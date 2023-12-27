Татьяна — ваш гид в Москве

Меня зовут Татьяна, и я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом в СМИ. Организовывала тренинги для гидов из разных стран. Вы можете выбрать меня своим экскурсоводом и погрузиться в мир увлекательных историй и секретов столицы. Я покажу как знаковые, так и неочевидные достопримечательности Москвы.

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