По Кавказу в мини-группе: Нальчик, Верхняя Балкария, Домбай и курорты КМВ
Полюбоваться горами и озёрами и познакомиться с культурой и историей региона
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 13:30
«После обеда отправимся в Шато Эркен — замок в романском стиле, окружённый виноградниками и садово-парковым комплексом»
15 июн в 13:30
20 июл в 13:30
60 800 ₽ за человека
-
7%
Активный тур по Кавказским Минеральным Водам
Начало: Пятигорск, Ставропольский край
«Уже через полтора часа нас встречает первый сюрприз — замок Шато Эркен, будто перенесённый из средневековья»
30 апр в 10:00
9 июн в 10:00
65 000 ₽
70 000 ₽ за человека
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
Попробовать местную минеральную воду, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:15
«Из-за легенды она получила название «Замок коварства и любви»»
12 янв в 13:45
19 янв в 13:45
49 390 ₽ за человека
