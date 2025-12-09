Мои заказы

Активный тур по Кавказским Минеральным Водам

Отправляемся в путешествие по живописным уголкам Кавказских Минеральных Вод, где сочетаются комфортный отдых, активные приключения и целебная сила природы.

Мы остановимся в уютном отеле с двухместным размещением, а каждый день будет
наполнен новыми впечатлениями — от восхождений на вершины до неспешных прогулок по знаменитым курортам.

Наш маршрут пройдет через самые красивые места региона: покорим гору Бештау — высочайшую вершину Пятигорья (1400 м), прогуляемся по улочкам и паркам Пятигорска, Кисловодска и Железноводска, откроем для себя потаенные тропы Верхней Балкарии и урочища Джилы-Су.

КавМинВоды — удивительное место, где на небольшой территории сосредоточено огромное количество целебных источников.

Мы будем пить чистейшую минеральную воду, купаться в источниках и наслаждаться красотой горных пейзажей.

Этот тур подарит вам не только яркие эмоции, но и обновление — вы вернетесь домой отдохнувшими, полными сил и вдохновения! Детям 9-12 лет цена 61 000 руб. Не суммируется с другими скидками.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Пятигорску и восхождение на Машук

Встречаемся в 14:30 в уютном отеле, где вас ждёт знакомство с инструктором и другими участниками. А затем — вперёд, исследовать город!

Мы начнём с парка Цветник, заглянем в питьевую галерею, чтобы попробовать целебную минеральную воду, а затем отправимся к «бесстыжим» ваннам. Не волнуйтесь — купаются здесь в купальниках, просто ванны под открытым небом и доступны для всех.

Далее нас ждёт легендарное озеро Провал, где Остап Бендер когда-то собирал деньги на ремонт. Но для вас вход бесплатный — мы обо всём договорились! Затем прогуляемся по живописному лесу у подножия горы Машук и поднимемся на её вершину. Кто устанет, сможет воспользоваться фуникулёром.

Сверху откроется потрясающий вид на Пятигорск и кавказские горы, а в ясный день даже увидите Эльбрус! После спуска нас ждёт ужин в уютном кафе, а вечером — игры, общение и отдых в отеле. Завтра будет ещё интереснее!

  • 12 км;
  • набор высоты 500 м;
  • проживание в отеле.
2 день

Восхождение на Бештау и прогулка по Железноводску

После сытного завтрака нас ждёт настоящее приключение — восхождение на легендарную гору Бештау! На такси мы доедем до Лермонтова, откуда и начнём наш путь. Бештау — самая высокая вершина Пятигорья (1400 м), и с её пика открываются захватывающие виды на бескрайние просторы Кавказа.

Спускаться будем через буково-дубовый лес, наполненный свежестью и пением птиц, прямо к уютному Железноводску. Здесь нас встретит живописное Курортное озеро — можно прогуляться вдоль берега или даже освежиться в его прозрачной воде.

Далее нас ждёт подъём по каскадной лестнице к знаменитым бюветам с самой вкусной минеральной водой Кавминвод. Прогуливаясь по тенистому парку, мы выйдем в центр города, пообедаем в уютном кафе и на такси поедем обратно в Пятигорск.

На обратном пути заедем на колоритный пятигорский рынок — здесь можно купить свежие фрукты, душистые специи и настоящий домашний сыр, который станет отличным дополнением к вечерним посиделкам.

Возвращаемся в отель с приятной усталостью, новыми впечатлениями и вкусными покупками!

  • 12 км;
  • набор высоты 650 м;
  • сброс высоты 880 м;
  • 40 км едем.
3 день

Автомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию

Раннее утро начинается с сытного завтрака и отправления в захватывающее путешествие по живописной трассе Кавказ. Уже через полтора часа нас встречает первый сюрприз — замок Шато Эркен, будто перенесённый из средневековья. Прогуливаясь вокруг зеркального озера в окружении грациозных лебедей, мы постепенно погружаемся в горную сказку.

Дорога петляет серпантином, открывая всё более впечатляющие виды. Нас ждёт знаменитый Язык тролля — уникальная смотровая площадка на фоне трёхтысячников. Даже если не решитесь на экстремальные фото, виды останутся в памяти навсегда.

Следующая остановка — таинственное озеро Церик-Гёль с его пронзительно-бирюзовой водой. После фотосессии нас ждёт обед в уютном кафе с ароматными блюдами кавказской кухни.

