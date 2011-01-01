Множеством удивительных легенд и мифов окутана Москва. На экскурсии мы разберемся какие легенды правдивы, а какие — полный вымысел.
Что вас ждет
В поездке вы узнаете:
правда ли, что Москва стоит на 7 холмах,
где нахоится памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому,
почему День рождения Москвы отмечают в сентябре,
почему справедлива пословица «Молчание — золото»,
зачем придумывают легенды и в чем их польза.
Эта экскурсия подходит для школьников всех возрастов. Ребята весело проведут время и пополнят свой багаж знаний.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе,
уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями,
услуги гида,
2 сопровождающих бесплатно.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Цены на экскурсию
Для группы 15-20 человек
Для группы 21-25 человек
Для группы 26-30 человек
Для группы 31-35 человек
Для группы 36-40 человек
Для группы 41-44 человек
Для группы 45-48 человек
Стандартный билет (7+)
2 253 ₽
1 690 ₽
1 360 ₽
1 130 ₽
970 ₽
850 ₽
750 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
автобус туристического класса с кондиционером, ремнями безопасности, телевизором. Транспорт застрахован (вкл. страхование гражданской ответственности), подается к школе
уведомление ГИБДД, полный пакет документов со всеми разрешениями
услуги гида
2 сопровождающих бесплатно.
Что не входит
личные расходы.
Место начала и завершения
адрес школы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.