Тайна самого закрытого общества в истории 📖 человечества на протяжении многих веков будоражит умы и воображение непосвященных. «Вольным каменщикам» приписывают сверхъестественные способности и мощное влияние на все процессы, происходящие в мире. Как бы там ни было, но следы их присутствия есть везде, вся Москва буквально усеяна масонскими символами!
Что же на самом деле скрывается за этими загадочными знаками, и кто они – «Вольные каменщики», о возможностях которых ходят легенды: талантливые мистификаторы, сумасшедшие фанатики, преданные своей идее, или хранители удивительных истин?
Если Вы хотите узнать всю правду о масонах – воспользуйтесь нашим экскурсионным предложением. Мы приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие по местам, прямо или косвенно связанным с деятельностью ордена.
Вы узнаете:
- когда и кем было основано общество «Вольных каменщиков»;
- в чем заключались концепция и миссия масонской ложи;
- что общего у масонов и тамплиеров;
- что означает лучезарная дельта, и кто такой Великий Архитектор;
- почему на многих церквях и иконах можно встретить масонские символы;
- какие цели преследовали масоны, располагая свои знаки на зданиях;
- как относился к масонам великий писатель Михаил Булгаков?
- имели ли какое–либо отношение «Вольные каменщики» к оккультизму и чёрной магии;
- почему общество окутало себя практически непроницаемой завесой таинственности;
- существует ли рецепт философского камня;
- существуют ли и чем занимаются масоны сейчас.