1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия в Новый Иерусалим: от патриарха Никона до наших дней
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романовы: Рок и мистика венценосной семьи - эксклюзивная авто-прогулка
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Москвы, связанным с династией Романовых. Измените своё представление о царственной семье
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
Посетить места памяти Северо-Западного рубежа и узнать о тех героических днях
Начало: М. Строгино
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
13 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
Начало: У памятника Жукову на Манежной площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Боровский край в шести веках
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Начало: В Боровске, на Советской улице
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к альпакам: поездка на ферму
Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»
Начало: У метро Алтуфьево
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
51 минута
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад
Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: у СТ.М. «Беломорская»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское
Посетить загородные имения «нездешней красоты» и окунуться в атмосферу высшего общества
Начало: возле СТ.М. «Бульвар Дмитрия Донского»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
8 540₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизвестная Рублëвка
Отправиться в путешествие по царской дороге и перенестись в разные периоды российской истории
Начало: У метро «Саларьево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту
Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня
Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
22 590₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. "Медведково" или "Алтуфьево"
19 июня в 09:00
20 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в Жостово и Федоскино
Полюбоваться знаменитыми подносами и и шкатулками и познакомиться с русскими народными промыслами
21 июля в 10:30
26 июля в 10:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Москвы в Истру
Ново-Иерусалимский монастырь, художественный музей и деревянное зодчество за 1 день
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
16 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Посетить подмосковные усадьбы, где жили, черпали вдохновение и творили гении науки и литературы
12 июля в 09:00
21 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
21 июля в 09:00
26 июля в 09:00
20 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
Начало: в районе м. Лубянка
9 июня в 16:00
11 июня в 08:00
6 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Начало: У метро «Саларьево»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 202428 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
- ННаталия4 июня 2024Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
- ВВера3 июня 20242 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
- ННаталья3 июня 2024Очень и очень информативно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
- ИИван2 июня 2024Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ЕЕлена2 июня 2024Великолепный парк. Грандиозный храм. Огромная коллекция техники. Прекрасный знающий гид. Комфортабельный автомобиль. Рекомендуем!
- ННаталья2 июня 202420 мая состоялась наша поездка в Козельск, Оптину пустынь и Шамордино. Нас сопровождал Дмитрий - интересный,лёгкий в общении, много знающий экскурсовод.
- ТТатьяна30 мая 2024Замечательная экскурсия! Подтверждаю все отзывы! Владимир- профессионал, очень интересно, познавательно и с любовью к истории. Прекрасно общается с детьми и подростками. Комфортная машина, грамотный маршрут, учтены все наши дополнительные пожелания. Рекомендую. 10 из 5.
- ННаталья29 мая 2024Скажу, что ни одну локацию в привязке к фильму мы не угадали)) интересно безусловно. Экскурсия для любителей советских фильмов. Поездка была дополнена рассказами о нюансах съёмки фильмов, историями о подборе актёров. Данила демонстрировал видеоролики и фотоматериалы
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На машине»
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