Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы

Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов

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Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение.

«Налево пойдешь — в криминальный мир попадёшь, направо — тайный сад найдёшь, прямо — счёт векам потеряешь».

Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи и старинная архитектура, купеческие особняки и дворянские усадьбы, ночлежки со страниц Гиляровского и дворы из фильма «Брат-2».
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В переулках Старой Москвы сложно поверить, что сейчас 21 век. Вместе мы отыщем следы разных эпох, пройдём сквозь закрытые ворота и калитки. Увидим множество интересных домов: доходные, воспитательный, с Атлантами, под Ангелами и с галдарейками. Заглянем в городской сад, о котором мало кто знает. И в частный сад, куда попадают «по заветному слову». Вы узнаете:

  • Чем жили москвичи с 16 века
  • Как привычки и события разных времен отражаются в названиях
  • Что отпечаталось в рельефе улиц
  • Где и почему остались только стены, а где и вовсе — один столб от целого здания
  • Как расшифровать знаки и символы на фасадах
  • Что помогает легко понимать архитектуру

Такие разные грани такой любимой Москвы — всё в одной экскурсии по Ивановской горке, Солянке и Хитровке!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

в понедельник в 11:00, в субботу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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