Погружение в мир писателя, созерцание прекрасного и светская жизнь — всё это будет на нашей экскурсии по Патриаршим прудам и Спиридоновке. Перед нами оживут «нехорошая» квартира, особняк Маргариты и вечные герои Булгакова.
А после мы посетим бар на Малой Бронной, где вы попробуете изысканные десерты, например, в виде красной сумки Dior.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
На экскурсии:
- Мы почувствуем удивительную и загадочную атмосферу Патриарших прудов.
- Зайдём в подъезд знаменитой «нехорошей» квартиры на Большой Садовой, 10.
- Прогуляемся по Ермолаевскому переулку и Спиридоновке.
- Выйдем на Малую Бронную.
Вы узнаете:
- Почему Булгаков, проживающий на тот момент в солнечном Владикавказе, переехал в серую и холодную Москву.
- Как складывался его путь в литературе и что побудило писателя обратиться к Сталину.
- Какая пьеса Булгакова стала второй «Чайкой» для МХАТа.
- Где жила Маргарита и что предвещало появление чёрного козла на болотах.
- Куда делись деньги Саввы Морозова после его загадочной смерти.
- На какой скамейке на Патриарших сидели герои романа «Мастер и Маргарита» и где Берлиоз потерял свою голову.
- Что происходило на заседаниях МОССОЛИТА и кто посоветовал Булгакову поменять жену.
- Почему на Патриках до сих пор нет памятника Михаилу Афанасьевичу.
Организационные детали
- На экскурсии мы посетим бар Lou Lou, где вы сможете за доплату попробовать необычный французский десерт в виде красной классической сумки Dior и другое. Средняя стоимость чека — 1500 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6296 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 сен 2025
Рекомендую!
Все сложилось, нам подтвердили экскурсию день в день.
Была замечательный профессионал гид Светлана 🙏
2 часа пролетели на одном дыхании.
Дочь и я очень довольны
Познавательно, много информации которую знают настоящие ценители творчества Булгакова. И коренные Москвичи
Людмила
31 авг 2025
Благодарим Светлану за чудесную экскурсию. Светлана от души рассказывала и показывала Булгаковский мир и все что с ним связано. Очень понравилось, рекомендуем.
Н
Нафиса
28 авг 2025
Время с экскурсоводом Татьяной пролетело незаметно! Манера речи, дополнительные интересные исторические/литературные факты никого не оставили равнодушными.
Очень понравилось, что рассказ был не только про Булгаговских «Мастера и Маргариту», узнали много нового об истории Москвы (и москвичи в том числе).
Видно, что Татьяна любит Москву и любит про нее рассказывать, информация доносится потрясающе! Мы определенно пойдем на экскурсию с ней еще.
Входит в следующие категории Москвы
