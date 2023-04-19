Династия Романовых

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Внимание! Несовершеннолетние дети допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. При бронировании 4 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей. Посадка в автобус детей до 4 лет осуществляется при наличии детского кресла.

Для детей от 4 до 6 лет мы предоставляем бустер, только если вы заранее предупредите (минимум за 3 часа до начала экскурсии), количество бустеров ограниченно.
Династия Романовых
Династия Романовых
Династия Романовых
Династия Романовых

Что вас ожидает:

  • Большой Кремлевский дворец
  • Парящий мост
  • Часовня Досифеи
  • Екатерининский путевой дворец
  • Елизаветинский путевой дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

В ходе экскурсии Династия Романовых мы прогуляемся по нынешней улице Варварке, посмотрим на Кремлевский дворец с высоты Парящего моста и отправимся по романовским дворцам.

Именно на Варварке впервые разбил свое маленькое, но добротное имение Андрей Кобыла. Думал ли он, что потомки его, Романовы, обоснуются в Кремле, а затем слава их дойдет до Санкт-Петербурга и далеко за его пределы.

Одна из самых интересных по содержанию авторская экскурсия о величайшей правящей династии Российской империи. Захватывающий рассказ о жизни, 300-летнем правлении и тайнах российских царей, а впоследствии императоров Дома Романовых.

Программа

Вы увидите:

  • Палаты, в которых по преданию родился первый царь из династии Романовых.
  • Большой Кремлевский дворец с высоты Парящего моста.
  • Часовню Досифеи - княжны Августы Таракановой.
  • Екатерининский путевой дворец.
  • Елизаветинский путевой дворец.

Вы узнаете:

  • Тайну происхождения Михаила Романова - первого царя из династии Романовых.
  • Как кружки стали причиной трагедии на Ходынском поле во время коронации Николая второго.
  • Сердечную тайну императрицы Александры Федоровны.
  • Какой порок был у императора Николая второго.
  • Все версии в русской истории о происхождении инокини Досифеи.
  • Почему императрица Елизавета практически не умела читать и писать и не хотела выходить замуж.
  • Почему Екатерина Великая была так жестока с Дарьей Николаевной Салтыковой, по прозвищу Салтычиха.
  • С каким приданым приехала в Россию Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская- будущая императрица Екатерина Великая.
  • За что Павел первый ненавидел свою мать.
  • Чем занимались потомки Романовых в Советском Союзе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода. Трансфер по маршруту на комфортабельном легковом транспорте
Что не входит
  • Вход в Новоспасский монастырь 200 руб с человека
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и культура
Авторские

Похожие туры из Москвы

Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
Следы царской фамилии в столице под рассказы об исторических перипетиях на авто-экскурсии
Завтра
20 апр
21 апр
24 апр
6 200 за всё до 4 чел.
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
4 отзыва
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Полюбоваться парком и интерьерами дворца, узнать о династии Шереметьевых и увеселениях высшего света
в Кусково
3 мая
5 мая
1 июня
2 июня
800 за человека
Романовы: история и мистика Великой династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
30 отзывов
Романовы: история и мистика Великой династии
ул. Варварка 14, стр 2
21 апр
23 апр
28 апр
30 апр
1 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