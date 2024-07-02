Почему Москву называют чайной столицей России? Этот титул ей обеспечили известные благотворители и меценаты.
Благодаря им москвичи распробовали лучшие сорта чая, а город запестрел необычными зданиями и неординарными архитектурными стилями.
На прогулке
Благодаря им москвичи распробовали лучшие сорта чая, а город запестрел необычными зданиями и неординарными архитектурными стилями.
На прогулке
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные архитектурные здания
- 📜 Интересные исторические факты
- 👑 Истории знаменитых меценатов
- 🚶♂️ Прогулка по центру Москвы
- 💬 Увлекательные рассказы экскурсовода
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка по центру Москвы особенно приятна, и вы сможете насладиться видами старинных зданий в полном объёме.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом с атлантами купцов Расторгуевых
- Китайский дворец Перловых
- Средневековый замок Высоцких
- Классическая усадьба Боткиных
- Русский терем Карзинкиных
Описание экскурсии
История чайной торговли в Москве — это захватывающий круговорот соперничества, взлётов и падений, прочных семейных традиций и щедрой благотворительности. Среди самых красивых зданий Москвы не последнее место занимают дворцы «чайных королей». Дом с атлантами купцов Расторгуевых, китайский дворец Перловых, средневековый замок Высоцких, классическая усадьба Боткиных, русский терем Карзинкиных — эти дома мы подробно рассмотрим и изучим в ходе прогулки.
На экскурсии мы пройдём переулками близ Солянки, Ивановской горки и Чистопрудного бульвара. Полюбуемся необычными московскими постройками и поговорим о судьбах живших в этих домах людей. Вы узнаете:
- как шоколадный король Абрикосов завладел чайной империей своего родственника Попова,
- с чего начиналась московская жизнь знаменитого семейства Боткиных,
- в дочку какого чайного короля был влюблён Борис Пастернак,
- чья одержимость привела к появлению чайных плантаций на Кавказе,
- и многое другое!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
в субботу в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Я аккредитованный гид, родилась и живу в Москве. Очень люблю свой город, хочу рассказывать людям о его истории и судьбах прославивших его людей. Я покажу вам Москву не официальную, не парадную, а повседневную, уютную, непосредственную. Для меня Москва — не набор достопримечательностей, а живой организм с историей и характером.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо гиду Елене за интереснейшую экскурсию. Интересные факты, события, судьбы людей узнала во время экскурсии, которая получилась индивидуальной, что очень меня порадовало. Рекомендую всем тем эту экскурсию, кто не только интересуется чаем, но и любит ходить по улицам и переулкам старой Москвы.
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М
Мне очень понравилось! Экскурсовод рассказала много интересных подробностей в рамках темы экскурсии и отвечала на все возникающие вопросы. Сама история чая в России особо широко не распространена, поэтому узнали много новых фактов о развитии чайной торговли в 19 веке. Спасибо за хорошую организацию и прекрасное экскурсионное сопровождение))))
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Приятная эрудированная женщина -гид. Интересный небанальный сюжет для экскурсии. Учитывайте, маршрут примерно 5км, нужна удобная обувь.
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Интереснейшая экскурсия, историчная, не только чаю уделено внимание, но и архитектуре вокруг, советую экскурсовода Елену
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Добрый день. Были на экскурсии "Роман о чае" с гидом Еленой. Она великолепный рассказчик и большой знаток истории Москвы. Очень увлечённо, подробно и понятно поведала нам об истории чая в Москве, о людях, жизнь которых была связана с чайным бизнесом, показала необыкновенные объекты. Мы благодарны Елене за экскурсию и рекомендуем всем эту насыщенную прогулку по любимой Москве.
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О
Спасибо году Марине за великолепную экскурсию" Роман о чае" Мы прошли по удивительно красивым улицам Москвы, увидели особняки русских чайных королей, историю их жизни и непростого бизнеса. Марина- великолепный экскурсовод! Очень рекомендую эту экскурсию, узнаете и увидите много интересного. Будем в Москве, обязательно встретимся!!!
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