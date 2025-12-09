Мы остановимся в уютном отеле с двухместным размещением, а каждый день будет
Программа тура по дням
Прогулка по Пятигорску и восхождение на Машук
Встречаемся в 14:30 в уютном отеле, где вас ждёт знакомство с инструктором и другими участниками. А затем — вперёд, исследовать город!
Мы начнём с парка Цветник, заглянем в питьевую галерею, чтобы попробовать целебную минеральную воду, а затем отправимся к «бесстыжим» ваннам. Не волнуйтесь — купаются здесь в купальниках, просто ванны под открытым небом и доступны для всех.
Далее нас ждёт легендарное озеро Провал, где Остап Бендер когда-то собирал деньги на ремонт. Но для вас вход бесплатный — мы обо всём договорились! Затем прогуляемся по живописному лесу у подножия горы Машук и поднимемся на её вершину. Кто устанет, сможет воспользоваться фуникулёром.
Сверху откроется потрясающий вид на Пятигорск и кавказские горы, а в ясный день даже увидите Эльбрус! После спуска нас ждёт ужин в уютном кафе, а вечером — игры, общение и отдых в отеле. Завтра будет ещё интереснее!
- 12 км;
- набор высоты 500 м;
- проживание в отеле.
Восхождение на Бештау и прогулка по Железноводску
После сытного завтрака нас ждёт настоящее приключение — восхождение на легендарную гору Бештау! На такси мы доедем до Лермонтова, откуда и начнём наш путь. Бештау — самая высокая вершина Пятигорья (1400 м), и с её пика открываются захватывающие виды на бескрайние просторы Кавказа.
Спускаться будем через буково-дубовый лес, наполненный свежестью и пением птиц, прямо к уютному Железноводску. Здесь нас встретит живописное Курортное озеро — можно прогуляться вдоль берега или даже освежиться в его прозрачной воде.
Далее нас ждёт подъём по каскадной лестнице к знаменитым бюветам с самой вкусной минеральной водой Кавминвод. Прогуливаясь по тенистому парку, мы выйдем в центр города, пообедаем в уютном кафе и на такси поедем обратно в Пятигорск.
На обратном пути заедем на колоритный пятигорский рынок — здесь можно купить свежие фрукты, душистые специи и настоящий домашний сыр, который станет отличным дополнением к вечерним посиделкам.
Возвращаемся в отель с приятной усталостью, новыми впечатлениями и вкусными покупками!
- 12 км;
- набор высоты 650 м;
- сброс высоты 880 м;
- 40 км едем.
Автомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию
Раннее утро начинается с сытного завтрака и отправления в захватывающее путешествие по живописной трассе Кавказ. Уже через полтора часа нас встречает первый сюрприз — замок Шато Эркен, будто перенесённый из средневековья. Прогуливаясь вокруг зеркального озера в окружении грациозных лебедей, мы постепенно погружаемся в горную сказку.
Дорога петляет серпантином, открывая всё более впечатляющие виды. Нас ждёт знаменитый Язык тролля — уникальная смотровая площадка на фоне трёхтысячников. Даже если не решитесь на экстремальные фото, виды останутся в памяти навсегда.
Следующая остановка — таинственное озеро Церик-Гёль с его пронзительно-бирюзовой водой. После фотосессии нас ждёт обед в уютном кафе с ароматными блюдами кавказской кухни.
Завершающий аккорд — Черекское ущелье с его древними башнями заброшенного аула. Эти каменные стражи времени хранят многовековые истории, которые мы сможем почувствовать, прогуливаясь среди них.
С массой впечатлений и потрясающими фотографиями мы возвращаемся в Пятигорск, где вас ждёт заслуженный отдых.
- 450 км едем;
- 5 км.
Кисловодск и Суворовские горячие источники
После завтрака нас ждёт день, наполненный природными красотами и приятной усталостью. Мы отправляемся в главный парк курортного региона — его просторы занимают почти тысячу гектаров! Не переживайте — мы проложим оптимальный маршрут, чтобы увидеть самые живописные уголки.
Начнём с нарзанной галереи, где можно ощутить целебную силу знаменитых вод.
Далее нас ждут:
- Зеркальный пруд с его кристальными отражениями;
- очаровательный мостик Дамский каприз;
- Сосновая горка с панорамными видами;
- Кипарисовая аллея, ведущая к вершине Красное солнышко.
Здесь, на смотровой площадке мы повторим путь Лермонтова — возможно, нам так же посчастливится увидеть величественный Эльбрус! После небольшого перекуса спустимся по канатной дороге, чтобы продолжить знакомство с парком.
В нижней части нас встретит благоухающая Аллея роз (35 сортов!) и загадочный Храм воздуха. После обеда в уютном кафе — приятный бонус: релакс в Суворовских горячих источниках. Термальные ванны идеально снимут усталость после насыщенного дня.
Возвращаемся в Пятигорск с лёгкостью в теле и приятными впечатлениями — вечер обещает тёплое общение и отдых.
- 120 км едем;
- 15 км;
- 480 м набор высоты;
- купание в горячих источниках.
Поездка в урочище Джилы-Су
Сегодня нас ждёт настоящее приключение! После раннего и сытного завтрака мы отправляемся в легендарное урочище Джилы-Су, что означает тёплая вода. Поедем по головокружительному серпантину через Долину нарзанов — эту дорогу по праву считают одной из самых живописных в России.
Оказавшись в урочище, вы окунётесь в мир природных чудес. Здесь бьют 15 уникальных источников с разной температурой и составом, обладающих целебной силой. Но на этом сюрпризы не заканчиваются — вас ждёт встреча с могучим водопадом Каракая-Су, низвергающимся с 30-метровой высоты!
