Экскурсия в мир мороженого

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Экскурсия в мир мороженого
Экскурсия в мир мороженого
Экскурсия в мир мороженого
Экскурсия в мир мороженого
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Описание

Богородский хладокомбинат существует с 1956 года на российском рынке производства мороженного. Ежедневно комбинат посещает более четырёхсот человек.

Программа

  • Сбор на проходной;
  • На территории завода 10-15 мин идет анимационная программа;
  • Цех по производству мороженного (выпечка вафлей, варка смеси, процесс приготовления мороженного, украшение тортов, упаковка мороженного);
  • Дегустационной зал;
  • Фокусы с сухим льдом (мини криошоу);
  • По окончанию экскурсии каждый участник получает коробку с мороженным;
  • Загадки- тема мороженное, танец мороженок, эстафета.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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