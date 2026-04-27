Если парадная Москва уже знакома, пора заглянуть за кулисы её истории.
Экскурсия погрузит в мир блистательных кутежей и скандалов, знакомя с проказниками и хулиганами 18-20 веков.
Участники узнают о термине "хулиган", пьяных забавах в ресторанах, театральных спекуляциях и знаменитых гуляках. Прогулка по бульварам, Трубной и Петровке откроет места, где совершались дерзкие выходки. Посетители увидят знаменитый ресторан "Эрмитаж" и трактир "Ад"
Экскурсия погрузит в мир блистательных кутежей и скандалов, знакомя с проказниками и хулиганами 18-20 веков.
Участники узнают о термине "хулиган", пьяных забавах в ресторанах, театральных спекуляциях и знаменитых гуляках. Прогулка по бульварам, Трубной и Петровке откроет места, где совершались дерзкие выходки. Посетители увидят знаменитый ресторан "Эрмитаж" и трактир "Ад"
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в историю кутежей
- 🎭 Узнать о знаменитых хулиганах
- 🍽️ Посетить легендарные места
- 🚶♂️ Прогулка по историческим районам
- 🔍 Раскрытие городских тайн
- 🕵️♂️ Уникальные факты о Москве
Что можно увидеть
- Трубная
- Неглинная
- Петровка
- Ресторан «Эрмитаж»
- Трактир «Ад»
Описание экскурсии
Как хулиганить в Москве со вкусом
Купцы и аристократы, поэты и светские денди: на прогулке мы раскроем подноготную самых отчаянных проказников и хулиганов Москвы 18-19-20 веков. Вспомним о Есенине, Маяковском, Высоцком и даже Пушкине с его непечатным «Евгением Онегиным». А еще вы выясните:
- откуда пришел к нам термин «хулиган» и как возникло хулиганство в России;
- как «кутили» в ресторанах Москвы столетия назад и на что были способны завсегдатаи в пьяном «угаре»;
- что за спекулятивная схема была придумана у театральных подмостков и кто такой Петр Кириллов;
- как москвичи отмечали Масленицу и День дурака;
- как воровали воду у Сандуновских бань и многое другое!
Бунтарские уголки в сердце города
Мы пройдем по бульварам Москвы, прогуляемся в районах Трубной, Неглинной и Петровки, встречая на каждом шагу памятники знаменитым «хулиганам», площади и дома, связанные с известными гуляками и бунтарями Москвы. Вы увидите, где совершались самые известные, скандальные и дерзкие выходки. Побываете в местах, где располагались знаменитый ресторан «Эрмитаж» и самый злачный трактир Москвы со зловещим названием «Ад».
Организационные детали
- Экскурсия не проводится для детей. Строго старше 18 лет.
- Маршрут может быть изменен при перекрытии некоторых улиц
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Маршрут полностью пешеходный. Запасайтесь удобной обувью, зонтики и головные уборы от солнца приветствуются.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4717 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Маршрут простроен сквозь живописные бульвары и скверы, мимо скульптурных памятников, с видом на здания разных эпох и архитектурных форм. Все это искусно вплетено в связанное повествование и материал подобран так,
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М
очень понравилась экскурсия, 2 часа пролетели совершенно на одном дыхании! Дмитрий прекрасный рассказчик, не дает заскучать ни на минутку) содержание рассказа очень динамичное и интересно. Спасибо!
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Потрясающая экскурсия, насыщенная, интересная! С удовольствием посетим экскурсии с Дмитрием в будущем!
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Е
Спасибо Маргарите за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, неторопливо) Погуляли, поговорили про Есенина, Высоцкого, настоек выпили зашли!
Обязательно встретимся снова ❤️❤️❤️
Обязательно встретимся снова ❤️❤️❤️
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Экскурсия с Дмитрием очень понравилась всей компании! Красивый маршрут! Легко воспринимается информация, сочетая в себе юмор, интересные факты и поэтическое сопровождение! Приятно провели время! Спасибо Дмитрию!
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С
Дмитрий, спасибо большое за удовольствие провести время на твоих экскурсиях! Было очень интересно, познавательно! Спасибо за классные эмоции, отличное настроение!
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