Ольга проводит ещё 5 экскурсий

В центре Москвы находится ГУМ, где за его яркими огнями и башенками скрываются удивительные истории.
Посетители узнают о прошлом этого здания, его архитектурных особенностях и культурных событиях, таких как показ Dior
Посетители узнают о прошлом этого здания, его архитектурных особенностях и культурных событиях, таких как показ Dior
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Узнать историю ГУМа
- 🏛️ Оценить архитектуру
- 🎭 Посетить культурные места
- 🛍️ Погрузиться в атмосферу
- 🎄 Полюбоваться новогодними украшениями
Что можно увидеть
- ГУМ
- Исторический туалет
Описание экскурсии
ГУМ шаг за шагом, год за годом
Войдя в этот универмаг-дворец, мы перенесемся в город в городе — с банками, магазинами, гастрономом, кинотеатром, мини-музеями. Я расскажу, что было раньше на этом месте, как появилось это здание, какая страна стала его прототипом, кто придумал аббревиатуру ГУМ — Главный Универсальный Магазин. А еще:
- Сколько раз собирались снести ГУМ
- Почему здесь плакал Сталин и что делал в ГУМе диктор Юрий Левитан
- Где проходил показ мод от Dior
- Что такое 200 секция и что там находилось
- Что такое люксферы, как их использовали и где они сохранились
- Кто и какую рекламу создавал ГУМу
- Где ели по американской системе в советское время и кто был инициатором этого предложения
- Где расположен Исторический туалет и действительно ли он исторический
Всего и не перечислить! В итоге вы с пользой и красотой проведете 1,5 часа, проникнетесь атмосферой советской эпохи и залюбуетесь роскошными витринами, а в канун Нового года — еще и парадом елок.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2224 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
прошло все отлично, узнали то чего вообще даже не предполагали, особенно про стих « а из нашего окошка….»
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Ольга, большое спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию по легендарному зданию нашей столицы- Гуму!
Экскурсия очень понравилась, столько интересных фактов, событий, связанных с этим местом… Столько историй хранят эти стены,
Экскурсия очень понравилась, столько интересных фактов, событий, связанных с этим местом… Столько историй хранят эти стены,
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И
В пятницу, 3.4. была экскурсия ГУМ-город удивительного мира. Я пригласила на эту экскурсию двух моих подруг. Впечатления очень хорошие. Мы узнали много удивительных историй, получили интересную информацию, причем неожиданную. Ольга - замечательный экскурсовод: знающая, приятная, симпатичная. Очень рекомендую посетить эту экскурсию с замечательным экскурсоводом Ольгой. Вы не пожалеете.
Ольга, мы благодарим Вас и желаем Вам процветания и успеха.
Ольга, мы благодарим Вас и желаем Вам процветания и успеха.
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А
Отличная познавательная экскурсия! Мы остались очень довольны! Ольге выражаем огромную благодарность!
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Великолепная экскурсия! Мы с подругами до сих пор под впечатлением! Ольга сумела нас удивить! Оказалось, что мы, бывавшие в ГУМе сотню раз ничего о нём не знали! Ольга отличный рассказчик, очень приятный человек, с ней комфортно с первой минуты! Экскурсия потрясающе ëмкая, захватывающая, удивительно, как за полтора часа можно охватить столько информации! Ольге огромный респект!
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Оля превосходный экскурсовод. Несмотря на огромную толчею в новогодние праздники на Красной площади и в Гуме, мы полностью были сфокусированы на рассказе Ольги. А сколько интересных фактов она припрятала в своем волшебном «рукаве» стоит узнать, посетив данную экскурсию. Бывалые москвичи открыли для себя ГУМЗаново
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