Оксана проводит ещё 6 экскурсий

Авто-прогулка по городу мистических легенд и древних тайн

Оксана
Оксана – представитель из Москвы
Само появление Москвы и происхождение её имени окутано загадками.

А сколько таинственного произошло за последующие века...

На этой авто-пешеходной экскурсии 🧭 вы погрузитесь в сюжеты о призраках, алхимиках и исторических личностях.

Красная площадь, Патриаршие пруды, Новодевичий монастырь, старинные дома и улицы предстанут в новом, невероятном образе!
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Тени Москвы
Тени Москвы

Что вас ожидает

Загадочные точки на карте
Мы проедем и погуляем по тем улицам и площадям столицы ⭐️, где древняя и не очень история 📖 переплетается с мистическими хрониками. Остановки зависят от времени и ситуации на дорогах, но вы обязательно увидите Красную и Сухаревскую площади, Новодевичий монастырь, Дом на набережной, булгаковские Патриаршие пруды и многие здания, которые можно назвать «сундуками с тайнами».

Мистицизм московских улиц
Самые увлекательные истории города всегда связаны с удивительными людьми — я познакомлю вас с ними. Расскажу о призраке «чернокнижника» Брюса, о необычайных событиях вокруг Меншиковой башни, о московских алхимиках и полтергейсте, которого видели в одной церкви. Вы проникнете в секреты идольского капища и Лубянской площади, узнаете о старинном монастыре и о духе, беспокоящем прохожих. А еще я расскажу, где и как правильно загадывать желания в Москве.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на легковом автомобиле 🚘. Предусмотрено несколько остановок для прогулок.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Парковки оплачиваются дополнительно
Тени Москвы
Тени Москвы
Тени Москвы
Тени Москвы
Тени Москвы
Тени Москвы
Тени Москвы
Тени Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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Оксана проводит ещё 6 экскурсий

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