Эта экскурсия для вас, любители пощекотать нервы и ценители гробовых историй. Я покажу обратную сторону Москвы — улицы и дома с мрачной репутацией, где происходили таинственные и страшные события. Вы увидите место, где была заточена Кровавая барыня. Узнаете о проклятии рода Юсуповых. И увидите арку, где ночью вас может поджидать призрак скупца.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Славянская площадь. У чёрта на куличках — это где? Кажется, до этого места непросто добраться. А при чём здесь чёрт? Разберёмся в нашей первой локации.

Иоанно-Предтеченский монастырь. Здесь более 30 лет была заточена Салтычиха, она же Кровавая барыня — одна из самых жестоких убийц 18 века.

Хитровка. В 1860–1920-х годах приличные москвичи обходили это место стороной, ведь здесь было мрачное, порочное и зловещее дно дореволюционной Москвы.

Чистые пруды. Я расскажу легенду о ссоре князя Юрия Долгорукого и боярина Степана Кучки и объясню, почему раньше пруды назывались Погаными. А ещё раскрою тайны московских мясников и историю выражения «концы в воду».

Меншикова башня. Вы услышите о непомерных амбициях и сокрушительном фиаско Александра Меншикова.

Дом на Мясницкой. В тёмной арке дома загулявший ночью прохожий рискует наткнуться на старика в цилиндре и сюртуке, который что-то бормочет про деньги. Встреча с призраком не обещает ничего хорошего!

Памятник Грибоедову. Мы поговорим о четверной дуэли, в которой участвовал писатель, и кошмарной трагедии, что разыгралась в Тегеране у российского посольства и унесла в одночасье 117 жизней.

Усадьба Солдатенкова. Этот скромный особняк за высоким забором был самым охраняемым и самым засекреченным объектом во времена Великой Отечественной войны.

Особняк Щербакова-Грибова. Я расскажу историю о тройном самоубийстве в стиле декаданс.

Дворец Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке. Вы узнаете о родовом проклятии дворянского рода, подземных ходах Ивана Грозного и скелетах в склепах подвала.

Организационные детали

На экскурсии один раз мы проедем на трамвае — проезд вы оплачиваете самостоятельно.