Послушать легенды и истории о Москве.



Понять, где вымысел, а где правда.



И к своему удивлению обнаружить, что правда иногда невероятнее любого вымысла.



Узнать для чего придумывают легенды и какая от них польза.



Во время экскурсии ребята узнают много нового, пополнят свой багаж знаний, весело проведут время.