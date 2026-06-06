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История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места. Индивидуальная экскурсия (18+)

Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
Погрузитесь в мир необычных заведений, скрытых двориков и увлекательных рассказов! Вы посетите несколько баров и под ароматные настойки (по желанию) узнаете о криминальном прошлом Хитровки.

Это не классический барный рейд — это путешествие сквозь время и культуру, а каждое место — отдельная страница книги о Москве.
5
180 отзывов
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места. Индивидуальная экскурсия (18+)
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места. Индивидуальная экскурсия (18+)
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места. Индивидуальная экскурсия (18+)

Описание мастер-класса

  • Прогулка, на которой вы узнаете, где снимали «Брата 2» и в какой старейший дом Москвы можно попасть только по секретному коду.
  • Посещение места, которое, как считают его создатели, насквозь пропитано духом свободы.
  • Рассказ о Хитровке — одном из самых опасных и криминальных районов 19 века, где находились печально известные трактиры «Каторга» и «Пересыльный».
  • Знакомство с одной из лучших рюмочных Москвы и баром, который похож на кабинет биологии.
  • Посещение бара-музея, где продлевают жизнь старинным вещам.

Организационные детали

  • Вы посетите заведения разной ценовой категории и отличных по формату. Посещение каждого — по желанию.
  • Программа может меняться в зависимости от времени работы заведений.
  • Дополнительные расходы: напитки барах — по желанию. Время стандартной программы учтено без заказа закусок. Если вы планируете что-то заказывать, пожалуйста, сообщите заранее и мы предложим несколько вариантов.
  • Поделитесь своими предпочтениями — сделаю акцент и расскажу больше о выбранных темах и локациях в рамках программы.
  • Мы можем создать новую программу на основе ваших пожеланий за отдельную плату.
  • Пожалуйста, приходите на экскурсию трезвыми и без своих алкогольных напитков.
  • Экскурсию можно провести для большего числа участников с доплатой за каждого. Детали уточняйте в переписке.
  • Все детали и дополнительные услуги после бронирования обсуждаются только письменно через email, платформу, Telegram или другие мессенджеры.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1919 туристов
Меня зовут Татьяна, я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом в
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СМИ. Организовывала тренинги для гидов из разных стран. Я и мои коллеги показываем как знаковые, так и неочевидные достопримечательности Москвы. Мы любим оригинальные заведения вроде баров-музеев, поэтому всегда стараемся включить их в наши программы. Для нас важно, чтобы путешественники не только узнали о городе, но и просто хорошо провели время в дружеской атмосфере.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 180 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
177
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Светлана
Экскурсию заказала на ДР Некогда было особо выбирать. Кто первый ответит, тк в заказанной мной экскурсии получился форс-мажор.
Ответили быстро. Экскурсия понравилась.
На экскурсии был популярный экскурсовод из СПб, кот осталась в восторге от подачи материала. Прошли интересным маршрутом, заглянули в баров 5-6. Экскурсовод любезно заказала нас бар на время после экскурсии. Рекомендую
Экскурсию заказала на ДР Некогда было особо выбирать. Кто первый ответит, тк в заказанной мной экскурсии получился форс-мажор.
Экскурсию заказала на ДР Некогда было особо выбирать. Кто первый ответит, тк в заказанной мной экскурсии получился форс-мажор.
Экскурсию заказала на ДР Некогда было особо выбирать. Кто первый ответит, тк в заказанной мной экскурсии получился форс-мажор.
Экскурсию заказала на ДР Некогда было особо выбирать. Кто первый ответит, тк в заказанной мной экскурсии получился форс-мажор.
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Надежда
Самая Крутая экскурсия на которой мы были) Спасибо большое Мальвине- было очень комфортно и интересно! Посоветовала много новых мест!
Самая Крутая экскурсия на которой мы были) Спасибо большое Мальвине- было очень комфортно и интересно! Посоветовала много новых мест!
Самая Крутая экскурсия на которой мы были) Спасибо большое Мальвине- было очень комфортно и интересно! Посоветовала много новых мест!
Самая Крутая экскурсия на которой мы были) Спасибо большое Мальвине- было очень комфортно и интересно! Посоветовала много новых мест!
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Н
Мы ходили по Хитровке и барам с гидом Вячеславом! Это был потрясающий вечер!
Классные бары, заранее нам организовали закуски, гид увлекал рассказами, мы общались, отлично проводили время!
С удовольствием порекомендую эту экскурсию!
Мы ходили по Хитровке и барам с гидом Вячеславом! Это был потрясающий вечер!
Мы ходили по Хитровке и барам с гидом Вячеславом! Это был потрясающий вечер!
Мы ходили по Хитровке и барам с гидом Вячеславом! Это был потрясающий вечер!
Мы ходили по Хитровке и барам с гидом Вячеславом! Это был потрясающий вечер!
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Наталья
Интересный познавательный опыт для тех, кто хочет провести неординарный вечер.
Гид Александра рассказала про историю района и раскрыла секреты барной культуры города.
Рекомендую!
Интересный познавательный опыт для тех, кто хочет провести неординарный вечер.
Интересный познавательный опыт для тех, кто хочет провести неординарный вечер.
Интересный познавательный опыт для тех, кто хочет провести неординарный вечер.
Интересный познавательный опыт для тех, кто хочет провести неординарный вечер.
Интересный познавательный опыт для тех, кто хочет провести неординарный вечер.
Интересный познавательный опыт для тех, кто хочет провести неординарный вечер.
Интересный познавательный опыт для тех, кто хочет провести неординарный вечер.
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Alis
Мы провели лучшие выходные! спасибо огромное Татьяне, мы в восторге. нас было 4 человека, все с разными вкусами и предпочтениями, но когда доверишься профессионалу, то результат на 10 из 10.
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Я не буду раскрывать карты и описывать каждое место, что бы ВЫ ПРИШЛИ и УВИДЕЛИ ВСЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. Это того стоит, все кто увидел в мои соцсетях экскурсию-уже взяли контакты, ну потому что аналогов нет. Мы уже были у других организаторов на похожей экскурсии, но после вчерашнего вечера мы поняли где «базовый минимум», а где «роскошный максимум»

