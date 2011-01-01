Городские легенды Москвы

Послушать легенды и истории о Москве

Послушать легенды и истории о Москве.

Понять, где вымысел, а где правда.

И к своему удивлению обнаружить, что правда иногда невероятнее любого вымысла.

Узнать для чего придумывают легенды и какая от них польза.

Во время экскурсии ребята узнают много нового, пополнят свой багаж знаний, весело проведут время.
Городские легенды Москвы
Городские легенды Москвы
Городские легенды Москвы
Городские легенды Москвы
Городские легенды Москвы
Городские легенды Москвы

Что вы увидите 🤩

  • Тверская улица
  • памятник Долгорукому
  • Крутицкое подворье
  • Мясницкая улица
  • сталинские высотки
  • Ивановская горка
  • Китай-город.
Множеством удивительных легенд и мифов окутана Москва. На экскурсии мы разберемся какие легенды правдивы, а какие — полный вымысел.
Что вас ждет

В поездке вы узнаете:

  • правда ли, что Москва стоит на 7 холмах,
  • где нахоится памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому,
  • почему День рождения Москвы отмечают в сентябре,
  • почему справедлива пословица «Молчание — золото»,
  • зачем придумывают легенды и в чем их польза.
  • Эта экскурсия подходит для школьников всех возрастов. Ребята весело проведут время и пополнят свой багаж знаний.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе,
  • уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями,
  • услуги гида,
  • 2 сопровождающих бесплатно.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 15-20 человекДля группы 21-25 человекДля группы 26-30 человекДля группы 31-35 человекДля группы 36-40 человекДля группы 41-44 человекДля группы 45-48 человек
Стандартный билет (7+)
2 253 ₽
1 690 ₽
1 360 ₽
1 130 ₽
970 ₽
850 ₽
750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе
  • уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями
  • услуги гида
  • 2 сопровождающих бесплатно.
Что не входит
  • личные расходы.
Место начала и завершения
адрес школы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дарим О.
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