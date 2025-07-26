Резиденция Шереметьева в Кусково - поистине московская жемчужина барокко! Во время групповой экскурсии вы посетите залы дворца, французский парк и павильон "Грот".
Перенеситесь во времена пышных кринолинов и шумных балов, узнайте
Перенеситесь во времена пышных кринолинов и шумных балов, узнайте
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Уникальная атмосфера барокко
- 🏰 Посещение дворца и павильона «Грот»
- 🌳 Прогулка по французскому парку
- 📜 История рода Шереметьевых
- 🎨 Уникальные интерьеры и декор
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для посещения усадьбы Кусково. В это время парк расцветает, и прогулка по саду, выполненному в французском стиле, станет особенно приятной. Также в это время можно насладиться всеми прелестями открытых павильонов и зелеными насаждениями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, усадьба также привлекательна, так как эти месяцы дарят мягкий свет и спокойную атмосферу, что позволяет в полной мере насладиться исторической архитектурой и природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворец Кусково
- Павильон «Грот»
- Французский парк
- Оранжереи
- Голландский домик
- Итальянский домик
- Швейцарский домик
Описание экскурсии
Экскурсия делится на две части:
Сперва мы отправимся во дворец: полюбуемся его залами в стиле барокко и представим, как здесь проводили время граф Шереметьев и его гости, какие балы и представления устраивали. После наведаемся в павильон «Грот»: стены его украшают более 20 видов ракушек!
А затем вас ждет полуторачасовая прогулка по саду, выполненному в французском стиле. Вы снаружи осмотрите оранжереи, увидите голландский, итальянский и швейцарский домики, а также узнаете, что такое менажереи и каково было предназначение кусковского «Эрмитажа».
На экскурсии вы узнаете:
- Почему это место так называется; каким было Кусково в 16-17 столетиях и почему именно эти земли выбрал П. Б. Шереметев для своей загородной резиденции — а также что ждало усадьбу после революции.
- Поговорим и о династии Шереметевых: обсудим, откуда ведет начало их род, что изображено на их гербе, как они связаны с Романовыми.
- Особое внимание уделим самому графу Петру Борисовичу; вы услышите историю его любви к крепостной актрисе Прасковье Ковалевой-Жемчуговой; узнаете, чем удивлял Шереметьев своих гостей и почему на его театр жаловался театральный деятель Медокс.
- Театр Шереметьева заслуживает отдельного разговора. Что такое воздушный театр, каким был его репертуар, чем одарила Екатерина II ведущую крепостную актрису Ковалеву-Жемчугову? А еще поговорим об этикете прошлых веков, популярных танцах, развлечениях знати и многом другом.
Организационные детали
- Если у вас есть льготы, возьмите с собой документы для их подтверждения
- После экскурсии вы можете посетить павильоны усадьбы (вход оплачивается отдельно; в разные дни открыты разные павильоны)
- Продолжительность экскурсии 2-2,5 часа, в зависимости от количества участников. Начинается вовремя — опаздывающих не ждём
- В усадьбе запрещено пользоваться микрофоном, но слышно меня будет всем
Что входит в стоимость
- Входной билет на территорию парка
- Входной билет во дворец и Грот
- Экскурсионное обслуживание в парке, во дворце и в Гроте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
|Дети до 18 лет
|2700 ₽
|Пенсионеры
|2900 ₽
|Многодетным
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 918 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 26 июл 2025
Спасибо большое Юлии. Человек , любящий свою профессию ! Интересная познавательная экскурсия!
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И
Все очень понравилось. Юлия профессионал своего дела. Очень интересно, доступно, понятно.
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В августе 25 г. посетила экскурсию "усадьба Кусково". Всё очень понравилось, гид Юлия, конечно, мастер своего дела, от неё мы многое узнали. Интересно и познавательно было слушать, смотреть. Побывали в залах Дворца, посетили Грот, прошлись по парку, и в целом по всей усадьбе. Всем советую.
+2
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А
Прекрасная экскурсия, содержательная, посетили дворец и грот, остальное гуляли по парку и домики снаружи и истории про них, 3 часа пролетели быстро, затянуто не было! Прекрасная, грамотная речь экскурсовода Юлии! Потом можно самостоятельно купить билеты в остальные открытые объекты, я это оставила на следующее посещение
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Очень интересная экскурсия, много информации об усадьбе, о Шереметьевых. Красивый дом, невероятно, что он деревянный и сохранился до наших дней. Очень красивый парк, где можно гулять и наслажлаться видами.
Огромный плюс, что экскурсия утренняя, когда еще мало людей, и группы не наступают друг другу на пятки
Огромный плюс, что экскурсия утренняя, когда еще мало людей, и группы не наступают друг другу на пятки
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Отличная прогулка по невероятно красивому парку в солнечный летний день. Юлия замечательно рассказала о жизни династии Шереметьевых и усадьбы. Интересная экскурсия по дворцу, потрясающий грот, в котором пахнет морем. Очень познавательная прогулка-экскурсия по парку!
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