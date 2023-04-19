Смешанная: автомобильная и пешеходная. Внимание! Несовершеннолетние дети допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. При бронировании 4 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей. Посадка в автобус детей до 4 лет осуществляется при наличии детского кресла.
Для детей от 4 до 6 лет мы предоставляем бустер, только если вы заранее предупредите (минимум за 3 часа до начала экскурсии), количество бустеров ограниченно.
Для детей от 4 до 6 лет мы предоставляем бустер, только если вы заранее предупредите (минимум за 3 часа до начала экскурсии), количество бустеров ограниченно.
Что вас ожидает:
- Большой Кремлевский дворец
- Парящий мост
- Часовня Досифеи
- Екатерининский путевой дворец
- Елизаветинский путевой дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
В ходе экскурсии Династия Романовых мы прогуляемся по нынешней улице Варварке, посмотрим на Кремлевский дворец с высоты Парящего моста и отправимся по романовским дворцам.
Именно на Варварке впервые разбил свое маленькое, но добротное имение Андрей Кобыла. Думал ли он, что потомки его, Романовы, обоснуются в Кремле, а затем слава их дойдет до Санкт-Петербурга и далеко за его пределы.
Одна из самых интересных по содержанию авторская экскурсия о величайшей правящей династии Российской империи. Захватывающий рассказ о жизни, 300-летнем правлении и тайнах российских царей, а впоследствии императоров Дома Романовых.
Программа
Вы увидите:
- Палаты, в которых по преданию родился первый царь из династии Романовых.
- Большой Кремлевский дворец с высоты Парящего моста.
- Часовню Досифеи - княжны Августы Таракановой.
- Екатерининский путевой дворец.
- Елизаветинский путевой дворец.
Вы узнаете:
- Тайну происхождения Михаила Романова - первого царя из династии Романовых.
- Как кружки стали причиной трагедии на Ходынском поле во время коронации Николая второго.
- Сердечную тайну императрицы Александры Федоровны.
- Какой порок был у императора Николая второго.
- Все версии в русской истории о происхождении инокини Досифеи.
- Почему императрица Елизавета практически не умела читать и писать и не хотела выходить замуж.
- Почему Екатерина Великая была так жестока с Дарьей Николаевной Салтыковой, по прозвищу Салтычиха.
- С каким приданым приехала в Россию Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская- будущая императрица Екатерина Великая.
- За что Павел первый ненавидел свою мать.
- Чем занимались потомки Романовых в Советском Союзе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида-экскурсовода. Трансфер по маршруту на комфортабельном легковом транспорте
- Что не входит
- Вход в Новоспасский монастырь 200 руб с человека
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день в 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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