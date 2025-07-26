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Усадьба Кусково: подмосковный Версаль

Погрузитесь в атмосферу барокко в усадьбе Кусково. Посетите дворец, павильон «Грот» и французский парк. Узнайте историю рода Шереметьевых и их воздушного театра
Резиденция Шереметьева в Кусково - поистине московская жемчужина барокко! Во время групповой экскурсии вы посетите залы дворца, французский парк и павильон "Грот".

Перенеситесь во времена пышных кринолинов и шумных балов, узнайте
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о "воздушном театре" и судьбе рода Шереметьевых.

Полюбуйтесь залами дворца, украшенными в стиле барокко, и представьте, как здесь проводили время граф Шереметьев и его гости. В павильоне "Грот" стены украшены более 20 видами ракушек. Прогулка по саду в французском стиле завершит экскурсию.

Вы увидите оранжереи, голландский, итальянский и швейцарский домики, а также узнаете о менажереях и кусковском "Эрмитаже"

4.8
50 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Уникальная атмосфера барокко
  • 🏰 Посещение дворца и павильона «Грот»
  • 🌳 Прогулка по французскому парку
  • 📜 История рода Шереметьевых
  • 🎨 Уникальные интерьеры и декор

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для посещения усадьбы Кусково. В это время парк расцветает, и прогулка по саду, выполненному в французском стиле, станет особенно приятной. Также в это время можно насладиться всеми прелестями открытых павильонов и зелеными насаждениями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, усадьба также привлекательна, так как эти месяцы дарят мягкий свет и спокойную атмосферу, что позволяет в полной мере насладиться исторической архитектурой и природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль
Усадьба Кусково: подмосковный Версаль

Что можно увидеть

  • Дворец Кусково
  • Павильон «Грот»
  • Французский парк
  • Оранжереи
  • Голландский домик
  • Итальянский домик
  • Швейцарский домик

Описание экскурсии

Экскурсия делится на две части:

Сперва мы отправимся во дворец: полюбуемся его залами в стиле барокко и представим, как здесь проводили время граф Шереметьев и его гости, какие балы и представления устраивали. После наведаемся в павильон «Грот»: стены его украшают более 20 видов ракушек!

А затем вас ждет полуторачасовая прогулка по саду, выполненному в французском стиле. Вы снаружи осмотрите оранжереи, увидите голландский, итальянский и швейцарский домики, а также узнаете, что такое менажереи и каково было предназначение кусковского «Эрмитажа».

На экскурсии вы узнаете:

  • Почему это место так называется; каким было Кусково в 16-17 столетиях и почему именно эти земли выбрал П. Б. Шереметев для своей загородной резиденции — а также что ждало усадьбу после революции.
  • Поговорим и о династии Шереметевых: обсудим, откуда ведет начало их род, что изображено на их гербе, как они связаны с Романовыми.
  • Особое внимание уделим самому графу Петру Борисовичу; вы услышите историю его любви к крепостной актрисе Прасковье Ковалевой-Жемчуговой; узнаете, чем удивлял Шереметьев своих гостей и почему на его театр жаловался театральный деятель Медокс.
  • Театр Шереметьева заслуживает отдельного разговора. Что такое воздушный театр, каким был его репертуар, чем одарила Екатерина II ведущую крепостную актрису Ковалеву-Жемчугову? А еще поговорим об этикете прошлых веков, популярных танцах, развлечениях знати и многом другом.

Организационные детали

  • Если у вас есть льготы, возьмите с собой документы для их подтверждения
  • После экскурсии вы можете посетить павильоны усадьбы (вход оплачивается отдельно; в разные дни открыты разные павильоны)
  • Продолжительность экскурсии 2-2,5 часа, в зависимости от количества участников. Начинается вовремя — опаздывающих не ждём
  • В усадьбе запрещено пользоваться микрофоном, но слышно меня будет всем

Что входит в стоимость

  • Входной билет на территорию парка
  • Входной билет во дворец и Грот
  • Экскурсионное обслуживание в парке, во дворце и в Гроте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2900 ₽
Дети до 18 лет2700 ₽
Пенсионеры2900 ₽
Многодетным2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 918 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
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2
1
1
О
Дата посещения: 26 июл 2025
Спасибо большое Юлии. Человек , любящий свою профессию ! Интересная познавательная экскурсия!
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И
Все очень понравилось. Юлия профессионал своего дела. Очень интересно, доступно, понятно.
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Березовская
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего дела, от неё мы многое узнали. Интересно и познавательно было слушать, смотреть. Побывали в залах Дворца, посетили Грот, прошлись по парку, и в целом по всей усадьбе. Всем советую.
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего+2
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего
В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего
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А
Прекрасная экскурсия, содержательная, посетили дворец и грот, остальное гуляли по парку и домики снаружи и истории про них, 3 часа пролетели быстро, затянуто не было! Прекрасная, грамотная речь экскурсовода Юлии! Потом можно самостоятельно купить билеты в остальные открытые объекты, я это оставила на следующее посещение
Прекрасная экскурсия, содержательная, посетили дворец и грот, остальное гуляли по парку и домики снаружи и истории
Прекрасная экскурсия, содержательная, посетили дворец и грот, остальное гуляли по парку и домики снаружи и истории
Прекрасная экскурсия, содержательная, посетили дворец и грот, остальное гуляли по парку и домики снаружи и истории
Прекрасная экскурсия, содержательная, посетили дворец и грот, остальное гуляли по парку и домики снаружи и истории
Прекрасная экскурсия, содержательная, посетили дворец и грот, остальное гуляли по парку и домики снаружи и истории
Прекрасная экскурсия, содержательная, посетили дворец и грот, остальное гуляли по парку и домики снаружи и истории
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Анна
Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и сохранился до наших дней. Очень красивый парк, где можно гулять и наслажлаться видами.
Огромный плюс, что экскурсия утренняя, когда еще мало людей, и группы не наступают друг другу на пятки
Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и
Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и
Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и
Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и
Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и
Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и
Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и
Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и
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Елена
Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии Шереметьевых и усадьбы. Интересная экскурсия по дворцу, потрясающий грот, в котором пахнет морем. Очень познавательная прогулка-экскурсия по парку!
Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии
Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии
Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии
Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии
Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии
Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии
Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии
Вам был полезен этот отзыв?

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