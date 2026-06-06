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Я не буду раскрывать карты и описывать каждое место, что бы ВЫ ПРИШЛИ и УВИДЕЛИ ВСЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. Это того стоит, все кто увидел в мои соцсетях экскурсию-уже взяли контакты, ну потому что аналогов нет. Мы уже были у других организаторов на похожей экскурсии, но после вчерашнего вечера мы поняли где «базовый минимум», а где «роскошный максимум»



Татьяна, спасибо от Алисы, Алексея, Оксаны и Искандера!