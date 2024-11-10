Я покажу обратную сторону Москвы — улицы и дома с мрачной репутацией, где происходили таинственные и страшные события. Вы увидите место, где была заточена Кровавая барыня. Узнаете о проклятии рода Юсуповых. И увидите арку, где ночью вас может поджидать призрак скупца.
Описание экскурсии
Славянская площадь. У чёрта на куличках — это где? Кажется, до этого места непросто добраться. А при чём здесь чёрт? Разберёмся в нашей первой локации.
Иоанно-Предтеченский монастырь. Здесь более 30 лет была заточена Салтычиха, она же Кровавая барыня — одна из самых жестоких убийц 18 века.
Хитровка. В 1860–1920-х годах приличные москвичи обходили это место стороной, ведь здесь было мрачное, порочное и зловещее дно дореволюционной Москвы.
Чистые пруды. Я расскажу легенду о ссоре князя Юрия Долгорукого и боярина Степана Кучки и объясню, почему раньше пруды назывались Погаными. А ещё раскрою тайны московских мясников и историю выражения «концы в воду».
Меншикова башня. Вы услышите о непомерных амбициях и сокрушительном фиаско Александра Меншикова.
Дом на Мясницкой. В тёмной арке дома загулявший ночью прохожий рискует наткнуться на старика в цилиндре и сюртуке, который что-то бормочет про деньги. Встреча с призраком не обещает ничего хорошего!
Памятник Грибоедову. Мы поговорим о четверной дуэли, в которой участвовал писатель, и кошмарной трагедии, что разыгралась в Тегеране у российского посольства и унесла в одночасье 117 жизней.
Усадьба Солдатенкова. Этот скромный особняк за высоким забором был самым охраняемым и самым засекреченным объектом во времена Великой Отечественной войны.
Особняк Щербакова-Грибова. Я расскажу историю о тройном самоубийстве в стиле декаданс.
Дворец Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке. Вы узнаете о родовом проклятии дворянского рода, подземных ходах Ивана Грозного и скелетах в склепах подвала.
Организационные детали
На экскурсии один раз мы проедем на трамвае — проезд вы оплачиваете самостоятельно.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
В следующий приезд в Москву обязательно возьмем другие экскурсии с Владимиром. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!
Экскурсия для тех, кто хочет стать ближе с городом и почувствовать себя исследователем, а не просто туристом) Спасибо!
Экскурсия подойдет и приезжим, и местным, так как маршрут проходит не по парадной Москве, а по тихим улицам в центре.
Владимир, спасибо за интересный вечер!