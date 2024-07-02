Почему Москву называют чайной столицей России? Этот титул ей обеспечили известные благотворители и меценаты.Благодаря им москвичи распробовали лучшие сорта чая, а город запестрел необычными зданиями и неординарными архитектурными стилями.На прогулке

по центру столицы можно полюбоваться старинными особняками и восхититься достойнейшими поступками их владельцев. История чайной торговли в Москве - это захватывающий круговорот соперничества, взлётов и падений, прочных семейных традиций и щедрой благотворительности. Среди самых красивых зданий Москвы не последнее место занимают дворцы «чайных королей». Дом с атлантами купцов Расторгуевых, китайский дворец Перловых, средневековый замок Высоцких, классическая усадьба Боткиных, русский терем Карзинкиных - эти дома подробно рассматриваются и изучаются в ходе прогулки. Экскурсия проходит переулками близ Солянки, Ивановской горки и Чистопрудного бульвара. Полюбуйтесь необычными московскими постройками и узнайте о судьбах живших в этих домах людей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка по центру Москвы особенно приятна, и вы сможете насладиться видами старинных зданий в полном объёме.

Сейчас август — это идеальное время.