Необходимое снаряжение:

Одежда, соответствующая погоде (тёплая шапка, перчатки, непродуваемая куртка с капюшоном);

Средства личной гигиены;

Личная посуда (кружка и ложка);

Индивидуальные медицинские препараты, не входящие в стандартный набор аптечки;

Фонарик;

Треккинговая обувь;

Солнцезащитный крем

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Проживание. В отеле в посёлке Мушт в 2-местных номерах (1 ночь) с удобствами в номере. В отеле-обсерватории в 2-местных номерах или 4-местных коттеджах (1 ночь). Удобства в номере/в коттедже. В некоторых заездах участники проводят 2 ночи в посёлке Мушт или 2 ночи в отеле-обсерватории.

На базе отдыха в посёлке Кенделен в коттеджах в 2-местных номерах (1 ночь) с удобствами. В некоторых заездах размещение может быть заменено на гостевой дом в посёлке Заюково, проживание в 2-, 3-местных номерах с удобствами в номере.

В гостевом доме в посёлке Эль-Тюбю в 2-, 3-, 4-местных номерах (1 ночь). Удобства на территории, общие на несколько номеров.

Питание. В стоимость входит только обед в 1-ый день и перекус в 3-ий день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Связь и Интернет. Мобильная связь на маршруте практически отсутствует, временами ловит «Мегафон».

Уровень сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.