Татьяна, спасибо от Алисы, Алексея, Оксаны и Искандера!

Мы провели лучшие выходные! спасибо огромное Татьяне, мы в восторге. нас было 4 человека, все с
Мы провели лучшие выходные! спасибо огромное Татьяне, мы в восторге. нас было 4 человека, все с
Мы провели лучшие выходные! спасибо огромное Татьяне, мы в восторге. нас было 4 человека, все с
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С
Впервые взяла экскурсию в индивидуальном порядке. Очень впечатлил данный формат. Получила именно то, что хотела. Погуляла в спокойной обстановке с Татьяна по знаковым питейным местам исторического центра "Китай- города". Это
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была дневная экскурсия в рабочий день. Энергетика города захватывает. Татьяна максимально была расположена к экскурсии, несмотря на заснеженную Москву и снегопад. Наши заходы в бары были хорошим подарком пятничного дня. Получился незабываемый энергообмен, у меня точно. Я вдохновлённая историей и культурой на следующий день вытащила на прогулку сына. И мы уже вечером окунулись в атмосферу баров. Это было уже несколько по-другому так как наступил вечер субботы.
Хочу отметить, что планирую продолжать изучать историю Москвы с помощью прогулок с экскурсией ❄️❤️🔥💯

Впервые взяла экскурсию в индивидуальном порядке. Очень впечатлил данный формат. Получила именно то, что хотела. Погуляла
Впервые взяла экскурсию в индивидуальном порядке. Очень впечатлил данный формат. Получила именно то, что хотела. Погуляла
Впервые взяла экскурсию в индивидуальном порядке. Очень впечатлил данный формат. Получила именно то, что хотела. Погуляла
Впервые взяла экскурсию в индивидуальном порядке. Очень впечатлил данный формат. Получила именно то, что хотела. Погуляла
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Входит в следующие категории Москвы

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