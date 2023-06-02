Московский сюжет

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В этом туре вас ждет погружение в столичную жизнь.

В программе путешествия: прогулка по Замоскворечью, Третьяковская галерея, автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль, музей-усадьба Архангельское.
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Московский сюжет
Ближайшие даты:
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
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даты

Что вас ожидает:

Московские красоты
Московские красоты
Полюбуетесь городом во время обзорной экскурсии и проедете по Садовому кольцу
История на улицах столицы
История на улицах столицы
Отправитесь изучать исторический район старой Москвы – Замоскворечье
Знаменитая брусчатка Красной площади
Знаменитая брусчатка Красной площади
Увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного и насладитесь панорамой древнего Кремля

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсии от гостиницы на автобусе:

  • Максима Заря 10:30;
  • Ye’s апарт-отель 10:45;
  • Космос 11:00;
  • ХИ Сущевский 11:20;
  • ХИ Лесная 11:40.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереиПятница. Замоскворечье. Посещение Третьяковской галереи
2 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Максима Заря 09:30;
  • Ye’s апарт-отель 09:45;
  • Космос 10:00;
  • ХИ Сущевский 10:20;
  • ХИ Лесная 10:40.

Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».

Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
3 день

Воскресенье. Усадьба Архангельское

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Максима Заря 09:30;
  • Ye’s апарт-отель 09:45;
  • Космос 10:00;
  • ХИ Сущевский 10:20;
  • ХИ Лесная 10:40.

Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля.

Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

Основное место взрослый

Основное место ребенок до 14 лет

Доп. место взрослый

Доп. место ребенок до 14 лет

Одноместный номер

Космос***
стандарт

12 100

11 500

13 100

12 400

15 700

Космос****
бизнес

15 000

14 300

13 100

12 500

21 400

ХИ Сущевский ****
стандарт

13 100

12 500

11 800

11 100

16 600

Максима Заря***
стандарт

11 400

10 700

11 200

10 600

14 800

ХИ Лесная ****
стандарт

14 250

13 650

11 800

11 100

18 900

Ye’s апарт-отель****
студио без питания

12 850

12 150

12 200

11 600

17 700

Ye’s апарт-отель****
студио

13 700

13 000

13 700

13 100

18 600

Ye’s апарт-отель****
стандарт без питани

13 700

13 000

12 200

11 700

19 400

Ye’s апарт-отель****
стандарт

14 550

13 950

13 700

13 000

20 300

Варианты проживания

Отель «Космос»

2 ночи

Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.

Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.

Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»

Отель «Холидей Инн Сущевский»

2 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»

Отель «Максима Заря»

2 ночи

Этот отель с недорогими номерами расположен в тихом месте, недалеко от Московского ботанического сада. В стоимость проживания включен WiFi.

Отель «Максима Заря» находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро. Отсюда легко добраться до всех районов Москвы.

Просторные номера обставлены удобной мебелью и оснащены кондиционером, телевизором со спутниковыми каналами и письменным столом.

В отеле «Максима Заря» работает собственный ресторан и круглосуточный лобби-бар, который идеально подходит для встреч.

Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»

Отель «Холидей Инн Москва Лесная»

2 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Лесная» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом – Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

Отель «Холидей Инн Москва Лесная»Отель «Холидей Инн Москва Лесная»Отель «Холидей Инн Москва Лесная»Отель «Холидей Инн Москва Лесная»

Апарт-отель YE’S Mitino

2 ночи

Апарт-отель YE'S Mitino расположен в Москве, в 6,7 км от стадиона «Спартак». К услугам гостей номера с видом на город и бесплатным Wi-Fi. Апарт-отель находится примерно в 7,1 км от спортивного комплекса «Снеж. ком», в 16 км от стадиона «ВТБ Арена» и в 19 км от Государственного исторического музея. В апарт-отеле работает круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа и банкомат.

Номера апарт-отеля оснащены кондиционером, микроволновой печью, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств — письменный стол, чайник и собственная ванная комната с ванной. Гостям апарт-отеля YE'S Mitino предоставляются полотенца и постельное белье.

Апарт-отель YE’S MitinoАпарт-отель YE’S MitinoАпарт-отель YE’S MitinoАпарт-отель YE’S Mitino

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура – шведский стол (если в выбранное проживание входит завтрак)
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт – автобусы туристического класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
  • Завтраки в гостинице (если в выбранное проживание не входит)
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Как добраться до гостиницы и в какое время можно заселиться/выселиться?

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение после 14:00.

Освобождение номеров до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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