1 день

Ессентуки и Суворовские источники

Встретим в международном аэропорту Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова, предоставив групповой трансфер в 12:00 до отеля города Ессентуки. После размещения, вас ждет обед (в 13:00 по мск) и этническая экскурсия по городу (длительность 1,5 часа) с дегустацией легендарной минеральной воды (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Во второй половине дня (с 16:30 по 18:00 по мск) отправимся к Суворовским термальным источникам, целебная вода которых наиболее полезна при проблемах опорно-двигательного аппарата и нарушении обмена веществ. Принятие ванн предлагается чередовать с чаепитием, приготовленным из горных трав и серебряной воды со склонов Эльбруса.

Ужин в Ессентуках (в 18:30 по мск) завершит первый день путешествия.

