные для путешественников.