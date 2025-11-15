Мои заказы

Термы Кавказских Минеральных Вод, 4 дня

Четыре города региона Кавказских Минеральных Вод с ежедневным приёмом термальных ванн
Описание тура

Неспешные выходные мы предлагаем провести небольшой компанией, посетив четыре города региона Кавказских Минеральных Вод, с ежедневным приемом термальных ванн и экскурсионной программой, в которой радиогид не нарушит привычный для вас темп увлекательных прогулок.

Преимущества программы: камерно-индивидуальный подход к каждому гостю, отсутствие скрытых доплат при системе все включено, максимальная насыщенность четырех дней и создание безопасной зоны комфортного отдыха. Вам остается только отдыхать и получать водные наслаждения и яркие эмоции.

Программа тура по дням

1 день

Ессентуки и Суворовские источники

Встретим в международном аэропорту Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова, предоставив групповой трансфер в 12:00 до отеля города Ессентуки. После размещения, вас ждет обед (в 13:00 по мск) и этническая экскурсия по городу (длительность 1,5 часа) с дегустацией легендарной минеральной воды (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Во второй половине дня (с 16:30 по 18:00 по мск) отправимся к Суворовским термальным источникам, целебная вода которых наиболее полезна при проблемах опорно-двигательного аппарата и нарушении обмена веществ. Принятие ванн предлагается чередовать с чаепитием, приготовленным из горных трав и серебряной воды со склонов Эльбруса.

Ужин в Ессентуках (в 18:30 по мск) завершит первый день путешествия.

2 день

Пятигорск и Суворовские источники

После завтрака в отеле (9:00 по мск), мы отправимся на историческую экскурсию в Пятигорск (длительность 3,5 часа), собрав коллекцию кадров, воссоздающих историю жизни, любви, мистики и трагедии жителей города-курорта. По желанию, вы можете принять Бесстыжие ванны бесплатные бассейны с высоким содержанием сероводорода под открытым небом Пятигорска.

После обеда (в 14:00 по мск, Пятигорск), нас ждут Суворовские термальные ванны (с 16:30 по 18:00 по мск) перед ужином (в 18:30 по мск, Ессентуки), которые помогут физически подготовиться к гастрономическому удовольствию.

3 день

Кисловодск и Суворовские источники

Завтрак в отеле (9:00 по мск). Этот день мы полностью посвятим городу солнца. Участвуя в интерактивной экскурсии, вы попробуете нарзан трёх видов, узнаете 1000 и одну историю города, прогуливаясь по роскошным улицам и Курортному парку Кисловодска. Жанровые скульптуры помогут задуматься над тем, что для вас действительно дорого, а предложенные нами и подписанные вами авторские открытки позволят порадовать близких людей, находящихся в любой части мира (длительность 3,5 часа).

Затерявшись после обеда (в 14:00 по мск, Кисловодск) в сувенирных магазинах, мы поможем найти вам небанальные подарки для друзей. Ужин (в 18:30 по мск, Ессентуки) после Суворовских термальных ванн (с 15:30 по 18:00 по мск) подытожит полученные эмоции дня.

4 день

Железноводск и Итальянские Термы

Завтрак в отеле (9:00 по мск, выезд с багажом). День водных наслаждений. Посещение после обзорной экскурсии по Железноводску, прогулявшись по террасе горы Железная в архитектурном театре прошлого и настоящего (длительность 3,5 часа), и оценив вкус минеральных вод из природных источников минеральных вод Славяновская и Смирновская, отправимся в итальянские термы в Машук Аква-Терм (длительность 4 часа), которые впишут еще одну яркую страницу в ваш личный адвент-календарь.

Комплекс спроектировали итальянские дизайнеры с ориентиром на первоклассные европейские бальнеологические курорты. Бассейны Итальянских терм наполнены природной минеральной водой Легенда Кавказа со 100% или 50% минерализацией, которая поступает с полуторакилометровой глубины. Во внутренней аквазоне предлагается несколько видов саун: солевая, ароматическая, римская, финская и хамам, контрастные ванны для ног и комнаты отдыха.

После обеда (14:00 по мск) и принятия ванн (18:00 по мск) мы организуем трансфер до аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе Dbl в отелях города Ессентуки в зависимости от месяца реализации программы
  • Трехразовое питание (завтрак в отеле, обед и ужин в кафе / ресторанах городов Кмв)
  • Одно четырехчасовое посещение Итальянских терм с доступом к нескольким видам саун
  • Четыре экскурсионные программы с предоставлением радиогарнитуры
  • Курортный сбор (100 с человека в сутки)
  • Медицинская страховка путешественника (180)
  • Сопровождение гида 24/7
  • Транспорт по программе (7-местный минивэн транспортной компании Трансфер, Москва)
  • Три посещения Суворовских источников, аренда халатов, полотенец, тапочек и шапочек
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до / из аэропорта Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова
  • Личные расходы
  • Одноместное проживание +6000
О чём нужно знать до поездки

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной и соответствующей сезону. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха. Для купания в термальном источнике необходимо взять купальные плавки / купальник. Вам также необходим полис обязательного медицинского страхованияи индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.

Пожелания к путешественнику

Перед приобретением нашего тура следует учесть противопоказания к принятию термальных ванн это сердечно-сосудистые заболевания.

Анна
Анна — Тревел-эксперт
Практика организации путешествий, экспедиций, альпинистских восхождений горных походов, пресс-туров и экскурсий на протяжении 22 лет на территории России и за рубежом.

