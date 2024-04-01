Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
Групповой тур в Москве

Москва - день за днем

4.7
3 отзыва
Исследуйте многоликую Москву вместе с нами! Воспарите над Россией в современном парке «Зарядье», ощутите атмосферу царских времен в Коломенском, пройдитесь по историческому Арбату и погрузитесь в мир искусства в Третьяковской галерее. Внимание: каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Пожалуйста, обращайте внимание на день заезда и программу тура в этот день.
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней

Что вас ожидает:

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы можете подстроить под себя путешествие, чтобы побывать только в желаемых местах
Современный парк «Зарядье»
Современный парк «Зарядье»
Погуляете по четырем климатическим зонам и проникнетесь разнообразием Российской природы
ВДНХ и Космос
ВДНХ и Космос
Погрузитесь в историю космонавтики и ощутите величие достижений человечества в космосе
Великолепная Москва
Великолепная Москва
Очаруетесь нашей прекрасной столицей, прогуляетесь по Красной площади, знаменитым набережным и улицам и наполните галерею крутыми фотографиями
Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
Познакомитесь с богатством русского искусства в одной из самых уважаемых художественных галерей мира

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»

Прибытие в гостиницу самостоятельно. Размещение после 14:00.

12:20 Отъезд на экскурсии от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе на пешеходную прогулку по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»
2 день

Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»

10:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с внешним осмотром Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи. Экскурсия во дворец Царя Алексея Михайловича с осмотром мужской половины.

Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар. На территории усадьбы расположено около пятидесяти архитектурных, природных и археологических памятников. В их числе музеи, храмы, старинные постройки, фундаменты Кормового и Хлебного дворцов, древнее поселение Дьяково городище, яблоневые сады и дубы, возраст которых более 500 лет, валуны удивительной формы и многое другое.

Экскурсия включает в себя прогулку по этому удивительному и овеянному легендами месту и посещение Коломенского дворца царя Алексея Михайловича.

Окончание программы у метро «Каширская» не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
3 день

Среда. Пешеходная экскурсия по Арбату

Пешеходный день.

10:00 Встреча с экскурсоводом в Центре Зала ст. м. ВДНХ.

Пешеходная экскурсия по Арбату. Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади. Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.

Арбат – это символ старой Москвы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.

После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Среда. Пешеходная экскурсия по АрбатуСреда. Пешеходная экскурсия по АрбатуСреда. Пешеходная экскурсия по АрбатуСреда. Пешеходная экскурсия по Арбату
4 день

Четверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея Космонавтики

Пешеходный день.

10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ.

Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.

Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса».

Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, полетах к Луне, международном сотрудничестве в космосе, космодромах и современных ракетах-носителей!

Окончание программы не позднее 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея Космонавтики
5 день

Пятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи

11:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь потрясающими произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX веков в сопровождении лучших гидов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереиПятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереиПятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи
6 день

Суббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского Кремля

10:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва – Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы – реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства – Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского Кремля
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Кусково»

Завтрак в гостинице (кроме дня заезда).

Отъезд на программу на автобусе (экскурсовод с табличкой):

  • 09:50 от отеля Максима Заря.
  • 10:20 от отеля Сущевский Сафмар.

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.

У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18-го века, насладиться произведениями русского и западноевропейского изобразительного искусства и представить себя в центре пышных приемов!

На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до современности.

Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 5 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Холидей Инн Сущевский 4* в стандартном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное33 450
Одноместное45 500
Доп. место (взрослый)29 100
Двухместное (ребенок до 14 лет) 31 650
Доп. место (ребенок до 14 лет)27 400

Варианты проживания

Холидей Инн Москва Сущевский 4

6 ночей

Высотный отель Холидей Инн Москва Сущевский гостей ждет комфортное проживание и внимательное отношение персонала. Близость метро «Рижская» и Проспекта Мира позволяет быстро и удобно добраться в любую точку мегаполиса. Лучшие музеи и памятники центра Москвы, его старинные здания и всемирно известные театры, картинные галереи и парки отдыха ждут гостей отеля.

Отель предлагает 312 просторных номеров, среди которых 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. С верхних этажей 22-х этажной гостиницы открываются прекрасные виды на Московские улицы и Останкинскую башню.

В отеле можно воспользоваться услугами ресторана, лобби-бара, службой доставки в номера, сувенирным магазином, спортзалом и бизнес-центром. Возможно размещение с животными после предварительного согласования.

Стандартные номера: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере современная мебель: одна большая двуспальная или две раздельные кровати, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон с голосовой почтой, мини-бар, электрический чайник и кофеварка, доступ в Интернет.

Ванная комната оборудована душевой кабиной или ванной, одноразовыми принадлежностями для ванной и феном.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице: 6 ночей
  • Питание: 6 завтраков со второго дня тура
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа
  • Транспорт (автобусы туристического класса)
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча в аэропорту или на вокзале и трансфер
  • Доплата за иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой минимальный возраст ребёнка может быть?

Туристы принимаются в экскурсионные туры с 4 лет. Если менее 4 лет, то с распиской от родителей.

Какой автобус предусмотрен для экскурсий?

Транспорт: автобус туристического класса на 49-55 посадочных мест, есть кондиционер или обдув, рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

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