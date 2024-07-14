скидка
25%
3 дня
Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
2 авг в 08:00
5 авг в 08:00
3900029 250₽ за человека
скидка
10%
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
3 авг в 08:00
5 авг в 08:00
3300029 700₽ за человека
скидка
10%
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
8 авг в 22:00
15 авг в 22:00
2433321 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия14 июля 2024Мы все ищем идеального отдыха для нас, чтобы разгрузить голову, расслабиться и отдаться на волю жизни. Для меня такой отдых
- ЮЮлия20 июня 2024Это было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, где нет туристов, а только
- ММарина13 мая 2024Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
- ААнтон30 ноября 2023Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
- ВВиталий27 ноября 2023Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Скидки»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 21 900 до 29 700 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Скидки в Минеральных Водах на экскурсионные туры — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 25%!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024