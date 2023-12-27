История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Индивидуальная экскурсия в Москве

Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века

Погрузитесь в мир необычных заведений, скрытых двориков и увлекательных рассказов! Вы посетите несколько баров и под оригинальные коктейли (по желанию) узнаете о криминальном прошлом Хитровки.

Это не классический барный рейд — это путешествие сквозь время и культуру, а каждое место — отдельная страница книги о Москве.
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
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Описание

Что вас ожидает

  • Прогулка, на которой вы узнаете, где снимали «Брата 2» и в какой древнейший дом Москвы можно попасть только по секретному коду.
  • Посещение места, которое, как считают его создатели, насквозь пропитано духом свободы.
  • Рассказ о Хитровке — одном из самых опасных и криминальных районов 19 века, где находились печально известные трактиры «Каторга» и «Пересыльный».
  • Знакомство со старейшим питейным заведением Москвы и баром, который похож на кабинет биологии.
  • Посещение бара-музея, где продлевают жизнь старинным вещам.

Организационные детали

  • Вы посетите до семи заведений за вечер.
  • Дополнительные расходы: напитки и закуски в барах — по желанию.
  • Предварительно вы можете поделиться со мной пожеланиями — будь то желание больше узнать о каком-то месте или посетить как можно больше локаций. Я адаптирую маршрут под ваши интересы.
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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