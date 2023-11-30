4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай

Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
В небольшой и тёплой компании мы познакомимся с основными локациями Пятигорска и Кисловодска, Железноводска и Ессентуков. Вы попробуете знаменитую минералку и продегустируете несколько видов вин.

Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах и искупаетесь в бассейнах с термальной водой, Также вас ждут невероятные пейзажи Домбая.
5
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. В комфортабельных 1-2-комнатных апартаментах или гостиничных номерах со всеми удобствами.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Пятигорском и дегустация вина

После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Начнём со старейшего парка «Цветник». Вы увидите Лермонтовскую галерею, здание Ермоловских ванн, Грот Дианы. Узнаете историю города и познакомитесь с курортными традициями 19-го века. Мы посмотрим на Китайскую беседку и скульптуру «Орёл», увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по Иммануэлевскому парку и попробуем минеральную воду из нескольких источников.

По дороге к знаменитому озеру Провал посетим живописные каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны». После по канатной дороге поднимемся на вершину горы, откуда вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей, а в ясную погоду даже сможете увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Мы расскажем вам о жизни М. Ю. Лермонтова на Кавказе и покажем место его дуэли.

Проедем по главным улицам Пятигорска: вы рассмотрите архитектуру жилых домов, сравните стили и ощутите контраст старого и нового. Затем отправимся за пределы города в частную винодельню: вы продегустируете шесть видов местного вина и узнаете о процессе его изготовления.

Продолжительность экскурсии — от 6 часов.

Знакомство с Пятигорском и дегустация винаЗнакомство с Пятигорском и дегустация винаЗнакомство с Пятигорском и дегустация винаЗнакомство с Пятигорском и дегустация вина
2 день

Поездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источниках

Сегодня встанем пораньше и уже в 07:00 отправимся в посёлок Домбай, любуясь по пути горными пейзажами. Заедем в действующий Шоанинский храм 10-го века на горе Шоана в Карачаево-Черкесии. Вы попробуете чистейшую воду из реки Уллу-Муруджу, содержащую серебро. По прибытии по канатной дороге поднимемся на склон горы Мусса-Ачитара, с высоты которой нам откроется головокружительная панорама вершин Главного Кавказского хребта. Нагулявшись и надышавшись свежим горным воздухом, поедем обратно с остановкой у термальных источников «Жемчужина Кавказа» — так приятно расслабиться в них после насыщенного дня!

Продолжительность экскурсии — 10-13 часов.

Поездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПоездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПоездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПоездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источниках
3 день

Железноводск, Ессентуки и Кисловодск и термальные источники

В этот день познакомимся с достопримечательностями трёх городов. Сначала побываем в Железноводске. Вы увидите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, попробуете минеральную воду из Смирновского источника. По знаменитому Каскаду — одной из самых длинных лестниц в России — спустимся к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на лес и горы.

Затем посетим Ессентуки. Проедем по центру и полюбуемся архитектурой, посмотрим на храмовый комплекс Петра и Павла и крупнейшую в стране скульптуру Иисуса Христа, обращённую к Кавказскому хребту (из-за величественного монумента это место в шутку называют «Рио-де-Кавказ»).

В Кисловодске пройдёмся по Курортному бульвару, увидим Нарзанную галерею, цветной фонтан и Октябрьские ванны, а в завершении прогуляемся по огромному курортному парку. Во второй половине дня вас ждёт купание в минеральной воде «Суворовских термальных источников» и посещение горы Кольцо.

Утром следующего дня — трансфер в аэропорт.

Железноводск, Ессентуки и Кисловодск и термальные источникиЖелезноводск, Ессентуки и Кисловодск и термальные источникиЖелезноводск, Ессентуки и Кисловодск и термальные источникиЖелезноводск, Ессентуки и Кисловодск и термальные источники

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
  • Экскурсионное сопровождение и трансферы по программе
  • Билеты на канатные дороги
  • Билеты в бассейны с минеральными источниками
  • Дегустация вина
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание
  • Стоимость тура указана при группе из 4 человек
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате для 1-3 человек, стоимость - по запросу
Место начала и завершения?
Минеральные Воды, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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А
30 ноя 2023
Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
Виталий
27 ноя 2023
Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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