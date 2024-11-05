1 день

Прибытие. Экскурсия на Медовые водопады

Прибытие в аэропорт / железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории, размещение в выбранной гостинице.

Обед — оплачивается самостоятельно.

Встреча с гидом в 13:00 по МСК.

Экскурсия на Медовые водопады — знакомство с геологическим прошлым и настоящим курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Медовые водопады —это группа водопадов, их пять, разные по высоте, форме и насыщенности, с разными названиями, они шумят в ущелье реки Аликоновка недалеко от Кисловодска.

Вы пройдете по каньону реки, длинною 150 м, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.

В ходе экскурсии Вы посетите подворье «Чайный Домик».

Оказавшись внутри Домика, Вы не только совершенно бесплатно попробуете травяные чаи и понравившиеся сможете приобрести в качестве сувенира, но получите настоящую фитоингаляцию, вдыхая ароматы горных трав, смешанные с ароматом специй и медов.

А также Вы увидите и посетите еще один памятник природного значения — гору Кольцо.

Легенда о нартах утверждает, что гора Кольцо исполняет желания.

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.