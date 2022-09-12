Сперва мы отправимся во дворец: полюбуемся его залами в стиле барокко и представим, как здесь проводили время граф Шереметьев и его гости, какие балы и представления устраивали. После наведаемся в павильон «Грот»: стены его украшают более 20 видов ракушек!
А затем вас ждет полуторачасовая прогулка по саду, выполненному в французском стиле. Вы снаружи осмотрите оранжереи, увидите голландский, итальянский и швейцарский домики, а также узнаете, что такое менажереи и каково было предназначение кусковского «Эрмитажа».