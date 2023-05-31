Что вас ожидает:
- Славянская площадь
- Улица Забелина
- Старосадский переулок
- Колпачный переулок
- Трехсвятительские переулки
- Хитровская площадь
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Нам предстоит увлекательное расследование тайны Ивановской горки. Карта и подробный рассказ экскурсовода помогут сопоставить все факты. Они-то и приведут нас к месту исчезновения очень важного для Хитровки объекта. Какого именно и где он находился? — узнаем в финале.
Говорят, что знаменитая Сонька-золота ручка прятала свои сокровища в хитровских подвалах — мы спустимся в один из них и попытаемся найти послание от знаменитой воровки.
К тому же мы поставим под сомнение рассказы дяди Гиляя об ужасах Хитровского рынка и проведем собственное расследование.
Программа
На экскурсии мы побываем:
- во дворе Соляного рыбного двора;
- на вершине одного из московских холмов;
- во дворе старинных палат Украинцева;
- в саду купцов Морозовых;
- на Хитровской площади;
- в подвалах Хитровки, где пройдет финал квеста и нас угостят ароматным чаем с секретными ингредиентами.
Узнаем:
- где отбывала наказание знаменитая Салтычиха;
- из-за кого стрелялся Левитан;
- где на Ивановской горке жил Чайковский;
- что не так в рассказах Гиляровского и почему это не может быть правдой;
- в каких домах были трактиры по версии Гиляровского;
Ответы на вопросы
- Что входит
- Реквизит: Для каждой команды по 2 — 6 человек будет выдан свой реквизит
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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