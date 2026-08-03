Ольга проводит ещё 5 экскурсий

В центре Москвы находится ГУМ, где за его яркими огнями и башенками скрываются удивительные истории.Посетители узнают о прошлом этого здания, его архитектурных особенностях и культурных событиях, таких как показ Dior

в советское время. Это путешествие во времени, которое раскрывает секреты здания в неорусском стиле и знакомит с интересными фактами, например, о том, почему здесь плакал Сталин и что делал в ГУМе Юрий Левитан. Визит в ГУМ - это не только экскурсия, но и возможность почувствовать атмосферу советской эпохи

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

ГУМ шаг за шагом, год за годом

Войдя в этот универмаг-дворец, мы перенесемся в город в городе — с банками, магазинами, гастрономом, кинотеатром, мини-музеями. Я расскажу, что было раньше на этом месте, как появилось это здание, какая страна стала его прототипом, кто придумал аббревиатуру ГУМ — Главный Универсальный Магазин. А еще:

Сколько раз собирались снести ГУМ

Почему здесь плакал Сталин и что делал в ГУМе диктор Юрий Левитан

Где проходил показ мод от Dior

Что такое 200 секция и что там находилось

Что такое люксферы, как их использовали и где они сохранились

Кто и какую рекламу создавал ГУМу

Где ели по американской системе в советское время и кто был инициатором этого предложения

Где расположен Исторический туалет и действительно ли он исторический

Всего и не перечислить! В итоге вы с пользой и красотой проведете 1,5 часа, проникнетесь атмосферой советской эпохи и залюбуетесь роскошными витринами, а в канун Нового года — еще и парадом елок.