Оксана проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Загадочные точки на карте

Мы проедем и погуляем по тем улицам и площадям столицы ⭐️, где древняя и не очень история 📖 переплетается с мистическими хрониками. Остановки зависят от времени и ситуации на дорогах, но вы обязательно увидите Красную и Сухаревскую площади, Новодевичий монастырь, Дом на набережной, булгаковские Патриаршие пруды и многие здания, которые можно назвать «сундуками с тайнами».

Мистицизм московских улиц

Самые увлекательные истории города всегда связаны с удивительными людьми — я познакомлю вас с ними. Расскажу о призраке «чернокнижника» Брюса, о необычайных событиях вокруг Меншиковой башни, о московских алхимиках и полтергейсте, которого видели в одной церкви. Вы проникнете в секреты идольского капища и Лубянской площади, узнаете о старинном монастыре и о духе, беспокоящем прохожих. А еще я расскажу, где и как правильно загадывать желания в Москве.

Организационные детали