По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Автомобильная обзорная экскурсия по Москве Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок... 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения Начало: У метро Славянский бульвар 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 59 отзывов Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев 13 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Индивидуальная экскурсия в Новый Иерусалим: от патриарха Никона до наших дней Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места Начало: город Истра, Советская улица 9 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 227 отзывов Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Романовы: Рок и мистика венценосной семьи - эксклюзивная авто-прогулка Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Москвы, связанным с династией Романовых. Измените своё представление о царственной семье 7 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов На поле Бородинском Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии Начало: В одной из локаций Бородинского поля 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 115 отзывов Кругосветка по Москве Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней Начало: метро Таганская 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал Начало: по договоренности 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю Начало: В районе метро Охотный ряд 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 4 отзыва Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву Посетить места памяти Северо-Западного рубежа и узнать о тех героических днях Начало: М. Строгино 13 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой Начало: У м. ВДНХ 11 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Семь великанов на семи священных холмах Москвы Начало: У памятника Жукову на Манежной площади 9 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Боровский край в шести веках Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке Начало: В Боровске, на Советской улице 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства Начало: У метро Белорусская 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов 7 сталинских высоток на авто-экскурсии Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий Начало: В районе метро Красные ворота 20 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 6 отзывов Клин: Менделеев, Блок, Чайковский Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей Начало: У метро Саларьево 19 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов В гости к альпакам: поездка на ферму Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками» Начало: У метро Алтуфьево 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 51 минута 12 отзывов Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р) Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00 от 1 450 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов «Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова Начало: На Триумфальной площади 9 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 7 отзывов Из Москвы в Тверь дорогой Государя Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец Начало: у СТ.М. «Беломорская» 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Из Москвы в Серпухов на автомобиле Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты 9 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 7 отзывов По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево Отправиться из Москвы навстречу творчеству, истории и живописным паркам 13 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт 16 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Дворянские гнёзда вокруг Москвы: усадьбы Остафьево, Дубровицы и Ивановское Посетить загородные имения «нездешней красоты» и окунуться в атмосферу высшего общества Начало: возле СТ.М. «Бульвар Дмитрия Донского» 8 540 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Назад в СССР: советские музеи под Клином Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья Начало: У метро Саларьево 17 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Автопутешествие по киноместам Москвы Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате Начало: В районе метро Октябрьская 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Неизвестная Рублëвка Отправиться в путешествие по царской дороге и перенестись в разные периоды российской истории Начало: У метро «Саларьево» 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Романтические страницы Москвы Самые красивые объекты Москвы и истории о любви 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 6 отзывов Из Москвы в Сергиев Посад - по древнему Троицкому тракту Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня Начало: у Тихвинской церкви метро ВДНХ 22 590 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Усадьба Мураново и душевный мастер-класс Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера Начало: У СТ.М. "Медведково" или "Алтуфьево" 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Экскурсия из Москвы в Жостово и Федоскино Полюбоваться знаменитыми подносами и и шкатулками и познакомиться с русскими народными промыслами 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах 13 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества Начало: У метро Саларьево 21 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Путешествие из Москвы в Истру Ново-Иерусалимский монастырь, художественный музей и деревянное зодчество за 1 день 13 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город Начало: Ст. метро «Котельники» 16 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 2 отзыва Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока Посетить подмосковные усадьбы, где жили, черпали вдохновение и творили гении науки и литературы 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв Начало: у метро Славянский бульвар 35100 29 835 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 11 часов 5 отзывов Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами 20 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Квест 1.5 часа 2 отзыва Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города» Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны Начало: в районе м. Лубянка 6 600 ₽ за всё до 10 чел.