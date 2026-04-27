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В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого

Узнайте, что скрывается за фасадом столицы. Хулиганские хроники Москвы раскроют тайны кутежей и скандалов, от Есенина до Высоцкого
Если парадная Москва уже знакома, пора заглянуть за кулисы её истории.

Экскурсия погрузит в мир блистательных кутежей и скандалов, знакомя с проказниками и хулиганами 18-20 веков.

Участники узнают о термине "хулиган", пьяных забавах в ресторанах, театральных спекуляциях и знаменитых гуляках. Прогулка по бульварам, Трубной и Петровке откроет места, где совершались дерзкие выходки. Посетители увидят знаменитый ресторан "Эрмитаж" и трактир "Ад"
4.9
30 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в историю кутежей
  • 🎭 Узнать о знаменитых хулиганах
  • 🍽️ Посетить легендарные места
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим районам
  • 🔍 Раскрытие городских тайн
  • 🕵️‍♂️ Уникальные факты о Москве
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого

Что можно увидеть

  • Трубная
  • Неглинная
  • Петровка
  • Ресторан «Эрмитаж»
  • Трактир «Ад»

Описание экскурсии

Как хулиганить в Москве со вкусом

Купцы и аристократы, поэты и светские денди: на прогулке мы раскроем подноготную самых отчаянных проказников и хулиганов Москвы 18-19-20 веков. Вспомним о Есенине, Маяковском, Высоцком и даже Пушкине с его непечатным «Евгением Онегиным». А еще вы выясните:

  • откуда пришел к нам термин «хулиган» и как возникло хулиганство в России;
  • как «кутили» в ресторанах Москвы столетия назад и на что были способны завсегдатаи в пьяном «угаре»;
  • что за спекулятивная схема была придумана у театральных подмостков и кто такой Петр Кириллов;
  • как москвичи отмечали Масленицу и День дурака;
  • как воровали воду у Сандуновских бань и многое другое!

Бунтарские уголки в сердце города

Мы пройдем по бульварам Москвы, прогуляемся в районах Трубной, Неглинной и Петровки, встречая на каждом шагу памятники знаменитым «хулиганам», площади и дома, связанные с известными гуляками и бунтарями Москвы. Вы увидите, где совершались самые известные, скандальные и дерзкие выходки. Побываете в местах, где располагались знаменитый ресторан «Эрмитаж» и самый злачный трактир Москвы со зловещим названием «Ад».

Организационные детали

  • Экскурсия не проводится для детей. Строго старше 18 лет.
  • Маршрут может быть изменен при перекрытии некоторых улиц
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Маршрут полностью пешеходный. Запасайтесь удобной обувью, зонтики и головные уборы от солнца приветствуются.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Тверском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4717 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
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где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Маршрут простроен сквозь живописные бульвары и скверы, мимо скульптурных памятников, с видом на здания разных эпох и архитектурных форм. Все это искусно вплетено в связанное повествование и материал подобран так,
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чтобы экскурсия получилась одновременно познавательной и увлекательной.

Дмитрий замечательный рассказчик, с красивым тембром голоса и приятной манерой общения, безусловно украсит ваш день. Вам раскроются любопытные детали жизни и быта различных социальных слоев общества и известных исторических личностей 18-20 веков. А еще прогулка новым маршрутом, позволяет увидеть даже знакомые здания с иного ракурса и как бы узнать их заново.

Спасибо, Дмитрий. Было приятно провести 2 часа в вашей компании. и мы рады, что экскурсия состоялась несмотря на неважные погодные условия.

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М
очень понравилась экскурсия, 2 часа пролетели совершенно на одном дыхании! Дмитрий прекрасный рассказчик, не дает заскучать ни на минутку) содержание рассказа очень динамичное и интересно. Спасибо!
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Елена
Потрясающая экскурсия, насыщенная, интересная! С удовольствием посетим экскурсии с Дмитрием в будущем!
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Е
Спасибо Маргарите за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, неторопливо) Погуляли, поговорили про Есенина, Высоцкого, настоек выпили зашли!
Обязательно встретимся снова ❤️❤️❤️
Спасибо Маргарите за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, неторопливо) Погуляли, поговорили про Есенина, Высоцкого, настоек выпили зашли!
Спасибо Маргарите за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, неторопливо) Погуляли, поговорили про Есенина, Высоцкого, настоек выпили зашли!
Спасибо Маргарите за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, неторопливо) Погуляли, поговорили про Есенина, Высоцкого, настоек выпили зашли!
Спасибо Маргарите за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, неторопливо) Погуляли, поговорили про Есенина, Высоцкого, настоек выпили зашли!
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Елена
Экскурсия с Дмитрием очень понравилась всей компании! Красивый маршрут! Легко воспринимается информация, сочетая в себе юмор, интересные факты и поэтическое сопровождение! Приятно провели время! Спасибо Дмитрию!
Экскурсия с Дмитрием очень понравилась всей компании! Красивый маршрут! Легко воспринимается информация, сочетая в себе юмор,
Экскурсия с Дмитрием очень понравилась всей компании! Красивый маршрут! Легко воспринимается информация, сочетая в себе юмор,
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С
Дмитрий, спасибо большое за удовольствие провести время на твоих экскурсиях! Было очень интересно, познавательно! Спасибо за классные эмоции, отличное настроение!
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