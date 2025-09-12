Рекомендую! Все сложилось, нам подтвердили экскурсию день в день. Была замечательный профессионал гид Светлана 🙏 2 часа пролетели на одном дыхании. Дочь и я очень довольны Познавательно, много информации которую знают настоящие ценители творчества Булгакова. И коренные Москвичи

Благодарим Светлану за чудесную экскурсию. Светлана от души рассказывала и показывала Булгаковский мир и все что с ним связано. Очень понравилось, рекомендуем.

Время с экскурсоводом Татьяной пролетело незаметно! Манера речи, дополнительные интересные исторические/литературные факты никого не оставили равнодушными.

Очень понравилось, что рассказ был не только про Булгаговских «Мастера и Маргариту», узнали много нового об истории Москвы (и москвичи в том числе).

Видно, что Татьяна любит Москву и любит про нее рассказывать, информация доносится потрясающе! Мы определенно пойдем на экскурсию с ней еще.