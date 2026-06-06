Погрузитесь в мир необычных заведений, скрытых двориков и увлекательных рассказов! Вы посетите несколько баров и под ароматные настойки (по желанию) узнаете о криминальном прошлом Хитровки.
Это не классический барный рейд — это путешествие сквозь время и культуру, а каждое место — отдельная страница книги о Москве.
Это не классический барный рейд — это путешествие сквозь время и культуру, а каждое место — отдельная страница книги о Москве.
Описание мастер-класса
- Прогулка, на которой вы узнаете, где снимали «Брата 2» и в какой старейший дом Москвы можно попасть только по секретному коду.
- Посещение места, которое, как считают его создатели, насквозь пропитано духом свободы.
- Рассказ о Хитровке — одном из самых опасных и криминальных районов 19 века, где находились печально известные трактиры «Каторга» и «Пересыльный».
- Знакомство с одной из лучших рюмочных Москвы и баром, который похож на кабинет биологии.
- Посещение бара-музея, где продлевают жизнь старинным вещам.
Организационные детали
- Вы посетите заведения разной ценовой категории и отличных по формату. Посещение каждого — по желанию.
- Программа может меняться в зависимости от времени работы заведений.
- Дополнительные расходы: напитки барах — по желанию. Время стандартной программы учтено без заказа закусок. Если вы планируете что-то заказывать, пожалуйста, сообщите заранее и мы предложим несколько вариантов.
- Поделитесь своими предпочтениями — сделаю акцент и расскажу больше о выбранных темах и локациях в рамках программы.
- Мы можем создать новую программу на основе ваших пожеланий за отдельную плату.
- Пожалуйста, приходите на экскурсию трезвыми и без своих алкогольных напитков.
- Экскурсию можно провести для большего числа участников с доплатой за каждого. Детали уточняйте в переписке.
- Все детали и дополнительные услуги после бронирования обсуждаются только письменно через email, платформу, Telegram или другие мессенджеры.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1919 туристов
Меня зовут Татьяна, я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 180 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию заказала на ДР Некогда было особо выбирать. Кто первый ответит, тк в заказанной мной экскурсии получился форс-мажор.
Ответили быстро. Экскурсия понравилась.
На экскурсии был популярный экскурсовод из СПб, кот осталась в восторге от подачи материала. Прошли интересным маршрутом, заглянули в баров 5-6. Экскурсовод любезно заказала нас бар на время после экскурсии. Рекомендую
Ответили быстро. Экскурсия понравилась.
На экскурсии был популярный экскурсовод из СПб, кот осталась в восторге от подачи материала. Прошли интересным маршрутом, заглянули в баров 5-6. Экскурсовод любезно заказала нас бар на время после экскурсии. Рекомендую
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Самая Крутая экскурсия на которой мы были) Спасибо большое Мальвине- было очень комфортно и интересно! Посоветовала много новых мест!
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Н
Мы ходили по Хитровке и барам с гидом Вячеславом! Это был потрясающий вечер!
Классные бары, заранее нам организовали закуски, гид увлекал рассказами, мы общались, отлично проводили время!
С удовольствием порекомендую эту экскурсию!
Классные бары, заранее нам организовали закуски, гид увлекал рассказами, мы общались, отлично проводили время!
С удовольствием порекомендую эту экскурсию!
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Интересный познавательный опыт для тех, кто хочет провести неординарный вечер.
Гид Александра рассказала про историю района и раскрыла секреты барной культуры города.
Рекомендую!
Гид Александра рассказала про историю района и раскрыла секреты барной культуры города.
Рекомендую!
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Мы провели лучшие выходные! спасибо огромное Татьяне, мы в восторге. нас было 4 человека, все с разными вкусами и предпочтениями, но когда доверишься профессионалу, то результат на 10 из 10.
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С
Впервые взяла экскурсию в индивидуальном порядке. Очень впечатлил данный формат. Получила именно то, что хотела. Погуляла в спокойной обстановке с Татьяна по знаковым питейным местам исторического центра "Китай- города". Это
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