Мы поднимемся на смотровую площадку у поляны Эмануэля, откуда открывается незабываемый вид на Кавказский хребет и величественный Эльбрус. После прогулки по живописным тропам мы отправимся обратно, по пути заглянув в уютное кафе, где полакомимся вкуснейшими карачаевскими хычинами.
Вернувшись в Пятигорск, мы с теплотой будем вспоминать этот насыщенный день, делясь впечатлениями и самыми удачными кадрами!
- 280 км едем;
- 10 км;
- купание в горячих источниках.
День отъезда
В этот день можно закупить сувениры и местные гостинцы на Верхнем рынке, неспешно прогуляться по городу и на прощание искупаться в «бесстыжих» ваннах.
Сегодня мы прощаемся с любимым Пятигорском и такими родными ребятами. А если вам не хватило времени, чтобы посмотреть все города-курорты, оставайтесь еще на пару дней. Мы с удовольствием подскажем куда еще отправиться.
Проживание
Живем в уютном и комфортном отеле Пятигорска. Расселение в двухместных номерах с вайфаем, душем, туалетом.
Варианты проживания
Отель
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Проживание в уютном отеле города Пятигорска
- Поездка в урочище Джилы-Су
- Автомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию
- Перекусы во время прогулок
- Посещение горячих источников под открытым небом
- Групповая аптечка
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Пятигорска и обратно
- Личные вещи по списку
- Еда (готовим сами или питаемся в кафе/столовых) примерно 1000-1500 руб. на человека в день
- Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
- Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наш тур сочетает в себе прогулки по городам-курортам и выезды в горы, поэтому позаботьтесь об удобной одежде. В городах весной и осенью температура очень комфортная +15-20 градусов, летом +25-30. В урочище Джилы-Су и в горах Верхней Балкарии прохладнее, температура даже летом может опускаться до 0. Поэтому возьмите с собой легкие вещи и вещи потеплее, чтобы не замерзнуть в горах.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров).
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- Одежда для сна.
- Нижнее бельё.
- Плавательный костюм (купальник, плавки).
- Термобельё.
- Шорты.
- Носки или термоноски.
- Футболка.
- Лёгкая кофта (тельник, термо).
- Теплая флисовая кофта с горловиной.
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана).
- Шапочка лёгкая.
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
- Накидка от дождя с капюшоном.
- Треккинговые ботинки.
- Шлёпки/кроксы/сандалии.
- Кроссовки.
- Удобные штаны.
Личные вещи:
- Паспорт.
- Деньги.
- Термос.
- Многоразовая бутылка.
- Индивидуальная аптечка.
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
- Предметы личной гигиены.
- Лёгкое полотенце.
- Телефон.
- Медицинский полис.
- Очки солнцезащитные.
- Хоба (сидушка туристическая).
- Треккинговые палки.
- Фотоаппарат.
- Платье.
- Пуховик тонкий.
Можно ли с детьми?
В туре могут участвовать дети с 9 лет, готовые к длительным прогулкам. Для участников до 12 лет предусмотрена скидка.
Какая ожидается погода?
В городах весной и осенью температура очень комфортная:
- Днём: +15..20 °C
- Ночью: +15… +10 °C
Летом:
- Днём: +25..+30 °C
- Ночью: +15… +25 °C
В урочище Джилы-Су и в горах Верхней Балкарии прохладнее:
- Днём: +15… 0 °C
Но природа любит сюрпризы! Может быть:
Теплое солнце, холодный ветер, дождь, снег — это непредсказуемо и нужно быть готовыми.
Главное правило:
«Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка»
Что взять обязательно?
- защита от дождя: дождевик или мембранная куртка (даже если в прогнозе солнце);
- тёплая одежда: флис, термобельё;
- головной убор: панама/кепка, шапка/бафф;
- перчатки (для весенних и осенних туров);
- купальные принадлежности (для купания в горячих источниках);
- удобная, разношенная обувь + сменная обувь для отеля.
Важно знать:
- Поход состоится при любой безопасной погоде.
- Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко.
- Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.
Наш совет: соберитесь по списку снаряжения — и доверьтесь природе. Любая погода дарит уникальные впечатления!
P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поход комфортным.
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)
Для прогулок по городам курортам и экскурсии в Северную Осетию подойдут кроссовки. Будем много ходить!
Для восхождения на Бештау и экскурсии в горы вам понадобится треккинговая обувь.
Ваша обувь должна:
- Надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп).
- Не скользить (агрессивный протектор обязателен!).
- Выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).
Совет: перед походом обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!
Можно ли ехать с чемоданом?
Да, конечно, можно приехать с чемоданом.
Но дополнительно нужно будет взять с собой небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы положите термос, перекус, дополнительные теплые вещи, дождевик, кошелек и др.
Как будем питаться?
Питание не включено в стоимость, кроме перекусов на прогулках. Перекус будет состоять из орешков, местного сыра, колбасы, шоколадного или протеинового батончика и сезонных фруктов.
Питаться будем в кафе/столовых или ресторанах 1000/1500 руб. в день на человека или можно готовить самостоятельно, в отеле есть кухня со всем необходимым.
Будет ли связь и интернет?
Где ловит сотовая связь?
В городах (Пятигорске, Кисловодске и Железноводске) ловит сотовая связь и мобильный интернет, в отеле будет Wi-Fi
По дороге в Верхнюю Балкарию и Джилы-Су связь может пропадать на некоторое время.
Зарядить телефон?
В отеле можно будет зарядить любые гаджеты. Для длительных экскурсий можно взять с собой небольшой PowerBank.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена медицинская страховка от несчастного случая.