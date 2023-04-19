В ходе экскурсии Династия Романовых мы прогуляемся по нынешней улице Варварке, посмотрим на Кремлевский дворец с высоты Парящего моста и отправимся по романовским дворцам.

Именно на Варварке впервые разбил свое маленькое, но добротное имение Андрей Кобыла. Думал ли он, что потомки его, Романовы, обоснуются в Кремле, а затем слава их дойдет до Санкт-Петербурга и далеко за его пределы.

Одна из самых интересных по содержанию авторская экскурсия о величайшей правящей династии Российской империи. Захватывающий рассказ о жизни, 300-летнем правлении и тайнах российских царей, а впоследствии императоров Дома Романовых.