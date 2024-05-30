По популярности

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 3300 отзывов Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа) Расписание: Ежедневно 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 3457 отзывов Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы» Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д Расписание: Ежедневно, кроме воскресения от 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 733 отзыва Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь Начало: Москва, м. Спортивная Расписание: Ежедневно от 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 5285 отзывов Обзорная автобусная экскурсия по Москве Исследуйте культурное наследие Москвы, погрузитесь в историю и архитектуру столицы в увлекательной трёхчасовой поездке Начало: СТ.М. Маяковская Расписание: Ежедневно 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 18 отзывов Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры) Расписание: Будни — 10:30, 12:30, 14:30; выходные — 11:00, 12:00, 15:00. 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 746 отзывов Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея) Расписание: Среда, Суббота, Воскресение от 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1280 отзывов Легенды и мифы сталинских высоток Начало: Триумфальная пл., 2 Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 5 часов 547 отзывов Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида Начало: Красная площадь Расписание: Ежедневно в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 5 часов 28 отзывов Сокровища Московского Кремля Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00 4 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 12 отзывов Обзорная экскурсия Москвы: культура и история Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии Начало: СТ.М. Парк Победы Расписание: В 10:00 3 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 89 отзывов Экскурсия в закрытый особняк Морозова Начало: Подсосенский переулок, 21 Расписание: Субботы и воскресенья 2 299 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 89 отзывов Стендап экскурсия по Китай-городу Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город» 1100 880 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 79 отзывов Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+) Начало: М. Таганская, выход №1 Расписание: По выходным 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 206 отзывов Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков» Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина Расписание: По воскресеньям в 13:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 15 минут 294 отзыва Уникальный мир Большого театра Начало: Театральная площадь, 1 Расписание: Ежедневно в 15:00. Время начала может меняться в связи с репетициями 3 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 217 отзывов Мистическое Коломенское Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ... от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 38 отзывов Возрожденная ВДНХ Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 583 отзыва Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве» Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами Начало: Лубянский пр-д, 25 Расписание: Ежедневно 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 580 отзывов Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти» Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1 Расписание: Суббота 11:30 утра 2 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 135 отзывов Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро Начало: Станция метро «Площадь революции» от 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 140 отзывов Подземелья и мистика Кремля Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап... Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 56 отзывов Царицыно - пешеходная экскурсия Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00 от 800 ₽ за билет

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 9 часов 10 отзывов «Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции» Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30 5 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 94 отзыва Святыни Сергиева Посада Начало: У выхода из метро на ст. Алексеевская Расписание: суббота в 9:00 3 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 49 отзывов Московский квартал красных фонарей Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу Расписание: суббота в 13:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 4 отзыва Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну Начало: М. Кузьминки (выход № 8) Расписание: См. расписание 3 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 60 отзывов Экскурсия в особняк Рябушинского Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5 1 999 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 36 отзывов «Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир Начало: СТ.М. Партизанская Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 290 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 44 отзыва «Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад Начало: Станция метро ВДНХ, Москва Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30 от 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 120 отзывов Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам) Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией от 1 250 ₽ за человека

Групповая 2 часа 76 отзывов Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков Начало: СТ.М. Маяковская Расписание: По субботам в 13:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 3 отзыва Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией) Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам) Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации от 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников Начало: По адресу школы Расписание: См. расписание 56 000 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 33 отзыва «Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим Начало: Станция метро Парк Победы, Москва Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 1 отзыв Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля Начало: Улица Волхонка, 15 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина Расписание: По расписанию 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Святая Дорога: от Кремля до Белого Города Начало: Памятник Маршалу Жукову у Воскресенских Ворот Расписание: каждый день 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Рюриковичи мы! (история династии в памятниках Москвы) Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 15:00 часов 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Китайгородские сказки - интерактивный квест Начало: У выхода из метро Театральная, у башни Расписание: Только по расписанию 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья Начало: Ул. Ворошилова, 214 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 3 отзыва Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль» Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Семь великанов на семи священных холмах Москвы Начало: У памятника Жукову на Манежной площади 9 900 ₽ за всё до 6 чел.