Ольга проводит ещё 5 экскурсий

ГУМ шаг за шагом, год за годом
Войдя в этот универмаг-дворец, мы перенесемся в город 🏙️ в городе — с банками, магазинами, гастрономом, кинотеатром, мини-музеями. Я расскажу, что было раньше на этом месте, как появилось это здание, какая страна стала его прототипом, кто придумал аббревиатуру ГУМ — Главный Универсальный Магазин. А еще:
Всего и не перечислить! В итоге вы с пользой и красотой проведете 1, 5 часа, проникнетесь атмосферой советской эпохи и залюбуетесь роскошными витринами, а в канун Нового года — еще и парадом елок.