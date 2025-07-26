Резиденция Шереметьева в Кусково - поистине московская жемчужина барокко! Во время групповой экскурсии вы посетите залы дворца, французский парк и павильон "Грот".Перенеситесь во времена пышных кринолинов и шумных балов, узнайте

о "воздушном театре" и судьбе рода Шереметьевых. Полюбуйтесь залами дворца, украшенными в стиле барокко, и представьте, как здесь проводили время граф Шереметьев и его гости. В павильоне "Грот" стены украшены более 20 видами ракушек. Прогулка по саду в французском стиле завершит экскурсию. Вы увидите оранжереи, голландский, итальянский и швейцарский домики, а также узнаете о менажереях и кусковском "Эрмитаже"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для посещения усадьбы Кусково. В это время парк расцветает, и прогулка по саду, выполненному в французском стиле, станет особенно приятной. Также в это время можно насладиться всеми прелестями открытых павильонов и зелеными насаждениями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, усадьба также привлекательна, так как эти месяцы дарят мягкий свет и спокойную атмосферу, что позволяет в полной мере насладиться исторической архитектурой и природой.

Сейчас август — это идеальное время.