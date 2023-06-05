Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. «Налево пойдешь — в криминальный мир попадёшь, направо — тайный сад найдёшь, прямо — счёт векам потеряешь». Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи и старинная архитектура, купеческие особняки и дворянские усадьбы, ночлежки со страниц Гиляровского и дворы из фильма «Брат-2».

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Описание

Что вас ожидает

В переулках Старой Москвы сложно поверить, что сейчас 21 век. Вместе мы отыщем следы разных эпох, пройдём сквозь закрытые ворота и калитки. Увидим множество интересных домов: доходные, воспитательный, с Атлантами, под Ангелами и с галдарейками. Заглянем в городской сад, о котором мало кто знает. И в частный сад, куда попадают «по заветному слову». Вы узнаете:

Чем жили москвичи с 16 века

Как привычки и события разных времен отражаются в названиях

Что отпечаталось в рельефе улиц

Где и почему остались только стены, а где и вовсе — один столб от целого здания

Как расшифровать знаки и символы на фасадах

Что помогает легко понимать архитектуру

Такие разные грани такой любимой Москвы — всё в одной экскурсии по Ивановской горке, Солянке и Хитровке!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.