Тайна самого закрытого общества в истории 📖 человечества на протяжении многих веков будоражит умы и воображение непосвященных. «Вольным каменщикам» приписывают сверхъестественные способности и мощное влияние на все процессы, происходящие в мире. Как бы там ни было, но следы их присутствия есть везде, вся Москва буквально усеяна масонскими символами!

Что же на самом деле скрывается за этими загадочными знаками, и кто они – «Вольные каменщики», о возможностях которых ходят легенды: талантливые мистификаторы, сумасшедшие фанатики, преданные своей идее, или хранители удивительных истин?

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