Экскурсии по Москве на машине с гидом

Найдено 56 экскурсий в категории «На машине» в Москве, цены от 1 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
59 отзывов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500 за всё до 8 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Новый Иерусалим: от патриарха Никона до наших дней
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
9 300 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Москву за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
227 отзывов
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Романовы. Рок и мистика венценосной семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Романовы: Рок и мистика венценосной семьи - эксклюзивная авто-прогулка
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Москвы, связанным с династией Романовых. Измените своё представление о царственной семье
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
На поле Бородинском
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Кругосветка по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
115 отзывов
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000 за всё до 3 чел.
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000 за всё до 3 чел.
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
4 отзыва
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
Посетить места памяти Северо-Западного рубежа и узнать о тех героических днях
Начало: М. Строгино
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
13 400 за всё до 3 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
Начало: У памятника Жукову на Манежной площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900 за всё до 6 чел.
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700 за всё до 4 чел.
Боровский край в шести веках
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Боровский край в шести веках
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Начало: В Боровске, на Советской улице
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340 за всё до 5 чел.
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500 за всё до 4 чел.
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000 за всё до 5 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850 за всё до 4 чел.
В гости к альпакам: поездка на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
В гости к альпакам: поездка на ферму
Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»
Начало: У метро Алтуфьево
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 800 за всё до 3 чел.
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
🚗 На машине
Мини-группа
51 минута
12 отзывов
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад
Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 450 за человека
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300 за всё до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: у СТ.М. «Беломорская»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
9 600 за всё до 4 чел.
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
13 500 за всё до 8 чел.
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
16 000 за всё до 8 чел.
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Посетить загородные имения «нездешней красоты» и окунуться в атмосферу высшего общества
Начало: возле СТ.М. «Бульвар Дмитрия Донского»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
8 540 за всё до 3 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 450 за всё до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000 за всё до 3 чел.
Автопутешествие по киноместам Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500 за всё до 3 чел.
Неизвестная Рублëвка
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Неизвестная Рублëвка
Отправиться в путешествие по царской дороге и перенестись в разные периоды российской истории
Начало: У метро «Саларьево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Романтические страницы Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 3 чел.
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590 за всё до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. "Медведково" или "Алтуфьево"
19 июня в 09:00
20 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия из Москвы в Жостово и Федоскино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия из Москвы в Жостово и Федоскино
Полюбоваться знаменитыми подносами и и шкатулками и познакомиться с русскими народными промыслами
21 июля в 10:30
26 июля в 10:30
10 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000 за всё до 8 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 850 за всё до 4 чел.
Путешествие из Москвы в Истру
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие из Москвы в Истру
Ново-Иерусалимский монастырь, художественный музей и деревянное зодчество за 1 день
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
13 500 за всё до 8 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
16 200 за всё до 3 чел.
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Посетить подмосковные усадьбы, где жили, черпали вдохновение и творили гении науки и литературы
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
12 000 за всё до 8 чел.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835 за всё до 4 чел.
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
20 000 за всё до 8 чел.
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
🚶 Пешая
🚗 На машине
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
Начало: в районе м. Лубянка
9 июня в 16:00
11 июня в 08:00
6 600 за всё до 10 чел.
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро «Саларьево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    28 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
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    вопросы мы получили исчерпывающие ответы. До парка "Патриот" и Храма вооруженных сил и обратно нас доставили на комфортабельном автомобиле. Организация на высшем уровне. Владимир профессионально и добросовестно провёл экскурсию. Было дано очень много информации. Большое спасибо Владимиру! Рекомендую посетить экскурсию с Владимиром!

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
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    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Кругосветка по Москве
    Очень и очень информативно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    По Царской дороге - к храмам Звенигорода
    Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
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    окрестности, узнали много нового о семье Пушкина и его детстве (ещё и повезло: в Захарово на празднование дня рождения поэта попали), про дуб (неожиданно и вдохновляюще), посетили жемчужину Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь. За это спасибо Дмитрию!

  • А
    Алексей
    2 июня 2024
    «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
    Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
    20 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
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    Рассказывал интересно, увлекательно. Был очень доброжелателен. День пролетел незаметно, хотя заявленная программа была полностью выполнена. Большое спасибо Дмитрию. Это был день моего рождения. Всё прошло даже лучше чем я могла представить. Благодарю за высокое качество работы.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
    Замечательная экскурсия! Подтверждаю все отзывы! Владимир- профессионал, очень интересно, познавательно и с любовью к истории. Прекрасно общается с детьми и подростками. Комфортная машина, грамотный маршрут, учтены все наши дополнительные пожелания. Рекомендую. 10 из 5.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Автопутешествие по киноместам Москвы
    Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы
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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
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  3. Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
  4. Новый Иерусалим под Москвой
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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