Резиденция Шереметьева в Кусково — поистине московская жемчужина барокко! Вы убедитесь в этом сами во время групповой экскурсии по залам дворца, французскому парку и диковинному павильону «Грот». На несколько часов перенесетесь во времена пышных кринолинов и шумных балов, узнаете о «воздушном театре» и о судьбе рода Шереметьевых.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия делится на две части:

Сперва мы отправимся во дворец: полюбуемся его залами в стиле барокко и представим, как здесь проводили время граф Шереметьев и его гости, какие балы и представления устраивали. После наведаемся в павильон «Грот»: стены его украшают более 20 видов ракушек!

А затем вас ждет полуторачасовая прогулка по саду, выполненному в французском стиле. Вы снаружи осмотрите оранжереи, увидите голландский, итальянский и швейцарский домики, а также узнаете, что такое менажереи и каково было предназначение кусковского «Эрмитажа».

На экскурсии вы узнаете:

Почему это место так называется; каким было Кусково в 16-17 столетиях и почему именно эти земли выбрал П. Б. Шереметев для своей загородной резиденции — а также что ждало усадьбу после революции.

Поговорим и о династии Шереметевых: обсудим, откуда ведет начало их род, что изображено на их гербе, как они связаны с Романовыми.

Особое внимание уделим самому графу Петру Борисовичу; вы услышите историю его любви к крепостной актрисе Прасковье Ковалевой-Жемчуговой; узнаете, чем удивлял Шереметьев своих гостей и почему на его театр жаловался театральный деятель Медокс.

Театр Шереметьева заслуживает отдельного разговора. Что такое воздушный театр, каким был его репертуар, чем одарила Екатерина II ведущую крепостную актрису Ковалеву-Жемчугову? А еще поговорим об этикете прошлых веков, популярных танцах, развлечениях знати и многом другом.

Организационные детали

Если у вас есть льготы, возьмите с собой документы для их подтверждения

После экскурсии вы можете посетить павильоны усадьбы (вход оплачивается отдельно; в разные дни открыты разные павильоны)

Что входит в стоимость