Завершающий аккорд — Черекское ущелье с его древними башнями заброшенного аула. Эти каменные стражи времени хранят многовековые истории, которые мы сможем почувствовать, прогуливаясь среди них.

С массой впечатлений и потрясающими фотографиями мы возвращаемся в Пятигорск, где вас ждёт заслуженный отдых.

  • 450 км едем;
  • 5 км.
4 день

Кисловодск и Суворовские горячие источники

После завтрака нас ждёт день, наполненный природными красотами и приятной усталостью. Мы отправляемся в главный парк курортного региона — его просторы занимают почти тысячу гектаров! Не переживайте — мы проложим оптимальный маршрут, чтобы увидеть самые живописные уголки.

Начнём с нарзанной галереи, где можно ощутить целебную силу знаменитых вод.

Далее нас ждут:

  • Зеркальный пруд с его кристальными отражениями;
  • очаровательный мостик Дамский каприз;
  • Сосновая горка с панорамными видами;
  • Кипарисовая аллея, ведущая к вершине Красное солнышко.

Здесь, на смотровой площадке мы повторим путь Лермонтова — возможно, нам так же посчастливится увидеть величественный Эльбрус! После небольшого перекуса спустимся по канатной дороге, чтобы продолжить знакомство с парком.

В нижней части нас встретит благоухающая Аллея роз (35 сортов!) и загадочный Храм воздуха. После обеда в уютном кафе — приятный бонус: релакс в Суворовских горячих источниках. Термальные ванны идеально снимут усталость после насыщенного дня.

Возвращаемся в Пятигорск с лёгкостью в теле и приятными впечатлениями — вечер обещает тёплое общение и отдых.

  • 120 км едем;
  • 15 км;
  • 480 м набор высоты;
  • купание в горячих источниках.
5 день

Поездка в урочище Джилы-Су

Сегодня нас ждёт настоящее приключение! После раннего и сытного завтрака мы отправляемся в легендарное урочище Джилы-Су, что означает тёплая вода. Поедем по головокружительному серпантину через Долину нарзанов — эту дорогу по праву считают одной из самых живописных в России.

Оказавшись в урочище, вы окунётесь в мир природных чудес. Здесь бьют 15 уникальных источников с разной температурой и составом, обладающих целебной силой. Но на этом сюрпризы не заканчиваются — вас ждёт встреча с могучим водопадом Каракая-Су, низвергающимся с 30-метровой высоты!

Мы поднимемся на смотровую площадку у поляны Эмануэля, откуда открывается незабываемый вид на Кавказский хребет и величественный Эльбрус. После прогулки по живописным тропам мы отправимся обратно, по пути заглянув в уютное кафе, где полакомимся вкуснейшими карачаевскими хычинами.

Вернувшись в Пятигорск, мы с теплотой будем вспоминать этот насыщенный день, делясь впечатлениями и самыми удачными кадрами!

  • 280 км едем;
  • 10 км;
  • купание в горячих источниках.
6 день

День отъезда

В этот день можно закупить сувениры и местные гостинцы на Верхнем рынке, неспешно прогуляться по городу и на прощание искупаться в «бесстыжих» ваннах.

Сегодня мы прощаемся с любимым Пятигорском и такими родными ребятами. А если вам не хватило времени, чтобы посмотреть все города-курорты, оставайтесь еще на пару дней. Мы с удовольствием подскажем куда еще отправиться.

Проживание

Живем в уютном и комфортном отеле Пятигорска. Расселение в двухместных номерах с вайфаем, душем, туалетом.

Варианты проживания

Отель

5 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Проживание в уютном отеле города Пятигорска
  • Поездка в урочище Джилы-Су
  • Автомобильная экскурсия в Верхнюю Балкарию
  • Перекусы во время прогулок
  • Посещение горячих источников под открытым небом
  • Групповая аптечка
  • Медицинская страховка от несчастного случая
  • Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Пятигорска и обратно
  • Личные вещи по списку
  • Еда (готовим сами или питаемся в кафе/столовых) примерно 1000-1500 руб. на человека в день
  • Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
  • Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
Место начала и завершения?
Пятигорск, Ставропольский край
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Наш тур сочетает в себе прогулки по городам-курортам и выезды в горы, поэтому позаботьтесь об удобной одежде. В городах весной и осенью температура очень комфортная +15-20 градусов, летом +25-30. В урочище Джилы-Су и в горах Верхней Балкарии прохладнее, температура даже летом может опускаться до 0. Поэтому возьмите с собой легкие вещи и вещи потеплее, чтобы не замерзнуть в горах.

