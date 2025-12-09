1 день

Прогулка по Пятигорску и восхождение на Машук

Встречаемся в 14:30 в уютном отеле, где вас ждёт знакомство с инструктором и другими участниками. А затем — вперёд, исследовать город!

Мы начнём с парка Цветник, заглянем в питьевую галерею, чтобы попробовать целебную минеральную воду, а затем отправимся к «бесстыжим» ваннам. Не волнуйтесь — купаются здесь в купальниках, просто ванны под открытым небом и доступны для всех.

Далее нас ждёт легендарное озеро Провал, где Остап Бендер когда-то собирал деньги на ремонт. Но для вас вход бесплатный — мы обо всём договорились! Затем прогуляемся по живописному лесу у подножия горы Машук и поднимемся на её вершину. Кто устанет, сможет воспользоваться фуникулёром.

Сверху откроется потрясающий вид на Пятигорск и кавказские горы, а в ясный день даже увидите Эльбрус! После спуска нас ждёт ужин в уютном кафе, а вечером — игры, общение и отдых в отеле. Завтра будет ещё интереснее!

12 км;

набор высоты 500 м;

проживание в отеле.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160