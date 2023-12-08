Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Групповой тур в Москве

Москва - день за днем

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Москве! Мы посетим самые знаковые достопримечательности города: парк Зарядье, музей Космонавтики, музеи-усадьбы Коломенское и Архангельское, Третьяковскую галерею.

А еще у нас будет возможность прогуляться по уютному Арбату и насладиться видом на величественный Московский Кремль – сердце нашей любимой столицы.

Будет весело и интересно! Внимание: каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Пожалуйста, обращайте внимание на день заезда и программу тура в этот день.
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
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Что вас ожидает:

Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
Окунетесь в мир искусства, узнаете больше о творчестве русских художников и насладитесь красотой произведений в одном из самых престижных художественных музеев мира
Атмосферное Архангельское
Атмосферное Архангельское
Отдохнете от городской суеты и насладитесь природой среди парков, прудов и скульптур в великолепной старинной усадьбе
Многоликая Москва
Многоликая Москва
Влюбитесь в нашу прекрасную столицу, прогуляетесь по Красной площади, известным набережным и улицам, и заполните свою галерею потрясающими фотографиями
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы можете спланировать свою поездку так, чтобы посетить только те места, которые вам интересны
Современный парк «Зарядье»
Современный парк «Зарядье»
Погуляете по четырем климатическим зонам и проникнетесь разнообразием Российской природы
ВДНХ и Космос
ВДНХ и Космос
Исследуйте страницы истории космонавтики и оцените грандиозность успехов человечества в освоении космоса

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»

Прибытие в гостиницу самостоятельно. Размещение после 14:00.

12:20 Отъезд на экскурсии от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе на пешеходную прогулку по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»
2 день

Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»

10:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с внешним осмотром Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи. Экскурсия во дворец Царя Алексея Михайловича с осмотром мужской половины.

Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар. На территории усадьбы расположено около пятидесяти архитектурных, природных и археологических памятников. В их числе музеи, храмы, старинные постройки, фундаменты Кормового и Хлебного дворцов, древнее поселение Дьяково городище, яблоневые сады и дубы, возраст которых более 500 лет, валуны удивительной формы и многое другое.

Экскурсия включает в себя прогулку по этому удивительному и овеянному легендами месту и посещение Коломенского дворца царя Алексея Михайловича.

Окончание программы у метро «Каширская» не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
3 день

Среда. Пешеходная экскурсия по Арбату

Пешеходный день.

10:00 Встреча с экскурсоводом в Центре Зала ст. м. ВДНХ.

Пешеходная экскурсия по Арбату. Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади. Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.

Арбат – это символ старой Москвы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.

После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Среда. Пешеходная экскурсия по АрбатуСреда. Пешеходная экскурсия по АрбатуСреда. Пешеходная экскурсия по АрбатуСреда. Пешеходная экскурсия по Арбату
4 день

Четверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея Космонавтики

Пешеходный день.

10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ.

Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.

Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса».

Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, полетах к Луне, международном сотрудничестве в космосе, космодромах и современных ракетах-носителей!

Окончание программы не позднее 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея Космонавтики
5 день

Пятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи

11:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь потрясающими произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX веков в сопровождении лучших гидов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереиПятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереиПятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи
6 день

Суббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского Кремля

10:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва – Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы – реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства – Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского Кремля
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»

Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.

Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Холидей Инн Сущевский 4* в стандартном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное20 950
Одноместное27 400
Доп. место (взрослый)18 400
Двухместное (ребенок до 14 лет) 19 750
Доп. место (ребенок до 14 лет)17 200

Варианты проживания

Холидей Инн Москва Сущевский 4

3 ночи

Высотный отель Холидей Инн Москва Сущевский гостей ждет комфортное проживание и внимательное отношение персонала. Близость метро «Рижская» и Проспекта Мира позволяет быстро и удобно добраться в любую точку мегаполиса. Лучшие музеи и памятники центра Москвы, его старинные здания и всемирно известные театры, картинные галереи и парки отдыха ждут гостей отеля.

Отель предлагает 312 просторных номеров, среди которых 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. С верхних этажей 22-х этажной гостиницы открываются прекрасные виды на Московские улицы и Останкинскую башню.

В отеле можно воспользоваться услугами ресторана, лобби-бара, службой доставки в номера, сувенирным магазином, спортзалом и бизнес-центром. Возможно размещение с животными после предварительного согласования.

Стандартные номера: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере современная мебель: одна большая двуспальная или две раздельные кровати, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон с голосовой почтой, мини-бар, электрический чайник и кофеварка, доступ в Интернет.

Ванная комната оборудована душевой кабиной или ванной, одноразовыми принадлежностями для ванной и феном.

Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице: 3 ночи
  • Питание: 3 завтрака со второго дня тура
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа
  • Транспорт (автобусы туристического класса)
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча в аэропорту или на вокзале и трансфер
  • Доплата за иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой минимальный возраст ребёнка может быть?

Туристы принимаются в экскурсионные туры с 4 лет. Если менее 4 лет, то с распиской от родителей.

Какой автобус предусмотрен для экскурсий?

Транспорт: автобус туристического класса на 49-55 посадочных мест, есть кондиционер или обдув, рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
8 дек 2023
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.

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