Снаряжение:

  1. Рюкзак штурмовой (20-35 литров).
  2. Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  1. Одежда для сна.
  2. Нижнее бельё.
  3. Плавательный костюм (купальник, плавки).
  4. Термобельё.
  5. Шорты.
  6. Носки или термоноски.
  7. Футболка.
  8. Лёгкая кофта (тельник, термо).
  9. Теплая флисовая кофта с горловиной.
  10. Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана).
  11. Шапочка лёгкая.
  12. Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
  13. Накидка от дождя с капюшоном.
  14. Треккинговые ботинки.
  15. Шлёпки/кроксы/сандалии.
  16. Кроссовки.
  17. Удобные штаны.

Личные вещи:

  1. Паспорт.
  2. Деньги.
  3. Термос.
  4. Многоразовая бутылка.
  5. Индивидуальная аптечка.
  6. Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
  7. Предметы личной гигиены.
  8. Лёгкое полотенце.
  9. Телефон.
  10. Медицинский полис.
  11. Очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
  1. Хоба (сидушка туристическая).
  2. Треккинговые палки.
  3. Фотоаппарат.
  4. Платье.
  5. Пуховик тонкий.
Можно ли с детьми?

В туре могут участвовать дети с 9 лет, готовые к длительным прогулкам. Для участников до 12 лет предусмотрена скидка.

Какая ожидается погода?

В городах весной и осенью температура очень комфортная:

  • Днём: +15..20 °C
  • Ночью: +15… +10 °C

Летом:

  • Днём: +25..+30 °C
  • Ночью: +15… +25 °C

В урочище Джилы-Су и в горах Верхней Балкарии прохладнее:

  • Днём: +15… 0 °C

Но природа любит сюрпризы! Может быть:

Теплое солнце, холодный ветер, дождь, снег — это непредсказуемо и нужно быть готовыми.

Главное правило:
«Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка»

Что взять обязательно?

  • защита от дождя: дождевик или мембранная куртка (даже если в прогнозе солнце);
  • тёплая одежда: флис, термобельё;
  • головной убор: панама/кепка, шапка/бафф;
  • перчатки (для весенних и осенних туров);
  • купальные принадлежности (для купания в горячих источниках);
  • удобная, разношенная обувь + сменная обувь для отеля.

Важно знать:

  1. Поход состоится при любой безопасной погоде.
  2. Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко.
  3. Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.

Наш совет: соберитесь по списку снаряжения — и доверьтесь природе. Любая погода дарит уникальные впечатления!

P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поход комфортным.

Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)

Для прогулок по городам курортам и экскурсии в Северную Осетию подойдут кроссовки. Будем много ходить!
Для восхождения на Бештау и экскурсии в горы вам понадобится треккинговая обувь.

Ваша обувь должна:

  1. Надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп).
  2. Не скользить (агрессивный протектор обязателен!).
  3. Выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).

Совет: перед походом обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.

Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!

Можно ли ехать с чемоданом?

Да, конечно, можно приехать с чемоданом.

Но дополнительно нужно будет взять с собой небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы положите термос, перекус, дополнительные теплые вещи, дождевик, кошелек и др.

Как будем питаться?

Питание не включено в стоимость, кроме перекусов на прогулках. Перекус будет состоять из орешков, местного сыра, колбасы, шоколадного или протеинового батончика и сезонных фруктов.

Питаться будем в кафе/столовых или ресторанах 1000/1500 руб. в день на человека или можно готовить самостоятельно, в отеле есть кухня со всем необходимым.

Будет ли связь и интернет?

Где ловит сотовая связь?

В городах (Пятигорске, Кисловодске и Железноводске) ловит сотовая связь и мобильный интернет, в отеле будет Wi-Fi

По дороге в Верхнюю Балкарию и Джилы-Су связь может пропадать на некоторое время.

Зарядить телефон?

В отеле можно будет зарядить любые гаджеты. Для длительных экскурсий можно взять с собой небольшой PowerBank.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена медицинская страховка от несчастного случая.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

