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Москва масонская. Легенды и предания «Вольных каменщиков»

3.4
14 отзывов
Незабываемая М.
Незабываемая М. – Гид из Москвы
Мы отправимся на двухчасовую прогулку 👣 по бывшим масонским местам Москвы.

Экскурсия ⛳ начнется от дома Бойцова и Зинаиды Морозовой.

После посмотрим, какие символы изображены на Англиканском соборе и храме Большого Вознесения.

Узнаем, где проходили тайные собрания масонов и секреты черной магии.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 700 ₽ за человека

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Москва масонская. Легенды и предания «Вольных каменщиков»
Москва масонская. Легенды и предания «Вольных каменщиков»

Что вы увидите

  • дома архимандрита Бойцова и Зинаиды Григорьевны Морозовой
  • здание бывшей масонской ложи – музей современной истории России
  • храм Большого Вознесения
  • Англиканский собор святого Андрея в Вознесенском переулке
Тайна самого закрытого общества в истории 📖 человечества на протяжении многих веков будоражит умы и воображение непосвященных. «Вольным каменщикам» приписывают сверхъестественные способности и мощное влияние на все процессы, происходящие в мире. Как бы там ни было, но следы их присутствия есть везде, вся Москва буквально усеяна масонскими символами!
Что же на самом деле скрывается за этими загадочными знаками, и кто они – «Вольные каменщики», о возможностях которых ходят легенды: талантливые мистификаторы, сумасшедшие фанатики, преданные своей идее, или хранители удивительных истин?
Если Вы хотите узнать всю правду о масонах – воспользуйтесь нашим экскурсионным предложением. Мы приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие по местам, прямо или косвенно связанным с деятельностью ордена.

Вы узнаете:

  • когда и кем было основано общество «Вольных каменщиков»;
  • в чем заключались концепция и миссия масонской ложи;
  • что общего у масонов и тамплиеров;
  • что означает лучезарная дельта, и кто такой Великий Архитектор;
  • почему на многих церквях и иконах можно встретить масонские символы;
  • какие цели преследовали масоны, располагая свои знаки на зданиях;
  • как относился к масонам великий писатель Михаил Булгаков?
  • имели ли какое–либо отношение «Вольные каменщики» к оккультизму и чёрной магии;
  • почему общество окутало себя практически непроницаемой завесой таинственности;
  • существует ли рецепт философского камня;
  • существуют ли и чем занимаются масоны сейчас.
Что входит
  • Возможность приоткрыть завесу тайны самого закрытого общества в истории человечества
  • Возможность обогатит ваши знания о Москве
  • Не банальный, авторский рассказ от гида, любящего свой город
Что не входит
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии и трансфер не предусмотрен
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 ст. м. Библиотека им. Ленина
Место завершения
🏁 ул. Пречистенка
Москва масонская. Легенды и предания «Вольных каменщиков»
Москва масонская. Легенды и предания «Вольных каменщиков»
Москва масонская. Легенды и предания «Вольных каменщиков»
Москва масонская. Легенды и предания «Вольных каменщиков»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Незабываемая М.
Незабываемая М.
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14 отзывов оставили туристы

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