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Мужские монастыри Москвы

Владислав Д.
Владислав Д. – Гид из Москвы
Автомобильная индивидуальная экскурсия ⛳ в три московских мужских монастыря: Заиконоспасский, Высоко-Петровский, Андреевский монастыри.

Вы услышите историю 📖 возникновения, полюбуетесь архитектурой и узнаете о святынях этих мест.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Мужские монастыри Москвы
Мужские монастыри Москвы

Что вы увидите

  • Заиконоспасский монастырь
  • Высоко-Петровский монастырь
  • Андреевский монастырь.
Заиконоспасский монастырь
Расположен в самом сердце Москвы на Никольской улице, в пяти минутах ходьбы от Кремля. Монастырь построен царем Борисом Годуновым в 1600 г. изначально в святом месте, в Иконном ряду, центре иконной торговли в Москве. Но еще раньше здесь находился Никольский монастырь, известный с XIV в. Дальнейшая история 📖 монастыря была непосредственно связана с истоками российского образования, в его стенах с 1687 по 1814 гг. размещалась первое высшее учебное заведение в истории Москвы, знаменитая Славяно-греко-латинская академия, заложившая основы Московской духовной академии. Святынями монастыря являются чтимые иконы Божией Матери: «Тихвинская», «Всех Скорбящих Радость», «Нечаянная Радость», «Смоленская», святителя Николая Чудотворца.
Высоко-Петровский монастырь
Расположен в самом центре Москвы, был основан в 1315 г. святителем Петром, митрополитом Киевским, Московским и всея Руси. Обитель с давних времен пользовалась особым покровительством монарших особ и дворянских семейств. Упомянуты такие громкие имена, как князья Иоанн Калита и Димитрий Донской, великий князь Василий III, царь Алексей Михайлович Романов, император Петр I, святитель Филарет, митрополит Московский.
Архитектура Высоко-Петровского монастыря, сложившаяся с начала XVI – середины XVIII вв. на средства бояр Нарышкиных, которые имели в нем свою родовую усыпальницу, объединяет в себе самые разные исторические эпохи и имеет, подчас, несколько причудливые формы. К примеру, собор святителя Петра, митрополита Московского, построенный итальянским архитектором Алевизом Новым в 1514-1517 годах, совмещает в себе на мой взгляд черты древнерусского и итальянского зодчества. В то же время, собор в честь Боголюбской иконы Божией Матери (1684-1690), выполнен в уже более традиционном стиле русской архитектуры XVII в. В числе главных святынь Высоко-Петровского монастыря можно выделить прежде всего частицу мощей святителя Петра и часть мощей преподобного Серафима Саровского.
Андреевский монастырь
Располагается в довольно живописном месте — на берегу Москвы-реки с панорамными видами на МГУ, Лужники и Москва-Сити. Предания относят возникновение монастыря к XIII в., но достоверно о нем известно лишь с середины XVI в. Нынешнее название Андреевский монастырь получил в память о чудесном избавлении Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея в 1591 г., (а это общие истоки с Донским монастырем), которое произошло в праздник св. мученика Андрея Стратилата.
Свою известность Андреевский монастырь получил, как и в случае с Заиконоспасским монастырем, на ниве образования. В середине XVII в. в Андреевском монастыре по инициативе боярина Федора Ртищева (+1673) создается братство ревнителей духовного просвещения стараниями ученых киевских монахов, которое легло в основу Славяно-греко-латинской академии, первого высшего учебного заведения в истории России. Славные культурные традиции монастыря с течением веков не пресеклись, ныне в его стенах находится Синодальная библиотека Московской Патриархии. Святыни: чтимая «Казанская» икона Божией Матери, скульптурное Распятие XIX в.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль и транспортные расходы
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Ст. м. Площадь революции
Место завершения
🏁 Андревская набережная, 2
Мужские монастыри Москвы
Мужские монастыри Москвы
Мужские монастыри Москвы
Мужские монастыри Москвы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владислав Д.
Владислав Д.
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