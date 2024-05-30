Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 98 экскурсий в категории «История и культура» в Москве, цены от 590 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3300 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3457 отзывов
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
от 1 100 за человека
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
733 отзыва
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5285 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Исследуйте культурное наследие Москвы, погрузитесь в историю и архитектуру столицы в увлекательной трёхчасовой поездке
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
18 отзывов
Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Будни — 10:30, 12:30, 14:30; выходные — 11:00, 12:00, 15:00.
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
746 отзывов
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 700 за человека
Легенды и мифы сталинских высоток
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1280 отзывов
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади (5 часов)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
547 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500 за человека
Сокровища Московского Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
28 отзывов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100 за человека
Знакомство со столицей: обзорная для школьников и их родителей
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия Москвы: культура и история
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии
Начало: СТ.М. Парк Победы
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600 за человека
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299 за человека
Стендап экскурсия по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Стендап экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
206 отзывов
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Уникальный мир Большого театра
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
294 отзыва
Уникальный мир Большого театра
Начало: Театральная площадь, 1
Расписание: Ежедневно в 15:00. Время начала может меняться в связи с репетициями
9 июня в 10:30
10 июня в 15:00
3 600 за человека
Мистическое Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
217 отзывов
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700 за человека
Возрожденная ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
38 отзывов
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200 за человека
«С любовью к Москве»: пешеходная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
583 отзыва
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
700 за человека
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
135 отзывов
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
от 990 за человека
Подземелья и мистика Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990 за человека
Царицыно - пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
56 отзывов
Царицыно - пешеходная экскурсия
Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
от 800 за билет
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
5 900 за человека
Святыни Сергиева Посада
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
94 отзыва
Святыни Сергиева Посада
Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская
Расписание: суббота в 9:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
3 700 за человека
Московский квартал красных фонарей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
49 отзывов
Московский квартал красных фонарей
Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
Расписание: суббота в 13:00
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900 за человека
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650 за человека
Экскурсия в особняк Рябушинского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999 за человека
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
36 отзывов
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
Начало: СТ.М. Партизанская
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 07:30
11 июля в 07:30
3 290 за человека
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090 за человека
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100 за человека
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
120 отзывов
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250 за человека
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Групповая
2 часа
76 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000 за человека
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
Начало: По адресу школы
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
56 000 за всё до 45 чел.
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
33 отзыва
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250 за человека
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города
Начало: Памятник Маршалу Жукову у Воскресенских Ворот
Расписание: каждый день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 300 за всё до 4 чел.
Рюриковичи мы! (история династии в памятниках Москвы)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Рюриковичи мы! (история династии в памятниках Москвы)
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 15:00 часов
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 800 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
Начало: Ул. Ворошилова, 214
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
3 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
Начало: У памятника Жукову на Манежной площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900 за всё до 6 чел.
Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
Начало: Манежная улица, д. 2/10 с. 1
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Х
    Халанская
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
    Всё понравилось!!! Красиво!!! Автобус комфортный. Экскурсия задержалась на пол часа, но предупредили заранее.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    Очень, очень интересно рассказывала экскурсовод. Звук отличный, речь внятная, понятно, что человек очень образован. Экскурсиия обзорная, без посещения исторических объектов. Автобус комфортабельный. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    Понравился экскурсовод 👍 Всё посмотрели, интересно рассказывала👍 спасибо большое!!!
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади (5 часов)
    Сначала идёт пешеходная экскурсия вокруг Кремля. Нам повезло с экскурсоводом, была Ольга Юрьевна. Далее мы пересели на автобус, и там уже была обзорная по Москве, выходили в некоторых местах и фотографировались) Понравилось очень, спасибо!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Экскурсия очень понравилась. Благодарю экскурсовода Ольгу. С удовольствием узнала историю постройки высоток Москвы. Информация была дана с уважением к данному периоду истории страны.
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    «Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
    Были на обзорной экскурсии" Огни Москвы" Очень понравилась, узнали много интересных фактов. Гид Ольга очень грамотно все рассказала и показала, спасибо большое
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
    Была очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Александра большая молодец. Ребенку 12 лет очень зашло. В этом году у него будет урок- История России, уже ждёт не с терпением. Спасибо. Думаю в следующий раз воспользуемся Вашими услугами снова.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
    Экскурсию проводила Александра, очень грамотный специалист. Все очень понравилось, дети в восторге. Открыли много новых для себя фактов.
  • С
    Соболева
    29 мая 2024
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Потрясающий экскурсавод - Ирина, мы получили удовольствие от экскурсии!
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Экскурсия очень понравилась. Давно хотела посетить экскурсию по Сталинским высоткам и не пожалела. Гид рассказывала очень интересно. Экскурсия в основном
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    автобусная, в сами высотки не заходим, но экскурсовод рассказывает как это можно сделать. Спасибо организаторам и году за интересное и полезное времяпрепровождение.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «История и культура»

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  1. Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
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  3. Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
  4. Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
  5. Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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