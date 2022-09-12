Купцы и аристократы, поэты и светские денди: на прогулке мы раскроем подноготную самых отчаянных проказников и хулиганов Москвы 18-19-20 веков. Вспомним о Есенине, Маяковском, Высоцком и даже Пушкине с его непечатным «Евгением Онегиным». А еще вы выясните:
Мы пройдем по бульварам Москвы, прогуляемся в районах Трубной, Неглинной и Петровки, встречая на каждом шагу памятники знаменитым «хулиганам», площади и дома, связанные с известными гуляками и бунтарями Москвы. Вы увидите, где совершались самые известные, скандальные и дерзкие выходки. Побываете в местах, где располагались знаменитый ресторан «Эрмитаж» и самый злачный трактир Москвы со зловещим названием «Ад».