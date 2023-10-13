Групповая прогулка-знакомство с известными династиями чаеторговцев и их родовыми гнёздами
Знаете, почему Москву называют чайной столицей России? Этот титул ей обеспечили известные благотворители и меценаты.
Благодаря им москвичи распробовали лучшие сорта чая, а город запестрел необычными зданиями и неординарными архитектурными стилями.
На прогулке по центру столицы мы полюбуемся старинными особняками и восхитимся достойнейшими поступками их владельцев.
Благодаря им москвичи распробовали лучшие сорта чая, а город запестрел необычными зданиями и неординарными архитектурными стилями.
На прогулке по центру столицы мы полюбуемся старинными особняками и восхитимся достойнейшими поступками их владельцев.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История чайной торговли в Москве — это захватывающий круговорот соперничества, взлётов и падений, прочных семейных традиций и щедрой благотворительности. Среди самых красивых зданий Москвы не последнее место занимают дворцы «чайных королей». Дом с атлантами купцов Расторгуевых, китайский дворец Перловых, средневековый замок Высоцких, классическая усадьба Боткиных, русский терем Карзинкиных — эти дома мы подробно рассмотрим и изучим в ходе прогулки.
На экскурсии мы пройдём переулками близ Солянки, Ивановской горки и Чистопрудного бульвара. Полюбуемся необычными московскими постройками и поговорим о судьбах живших в этих домах людей. Вы узнаете:
- как шоколадный король Абрикосов завладел чайной империей своего родственника Попова,
- с чего начиналась московская жизнь знаменитого семейства Боткиных,
- в дочку какого чайного короля был влюблён Борис Пастернак,
- чья одержимость привела к появлению чайных плантаций на Кавказе,
- и многое другое!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
во вторник и четверг в 12:00, в субботу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и четверг в 12:00, в субботу в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид, родилась и живу в Москве. Очень люблю свой город, хочу рассказывать людям о его истории и судьбах прославивших его людей. Я покажу вам Москву не официальную, не парадную, а повседневную, уютную, непосредственную. Для меня Москва — не набор достопримечательностей, а живой организм с историей и характером.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
13 окт 2023
Волшебно! Информативно! Гид чудесный! Очень приятные впечатления! И ненастье их не испортило!
Валентина
13 окт 2023
Елена прекрасный рассказчик! Было очень интересно узнать о судьбах чайных королей и увидеть город в деталях. Рекомендую!
Светлана
13 окт 2023
Восторг! Экскурсия Елены захватывает с самого начала,узнала много интересных деталей и подробностей, увидела новые красивые места Москвы. Прогулка и приятная, и увлекательная. Спасибо еще раз!
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