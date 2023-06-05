Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение.
«Налево пойдешь — в криминальный мир попадёшь, направо — тайный сад найдёшь, прямо — счёт векам потеряешь».
Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи и старинная архитектура, купеческие особняки и дворянские усадьбы, ночлежки со страниц Гиляровского и дворы из фильма «Брат-2».
«Налево пойдешь — в криминальный мир попадёшь, направо — тайный сад найдёшь, прямо — счёт векам потеряешь».
Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи и старинная архитектура, купеческие особняки и дворянские усадьбы, ночлежки со страниц Гиляровского и дворы из фильма «Брат-2».
Ближайшие даты:
5
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В переулках Старой Москвы сложно поверить, что сейчас 21 век. Вместе мы отыщем следы разных эпох, пройдём сквозь закрытые ворота и калитки. Увидим множество интересных домов: доходные, воспитательный, с Атлантами, под Ангелами и с галдарейками. Заглянем в городской сад, о котором мало кто знает. И в частный сад, куда попадают «по заветному слову». Вы узнаете:
- Чем жили москвичи с 16 века
- Как привычки и события разных времен отражаются в названиях
- Что отпечаталось в рельефе улиц
- Где и почему остались только стены, а где и вовсе — один столб от целого здания
- Как расшифровать знаки и символы на фасадах
- Что помогает легко понимать архитектуру
Такие разные грани такой любимой Москвы — всё в одной экскурсии по Ивановской горке, Солянке и Хитровке!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
в понедельник в 11:00, в субботу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 11:00, в субботу в 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 51 туриста
Знаю много, рассказываю просто и понятно и только интересное! Архитектуру показываю через детали и спрятанные в них смыслы. Историю — через жизни людей и их мысли. Люблю свой город нежно. Умею заряжаться от него в любую погоду, научу тому же и вас. Лицензированный гид и экскурсовод, выпускница «Москвы глазами Инженера».Задать вопрос
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