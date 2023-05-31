Квест-экскурсия Хитрое дельце на Хитровке

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Квест-экскурсия Хитрое дельце на Хитровке
Квест-экскурсия Хитрое дельце на Хитровке
Квест-экскурсия Хитрое дельце на Хитровке
Квест-экскурсия Хитрое дельце на Хитровке
Квест-экскурсия Хитрое дельце на Хитровке

Что вас ожидает:

  • Славянская площадь
  • Улица Забелина
  • Старосадский переулок
  • Колпачный переулок
  • Трехсвятительские переулки
  • Хитровская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Нам предстоит увлекательное расследование тайны Ивановской горки. Карта и подробный рассказ экскурсовода помогут сопоставить все факты. Они-то и приведут нас к месту исчезновения очень важного для Хитровки объекта. Какого именно и где он находился? — узнаем в финале.

Говорят, что знаменитая Сонька-золота ручка прятала свои сокровища в хитровских подвалах — мы спустимся в один из них и попытаемся найти послание от знаменитой воровки.

К тому же мы поставим под сомнение рассказы дяди Гиляя об ужасах Хитровского рынка и проведем собственное расследование.

Программа

На экскурсии мы побываем:

  • во дворе Соляного рыбного двора;
  • на вершине одного из московских холмов;
  • во дворе старинных палат Украинцева;
  • в саду купцов Морозовых;
  • на Хитровской площади;
  • в подвалах Хитровки, где пройдет финал квеста и нас угостят ароматным чаем с секретными ингредиентами.

Узнаем:

  • где отбывала наказание знаменитая Салтычиха;
  • из-за кого стрелялся Левитан;
  • где на Ивановской горке жил Чайковский;
  • что не так в рассказах Гиляровского и почему это не может быть правдой;
  • в каких домах были трактиры по версии Гиляровского;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Реквизит: Для каждой команды по 2 — 6 человек будет выдан свой реквизит
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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