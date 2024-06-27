Вы посетите плато Бермамыт, Канжол и Шаджатмаз, увидите водопады Каракая-Су, Эмир, Тызыл-Су, Абай-Су и, конечно знаменитые Чегемские водопады. Заглянем в «город мёртвых» близ Эльтюбю и насладитесь пейзажами озёр Шадхурей.
Описание тура
Организационные детали
Необходимое снаряжение:
Одежда, соответствующая погоде (тёплая шапка, перчатки, непродуваемая куртка с капюшоном);
Средства личной гигиены;
Личная посуда (кружка и ложка);
Индивидуальные медицинские препараты, не входящие в стандартный набор аптечки;
Фонарик;
Треккинговая обувь;
Солнцезащитный крем
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Проживание. В отеле в посёлке Мушт в 2-местных номерах (1 ночь) с удобствами в номере.
В отеле-обсерватории в 2-местных номерах или 4-местных коттеджах (1 ночь). Удобства в номере/в коттедже. В некоторых заездах участники проводят 2 ночи в посёлке Мушт или 2 ночи в отеле-обсерватории.
На базе отдыха в посёлке Кенделен в коттеджах в 2-местных номерах (1 ночь) с удобствами. В некоторых заездах размещение может быть заменено на гостевой дом в посёлке Заюково, проживание в 2-, 3-местных номерах с удобствами в номере.
В гостевом доме в посёлке Эль-Тюбю в 2-, 3-, 4-местных номерах (1 ночь). Удобства на территории, общие на несколько номеров.
Питание. В стоимость входит только обед в 1-ый день и перекус в 3-ий день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Связь и Интернет. Мобильная связь на маршруте практически отсутствует, временами ловит «Мегафон».
Уровень сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
Программа тура по дням
Горы Баран и Алебастровая, Скифские курганы и плато Бермамыт
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод или на ж. -д. вокзале Кисловодска и отправимся в горы. Первым делом остановимся у горы Баран, самой высокой точки Ставрополья. Здесь пообедаем и познакомимся с местной кухней. Затем держим курс на плато Бермамыт. По пути заедем на гору Алебастровая, полюбуемся панорамой на Эшкаконское ущелье, увидим Скифские курганы.
По прибытии на плато прогуляемся, ощутим мощь Кавказских гор и, если позволит погода, встретим закат. Далее спустимся в аул Хасаут. Недалеко отсюда мы сегодня переночуем.
Окрестности Джилы-Су, треккинг на гору Тузлук, водопады Каракая-Су и Эмир, нарзанный источник
Утром встретим рассвет на плато Шаджатмаз, а затем отправимся в путешествие по самой живописной дороге Кавказа, Джилы-Су. По пути вы увидите множество ущелий, скалы Аватары, тянущиеся к небу. Вас ждёт треккинг на гору Тузлук. Она очень напоминает египетские пирамиды. Согласно одной из легенд, это рукотворная гора и настоящий дольмен.
После этого переместимся к водопадам Каракая-Су и Эмир. Высота первого — 30 метров, а вода здесь серого цвета из-за того, что одноимённая река вымывает горные осадочные породы, которые и окрашивают водопад в такой оттенок. Недалеко расположился Эмир, который считается самым небольшим среди местных водопадов.
Далее посетим нарзанный источник и переведём дух. Закат встретим в панорамной точке с видом на Эльбрус.
Озёра Шадхурей и плато Канжол
Цель сегодняшнего маршрута — плато Канжол. Это лучшая обзорная точка на Эльбрус. По пути туда мы сделаем несколько остановок. В первую очередь заглянем в довольно нетуристическую локацию, на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на плато Инал. Здесь вы почувствуете атмосферу Дикого Запада. Далее насладимся пейзажами Малкинского и Тызыльского ущелий.
По прибытии на плато Канжол прогуляемся и поднимемся на самую высокую точку.
Треккинг по Тызыльскому ущелью, водопад Тызыл-Су, озеро Гижгит и перевал Актопарк
Отдохнувшие вновь отправляемся в треккинг. На этот раз будем исследовать Тызыльское ущелье, особо охраняемую природную территорию. Пройдём по живописным коридорам, а потом посетим водопад Тызыл-Су. Его особенность заключается в том, что ближе к земле скорость потока снижается. поэтому вода как будто превращается в пыль, разносящуюся ветром повсюду.
Далее вас ждёт озеро Гижгит. Здесь мы побываем в нескольких панорамных точках и поднимемся чуть выше водоёма, чтобы полюбоваться известняковыми скалами.
Затем доберёмся до перевала Актопарк. Его история окутана мистикой. В завершении сегодняшнего путешествия насладимся цветовой палитрой неба на перевале.
«Город мёртвых» Эльтюбю, водопад Абай-Су, Чегемские водопады, возвращение в Минеральные Воды
Перед тем, как мы разъедемся по домам, посетим ещё несколько завораживающих локаций. Сначала отправимся на прогулку по «городу мёртвых» близ Эльтюбю. Это крупнейший могильник на территории Кабардино-Балкарской республики. Старинное кладбище считается главным достоянием Верхнечегемской котловины.
После недолгого переезда — треккинг к водопаду Абай-Су, названного в честь охотника Абая, известного своей меткостью. Согласно легенде, именно в этих местах, у водопада, прятался от своих преследователей Казбич, герой романа М. Ю. Лермонтова.
Далее нас ждёт обратный путь в Минеральные Воды. Обязательно сделаем остановку, чтобы полюбоваться знаменитыми Чегемскими водопадами и выделим время на покупку сувениров для себя и близких.
Примерно к 16:00 доберёмся до места финиша и попрощаемся друг с другом. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обед в 1-ый день и перекус в 3-ий день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-проводника
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Кавказских Минеральных Вод и обратно
- Остальное питание
- Экосбор на посещение Джил-Су
- Страховка
- Экскурсия в обсерваторию - 400 руб
- Обратите внимание: с 30.04 по 04.05 и с 07.05 по 11.05 стоимость тура составит 47 600 руб