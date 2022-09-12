В Москве - кутить! Хулиганские хроники города

Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков

5
1 отзыв
Если вам уже открылась Москва парадная, самое время узнать, что же скрывается за чинным и благородным фасадом столицы.

Приглашаем вас в мир блистательных кутежей и скандалов, мошенников и гуляк, среди которых были Есенин, Высоцкий и даже Пушкин — но не только! Вместе взглянем на изнанку Москвы и разберемся, чем и как нынешние хулиганы отличаются от своих «собратьев» из прошлого.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Как хулиганить в Москве со вкусом

Купцы и аристократы, поэты и светские денди: на прогулке мы раскроем подноготную самых отчаянных проказников и хулиганов Москвы 18-19-20 веков. Вспомним о Есенине, Маяковском, Высоцком и даже Пушкине с его непечатным «Евгением Онегиным». А еще вы выясните:

  • откуда пришел к нам термин «хулиган» и как возникло хулиганство в России;
  • как «кутили» в ресторанах Москвы столетия назад и на что были способны завсегдатаи в пьяном «угаре»;
  • что за спекулятивная схема была придумана у театральных подмостков и кто такой Петр Кириллов;
  • как москвичи отмечали Масленицу и День дурака;
  • как воровали воду у Сандуновских бань и многое другое!

Бунтарские уголки в сердце города

Мы пройдем по бульварам Москвы, прогуляемся в районах Трубной, Неглинной и Петровки, встречая на каждом шагу памятники знаменитым «хулиганам», площади и дома, связанные с известными гуляками и бунтарями Москвы. Вы увидите, где совершались самые известные, скандальные и дерзкие выходки. Побываете в местах, где располагались знаменитый ресторан «Эрмитаж» и самый злачный трактир Москвы со зловещим названием «Ад».

Организационные детали

  • Экскурсия не проводится для детей. Строго старше 18 лет.
  • Маршрут может быть изменен при перекрытии некоторых улиц
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Маршрут полностью пешеходный. Запасайтесь удобной обувью, зонтики и головные уборы от солнца приветствуются.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Тверском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 сен 2022
От экскурсии остались позитивные эмоции и лёгкие, веселые эмоции. Тема действительно захватывает, ну кто не хулиганил хоть раз. Гуляя по Москве в сотый раз, удивительно сколько ещё забавных, интересных историй она хранит. Для меня москвича не в первом поколении такие экскурсии интересны. Всем советую.

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