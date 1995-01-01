Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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ГУМ — Город Удивительного Мира

Погрузиться в захватывающую историю главного универмага Москвы

Ольга
Ольга – Гид из Москвы
За башенками, круглый год сияющими огнями и самым вкусным мороженым столицы ⭐️ скрываются сотни сюжетов — о людях, событиях, идеях.

Окажетесь вы в ГУМе впервые или уже давно знакомы, вас в любом случае ждут исторические и культурные открытия в сердце столицы — от секретов здания в неорусском стиле до показа Dior в советское время.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира

Что вас ожидает

ГУМ шаг за шагом, год за годом
Войдя в этот универмаг-дворец, мы перенесемся в город 🏙️ в городе — с банками, магазинами, гастрономом, кинотеатром, мини-музеями. Я расскажу, что было раньше на этом месте, как появилось это здание, какая страна стала его прототипом, кто придумал аббревиатуру ГУМ — Главный Универсальный Магазин. А еще:

  • Сколько раз собирались снести ГУМ
  • Почему здесь плакал Сталин и что делал в ГУМе диктор Юрий Левитан
  • Где проходил показ мод от Dior
  • Что такое 200 секция и что там находилось
  • Что такое люксферы, как их использовали и где они сохранились
  • Кто и какую рекламу создавал ГУМу
  • Где ели по американской системе в советское время и кто был инициатором этого предложения
  • Где расположен Исторический туалет и действительно ли он исторический

Всего и не перечислить! В итоге вы с пользой и красотой проведете 1, 5 часа, проникнетесь атмосферой советской эпохи и залюбуетесь роскошными витринами, а в канун Нового года — еще и парадом елок.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Охотный ряд
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира
ГУМ — Город Удивительного Мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
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Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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