Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах и искупаетесь в бассейнах с термальной водой, Также вас ждут невероятные пейзажи Домбая.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. В комфортабельных 1-2-комнатных апартаментах или гостиничных номерах со всеми удобствами.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Пятигорском и дегустация вина
После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Начнём со старейшего парка «Цветник». Вы увидите Лермонтовскую галерею, здание Ермоловских ванн, Грот Дианы. Узнаете историю города и познакомитесь с курортными традициями 19-го века. Мы посмотрим на Китайскую беседку и скульптуру «Орёл», увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по Иммануэлевскому парку и попробуем минеральную воду из нескольких источников.
По дороге к знаменитому озеру Провал посетим живописные каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны». После по канатной дороге поднимемся на вершину горы, откуда вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей, а в ясную погоду даже сможете увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Мы расскажем вам о жизни М. Ю. Лермонтова на Кавказе и покажем место его дуэли.
Проедем по главным улицам Пятигорска: вы рассмотрите архитектуру жилых домов, сравните стили и ощутите контраст старого и нового. Затем отправимся за пределы города в частную винодельню: вы продегустируете шесть видов местного вина и узнаете о процессе его изготовления.
Продолжительность экскурсии — от 6 часов.
Поездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источниках
Сегодня встанем пораньше и уже в 07:00 отправимся в посёлок Домбай, любуясь по пути горными пейзажами. Заедем в действующий Шоанинский храм 10-го века на горе Шоана в Карачаево-Черкесии. Вы попробуете чистейшую воду из реки Уллу-Муруджу, содержащую серебро. По прибытии по канатной дороге поднимемся на склон горы Мусса-Ачитара, с высоты которой нам откроется головокружительная панорама вершин Главного Кавказского хребта. Нагулявшись и надышавшись свежим горным воздухом, поедем обратно с остановкой у термальных источников «Жемчужина Кавказа» — так приятно расслабиться в них после насыщенного дня!
Продолжительность экскурсии — 10-13 часов.
Железноводск, Ессентуки и Кисловодск и термальные источники
В этот день познакомимся с достопримечательностями трёх городов. Сначала побываем в Железноводске. Вы увидите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, попробуете минеральную воду из Смирновского источника. По знаменитому Каскаду — одной из самых длинных лестниц в России — спустимся к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на лес и горы.
Затем посетим Ессентуки. Проедем по центру и полюбуемся архитектурой, посмотрим на храмовый комплекс Петра и Павла и крупнейшую в стране скульптуру Иисуса Христа, обращённую к Кавказскому хребту (из-за величественного монумента это место в шутку называют «Рио-де-Кавказ»).
В Кисловодске пройдёмся по Курортному бульвару, увидим Нарзанную галерею, цветной фонтан и Октябрьские ванны, а в завершении прогуляемся по огромному курортному парку. Во второй половине дня вас ждёт купание в минеральной воде «Суворовских термальных источников» и посещение горы Кольцо.
Утром следующего дня — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
- Экскурсионное сопровождение и трансферы по программе
- Билеты на канатные дороги
- Билеты в бассейны с минеральными источниками
- Дегустация вина
- Проживание
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание
- Стоимость тура указана при группе из 4 человек
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате для 1-3 человек, стоимость - по запросу