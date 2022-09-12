Если вам уже открылась Москва парадная, самое время узнать, что же скрывается за чинным и благородным фасадом столицы. Приглашаем вас в мир блистательных кутежей и скандалов, мошенников и гуляк, среди которых были Есенин, Высоцкий и даже Пушкин — но не только! Вместе взглянем на изнанку Москвы и разберемся, чем и как нынешние хулиганы отличаются от своих «собратьев» из прошлого.

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Описание

Что вас ожидает

Как хулиганить в Москве со вкусом

Купцы и аристократы, поэты и светские денди: на прогулке мы раскроем подноготную самых отчаянных проказников и хулиганов Москвы 18-19-20 веков. Вспомним о Есенине, Маяковском, Высоцком и даже Пушкине с его непечатным «Евгением Онегиным». А еще вы выясните:

откуда пришел к нам термин «хулиган» и как возникло хулиганство в России;

как «кутили» в ресторанах Москвы столетия назад и на что были способны завсегдатаи в пьяном «угаре»;

что за спекулятивная схема была придумана у театральных подмостков и кто такой Петр Кириллов;

как москвичи отмечали Масленицу и День дурака;

как воровали воду у Сандуновских бань и многое другое!

Бунтарские уголки в сердце города

Мы пройдем по бульварам Москвы, прогуляемся в районах Трубной, Неглинной и Петровки, встречая на каждом шагу памятники знаменитым «хулиганам», площади и дома, связанные с известными гуляками и бунтарями Москвы. Вы увидите, где совершались самые известные, скандальные и дерзкие выходки. Побываете в местах, где располагались знаменитый ресторан «Эрмитаж» и самый злачный трактир Москвы со зловещим названием «Ад».

Организационные детали