Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
Погрузитесь в мир необычных заведений, скрытых двориков и увлекательных рассказов! Вы посетите несколько баров и под оригинальные коктейли (по желанию) узнаете о криминальном прошлом Хитровки.
Это не классический барный рейд — это путешествие сквозь время и культуру, а каждое место — отдельная страница книги о Москве.
Это не классический барный рейд — это путешествие сквозь время и культуру, а каждое место — отдельная страница книги о Москве.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Прогулка, на которой вы узнаете, где снимали «Брата 2» и в какой древнейший дом Москвы можно попасть только по секретному коду.
- Посещение места, которое, как считают его создатели, насквозь пропитано духом свободы.
- Рассказ о Хитровке — одном из самых опасных и криминальных районов 19 века, где находились печально известные трактиры «Каторга» и «Пересыльный».
- Знакомство со старейшим питейным заведением Москвы и баром, который похож на кабинет биологии.
- Посещение бара-музея, где продлевают жизнь старинным вещам.
Организационные детали
- Вы посетите до семи заведений за вечер.
- Дополнительные расходы: напитки и закуски в барах — по желанию.
- Предварительно вы можете поделиться со мной пожеланиями — будь то желание больше узнать о каком-то месте или посетить как можно больше локаций. Я адаптирую маршрут под ваши интересы.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Меня зовут Татьяна, и я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом в СМИ. Организовывала тренинги для гидов из разных стран. Вы можете выбрать меня своим экскурсоводом и погрузиться в мир увлекательных историй и секретов столицы. Я покажу как знаковые, так и неочевидные достопримечательности Москвы.
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