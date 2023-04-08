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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Богородский хладокомбинат существует с 1956 года на российском рынке производства мороженного. Ежедневно комбинат посещает более четырёхсот человек.
Программа
- Сбор на проходной;
- На территории завода 10-15 мин идет анимационная программа;
- Цех по производству мороженного (выпечка вафлей, варка смеси, процесс приготовления мороженного, украшение тортов, упаковка мороженного);
- Дегустационной зал;
- Фокусы с сухим льдом (мини криошоу);
- По окончанию экскурсии каждый участник получает коробку с мороженным;
- Загадки- тема мороженное, танец мороженок, эстафета.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 10:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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