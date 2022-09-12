Усадьба Кусково: подмосковный Версаль

Полюбоваться парком и интерьерами дворца, узнать о династии Шереметьевых и увеселениях высшего света

5
1 отзыв
Резиденция Шереметьева в Кусково — поистине московская жемчужина барокко! Вы убедитесь в этом сами во время групповой экскурсии по залам дворца, французскому парку и диковинному павильону «Грот».

На несколько часов перенесетесь во времена пышных кринолинов и шумных балов, узнаете о «воздушном театре» и о судьбе рода Шереметьевых.
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия делится на две части:

Сперва мы отправимся во дворец: полюбуемся его залами в стиле барокко и представим, как здесь проводили время граф Шереметьев и его гости, какие балы и представления устраивали. После наведаемся в павильон «Грот»: стены его украшают более 20 видов ракушек!

А затем вас ждет полуторачасовая прогулка по саду, выполненному в французском стиле. Вы снаружи осмотрите оранжереи, увидите голландский, итальянский и швейцарский домики, а также узнаете, что такое менажереи и каково было предназначение кусковского «Эрмитажа».

На экскурсии вы узнаете:

  • Почему это место так называется; каким было Кусково в 16-17 столетиях и почему именно эти земли выбрал П. Б. Шереметев для своей загородной резиденции — а также что ждало усадьбу после революции.
  • Поговорим и о династии Шереметевых: обсудим, откуда ведет начало их род, что изображено на их гербе, как они связаны с Романовыми.
  • Особое внимание уделим самому графу Петру Борисовичу; вы услышите историю его любви к крепостной актрисе Прасковье Ковалевой-Жемчуговой; узнаете, чем удивлял Шереметьев своих гостей и почему на его театр жаловался театральный деятель Медокс.
  • Театр Шереметьева заслуживает отдельного разговора. Что такое воздушный театр, каким был его репертуар, чем одарила Екатерина II ведущую крепостную актрису Ковалеву-Жемчугову? А еще поговорим об этикете прошлых веков, популярных танцах, развлечениях знати и многом другом.

Организационные детали

  • Если у вас есть льготы, возьмите с собой документы для их подтверждения
  • После экскурсии вы можете посетить павильоны усадьбы (вход оплачивается отдельно; в разные дни открыты разные павильоны)

Что входит в стоимость

  • Входной билет на территорию парка
  • Входной билет во дворец и Грот
  • Экскурсионное обслуживание в парке, во дворце и в Гроте

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Марина
12 сен 2022
Экскурсовод отлично подготовлен, есть папка с фотографиями, знает, когда лучше прийти, чтобы людей меньше было, в экскурсию включили самые красивые павильоны. Три часа пролетели незаметно, никто не зевал. Легкая подача материала.
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