Туры со скидкой в Минеральных Водах до 25%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Минеральных Водах, цены от 21 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
Джиппинг
На машине
скидка
25%
16 отзывов
3 дня
Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
2 авг в 08:00
5 авг в 08:00
3900029 250 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
На машине
скидка
10%
2 отзыва
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
3 авг в 08:00
5 авг в 08:00
3300029 700 за человека
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
На машине
скидка
10%
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
8 авг в 22:00
15 авг в 22:00
2433321 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    14 июля 2024
    Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
    Мы все ищем идеального отдыха для нас, чтобы разгрузить голову, расслабиться и отдаться на волю жизни. Для меня такой отдых
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    - это уникальная природа без людей и суеты. Если вас больше интересует суть и глубина, и вы можете несколько дней забыть о комфорте, то смело можете выбирать тур. Впечатления незабываемые. Дороги, реки, водопады, и горы, горы, горы. Они такие разные и красивые. Антон отличный водитель, хороший и заботливый гид. Обязательно поедем с ним ещё раз.

  • Ю
    Юлия
    20 июня 2024
    Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
    Это было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, где нет туристов, а только
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    мы - суслики- огромные орлы парящие над головами и горы, горы, горы - сказочные, завораживающую и такие разные. Если кто то ещё думает ехать или нет по Кабардино-Балкарии, не сомневайтесь и отправляйтесь в это увлекательное путешествие и только с Антоном!

    Это было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, где
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
    Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
  • А
    Антон
    30 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Нам всё очень понравилось, тур хороший! Спасибо всей команде!
  • В
    Виталий
    27 ноября 2023
    4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
    Туп проводила Мария - отличный гид, знающая и любящая Кавказкие минеральные воды. Маршрут был составлен удобно, не смотря на капризы погоды, все прошло отлично. Побывали и увидели все, что было запланированно.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Скидки»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
  2. 4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
  3. В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Чегемское ущелье
  8. Кисловодский парк
  9. Машук
  10. Медовые водопады
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 21 900 до 29 700 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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