Что скрывается за дверями фабрики мороженого? Хруст вафельных рожков, молочные реки, танцующие под миксерами сливки и секретные рецепты, охраняемые холодом… Экскурсия на завод BRAND ICE — это не просто визит на производство, это погружение в алхимию вкуса, где техника и фантазия соединяются, чтобы родить идеальное лакомство.
Описание экскурсииВкусная экскурсия по фабрике Каждый шарик мороженого хранит в себе маленькую историю — ароматную, холодную, волшебную. Хотите узнать, где и как рождается это лакомство, перед которым не устоять ни детям, ни взрослым? Приглашаем вас на экскурсию в самое сердце сладкой индустрии — на фабрику BRAND ICE, крупнейшее производство мороженого в Европе. Здесь нет места скуке — только вихрь ароматов, яркие цеха, гул машин, и, конечно, ледяное вдохновение. Вы увидите, как рождается мороженое — с самого первого этапа: от выбора натуральных ингредиентов и замешивания основы до закрутки в рожок и глубокой заморозки. Уникальная возможность пройти по «тропе мороженщика», побывать в морозильной камере, где температура держится ниже -20°C, и почувствовать, как рождается идеальный вкус. На экскурсии вы узнаете, почему BRAND ICE доверяют даже в Кремле, как создаются новые сорта и чем мороженое отличается от пломбира. А финал путешествия — не в лекции и не в фото, а в настоящей дегустации: целый спектр вкусов — сливочные, фруктовые, ореховые, карамельные — ждёт вас. Плюс — подарочный сертификат на 12 шариков мороженого в фирменном кафе. Это не просто экскурсия — это погружение в магию вкуса, где каждое движение, каждый запах, каждый кусочек — часть большого холодного чуда. Важная информация:
- Совершеннолетним гостям необходимо иметь при себе паспорт.
- Съемка на производстве запрещена, будет возможность сделать памятные фотографии на дегустации.
- На экскурсию допускаются дети старше 7 лет.
- Возможно проведение экскурсии для организованных групп. Для уточнения условий предварительно свяжитесь с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Яркие фотографии в цехах от профессионального фотографа
- Дегустация мороженого - попробуйте готовую продукцию
- Подарок: бессрочный сертификат на 12 шариков мороженого в кафе BRand ICE
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Москва, Огородный проезд, дом 16с22
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 окт 2025
Е
Екатерина
31 окт 2025
С
Светлана
31 окт 2025
Замечательная экскурсия, понравилась обоим детям, 9 и 13 лет. Увидели весь процесс производства, упаковку, склад. Дегустация очень вкусная. Спасибо.
И
Игнатченко
17 авг 2025
K
Kharina
25 июл 2025
И
Ирина
21 июл 2025
Экскурсия не стоит таких денег!!! не информативно и не интересно! В основном впечатление у ребенка осталось только от кафе с дегустацией мороженого.
К
Карамыши
20 июл 2025
спасибо за впечатления!
А
Анна
18 июл 2025
Были вчера на фабрике по производству мороженого BRandIce. Ребенку 9 лет было интересно и нетуомительно. Гид подробно показала и рассказала о процессе производства, видели цеха, где готовят сливки, сахарный сироп
А
Анна
14 июл 2025
В целом неплохо, детям очень понравилась линия упаковки мороженного и впечатлил склад своими масштабами и низкой температурой.
Понравилась дегустация и сертификаты на получение мороженного. Экскурсовод - очень приятная жаенщина, рассказывала интересно
А
Алина
13 июл 2025
Отличная экскурсия, мороженым просто объелись)
О
Оксана
25 июн 2025
