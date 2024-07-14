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- это уникальная природа без людей и суеты. Если вас больше интересует суть и глубина, и вы можете несколько дней забыть о комфорте, то смело можете выбирать тур. Впечатления незабываемые. Дороги, реки, водопады, и горы, горы, горы. Они такие разные и красивые. Антон отличный водитель, хороший и заботливый гид. Обязательно поедем с ним ещё раз.