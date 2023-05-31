Нам предстоит увлекательное расследование тайны Ивановской горки. Карта и подробный рассказ экскурсовода помогут сопоставить все факты. Они-то и приведут нас к месту исчезновения очень важного для Хитровки объекта. Какого именно и где он находился? — узнаем в финале.

Говорят, что знаменитая Сонька-золота ручка прятала свои сокровища в хитровских подвалах — мы спустимся в один из них и попытаемся найти послание от знаменитой воровки.

К тому же мы поставим под сомнение рассказы дяди Гиляя об ужасах Хитровского рынка и проведем собственное расследование.