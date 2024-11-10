Леденящие кровь мифы, легенды и трагедии старинной Москвы

Узнать о чёртовых куличках, Поганых прудах и скелетах в дворцовых подвалах
Эта экскурсия для вас, любители пощекотать нервы и ценители гробовых историй.

Я покажу обратную сторону Москвы — улицы и дома с мрачной репутацией, где происходили таинственные и страшные события. Вы увидите место, где была заточена Кровавая барыня. Узнаете о проклятии рода Юсуповых. И увидите арку, где ночью вас может поджидать призрак скупца.
5
6 отзывов
Леденящие кровь мифы, легенды и трагедии старинной Москвы
Леденящие кровь мифы, легенды и трагедии старинной Москвы
Леденящие кровь мифы, легенды и трагедии старинной Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Славянская площадь. У чёрта на куличках — это где? Кажется, до этого места непросто добраться. А при чём здесь чёрт? Разберёмся в нашей первой локации.

Иоанно-Предтеченский монастырь. Здесь более 30 лет была заточена Салтычиха, она же Кровавая барыня — одна из самых жестоких убийц 18 века.

Хитровка. В 1860–1920-х годах приличные москвичи обходили это место стороной, ведь здесь было мрачное, порочное и зловещее дно дореволюционной Москвы.

Чистые пруды. Я расскажу легенду о ссоре князя Юрия Долгорукого и боярина Степана Кучки и объясню, почему раньше пруды назывались Погаными. А ещё раскрою тайны московских мясников и историю выражения «концы в воду».

Меншикова башня. Вы услышите о непомерных амбициях и сокрушительном фиаско Александра Меншикова.

Дом на Мясницкой. В тёмной арке дома загулявший ночью прохожий рискует наткнуться на старика в цилиндре и сюртуке, который что-то бормочет про деньги. Встреча с призраком не обещает ничего хорошего!

Памятник Грибоедову. Мы поговорим о четверной дуэли, в которой участвовал писатель, и кошмарной трагедии, что разыгралась в Тегеране у российского посольства и унесла в одночасье 117 жизней.

Усадьба Солдатенкова. Этот скромный особняк за высоким забором был самым охраняемым и самым засекреченным объектом во времена Великой Отечественной войны.

Особняк Щербакова-Грибова. Я расскажу историю о тройном самоубийстве в стиле декаданс.

Дворец Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке. Вы узнаете о родовом проклятии дворянского рода, подземных ходах Ивана Грозного и скелетах в склепах подвала.

Организационные детали

На экскурсии один раз мы проедем на трамвае — проезд вы оплачиваете самостоятельно.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10 ноя 2024
3 часа экскурсии пролетели незаметно, наш гид Владимир - мастер своего дела, рассказывал интересно и познавательно, хотелось слушать и слушать, узнали много новых фактов о старинной Москве.
В следующий приезд в Москву обязательно возьмем другие экскурсии с Владимиром. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!
Юлия
29 сен 2024
Очень было интересно прогуляться по городу и узнать мрачные истории этих красивых зданий. Бесы, проклятия, организованные преступники и простые случайности, которые обернулись трагедиями. Есть чем нервишки пощекотать! Владимир - отличный гид, очень увлекательно рассказывает истории, мы заслушались! Спасибо большое за экскурсию!
А
24 сен 2024
Мне понравились истории, которые Владимир собрал про дома и улицы Москвы в данной экскурсии. Было очень просто и не навязчиво. Мы заходили во дворы, рассматривали архитектуру и обращали внимание на такие детали, которые не заметили бы в обычной жизни. Владимир очень внимательный экскурсовод. Отвечал на все наши вопросы. Советую!
Мне понравились истории, которые Владимир собрал про дома и улицы Москвы в данной экскурсии. Было оченьМне понравились истории, которые Владимир собрал про дома и улицы Москвы в данной экскурсии. Было оченьМне понравились истории, которые Владимир собрал про дома и улицы Москвы в данной экскурсии. Было очень
Елизавета
24 сен 2024
Было невероятно интересно, некоторые истории запомнились дословно! Проходили закоулками, любовались на непарадные части Москвы. Владимира можно слушать бесконечно — очень приятно, когда истории рассказываются не душным языком, с уместными шутками и привязкой к реальности. Столько интересных персонажей ожили для нас на этих улицах)
Экскурсия для тех, кто хочет стать ближе с городом и почувствовать себя исследователем, а не просто туристом) Спасибо!
Было невероятно интересно, некоторые истории запомнились дословно! Проходили закоулками, любовались на непарадные части Москвы. Владимира можноБыло невероятно интересно, некоторые истории запомнились дословно! Проходили закоулками, любовались на непарадные части Москвы. Владимира можноБыло невероятно интересно, некоторые истории запомнились дословно! Проходили закоулками, любовались на непарадные части Москвы. Владимира можноБыло невероятно интересно, некоторые истории запомнились дословно! Проходили закоулками, любовались на непарадные части Москвы. Владимира можноБыло невероятно интересно, некоторые истории запомнились дословно! Проходили закоулками, любовались на непарадные части Москвы. Владимира можноБыло невероятно интересно, некоторые истории запомнились дословно! Проходили закоулками, любовались на непарадные части Москвы. Владимира можноБыло невероятно интересно, некоторые истории запомнились дословно! Проходили закоулками, любовались на непарадные части Москвы. Владимира можно
М
24 сен 2024
Очень понравилась экскурсия, маршрут был построен по небольшим улицам старинной Москвы с интересными историями о которых раньше никогда не слышал, организатор был хорошо подготовлен, уверенно и не скучно рассказывал, рекомендую.
Я
24 сен 2024
Очень понравилась манера повествования-легкая, спокойная, без переизбытка сложной информации, с чувством юмора.
Экскурсия подойдет и приезжим, и местным, так как маршрут проходит не по парадной Москве, а по тихим улицам в центре.
Владимир, спасибо за интересный вечер!
Очень понравилась манера повествования-легкая, спокойная, без переизбытка сложной информации, с чувством юмора.Очень понравилась манера повествования-легкая, спокойная, без переизбытка сложной информации, с чувством юмора.Очень понравилась манера повествования-легкая, спокойная, без переизбытка сложной информации, с чувством юмора.Очень понравилась манера повествования-легкая, спокойная, без переизбытка сложной информации, с чувством юмора.Очень понравилась манера повествования-легкая, спокойная, без переизбытка сложной информации, с чувством юмора.

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