3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, чем похожи Москва и Рим, и проникнуться очарованием итальянских «совпадений»

Лариса
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Лариса – ваш гид
Уже пять веков мы живем в итальянской Москве: перебираем подошвами чётки площадей, нанизанных на Бульварную и Садовую дуги, взбираемся на горбатые мостики Яузы, с которых, разве что, не видим чёрно-золотых гондол.

На этой прогулке вы ощутите необыкновенную атмосферу Рима, Венеции и Флоренции, узнаете биографии главных итальянцев и выпьете чашечку римского кофе!
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Итальянские каникулы в Москве
Итальянские каникулы в Москве

Что вас ожидает

Все самое итальянское на московских улочках
Вы удивитесь, как много всего напоминает в Москве об Италии. В архитектуре некоторых домов до сих пор отчетливо виден след этой великой культуры и чувствуется связь времен. Я расскажу о таких местах и, конечно, объясню, что роднит Московский Кремль и замок Сфорца в Милане. Вы узнаете о заслугах Доменико Жилярди и полюбуетесь его яркой работой — историческим корпусом Московского университета, который хорошо виден с Манежной площади.

Главные персоны от Италии до Москвы
Прогулявшись по Александровскому саду, мы дойдем до популярнейшего дореволюционного магазина итальянца Джузеппе Дациаро. Я расскажу, что в нем продавали, в каких зданиях он располагался, а на площади Майи Плисецкой поделюсь историей любви итальянской балерины Иоле Торнаги и Федора Шаляпина. После неспешной прогулки мы вместе выберем итальянский ресторан и за чашечкой типичного кофе поговорим о Гоголе, ведь именно он был главным популяризатором Италии и её кухни среди московской интеллигенции. А еще вы узнаете, где в городе состоялся первый «электрический бал» и почему он обернулся всеобщим конфузом.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии зависит от количества человек: 3900 руб. за 1-5 чел. или 780 руб. за человека, если вас больше (до 20 человек)
  • Экскурсия полностью пешеходная
  • В стоимость не включены расходы в кафе итальянской кухни (средний счет от 500 рублей, кофе от 150 рублей)
Итальянские каникулы в Москве
Итальянские каникулы в Москве
Итальянские каникулы в Москве
Итальянские каникулы в Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Я аккредитованный экскурсовод Москвы, а также разрабатываю авторские экскурсии по выставкам в музее ГМИИ имени Пушкина и хорошо чувствую диалог между современностью и классикой, между прошлым и настоящим. Москва — один из редких городов мира, который вобрал в себя великое множество национальных традиций и культур. На моих экскурсиях вы сможете не только ощутить связь времен, но и почувствовать атмосферу и культуру любимых стран, не выезжая из Москвы. Мне кажется, история города быстро меняется и каждый наш поступок вносит свой вклад в ее развитие.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Ожидала большего от экскурсии, материала немного и больше касается ни чего общего, а итальянских мастеров, работающих в Москве.
Зимой не советую брать экскурсию, зябко ходить 2 часа по холоду. В середине пути должна быть остановка на перекус и "по-греться" в итальянском кафе, но оно было закрыто до 12:00. И это с учетом того, что гид опаздал к назначенному времени.
1 ноября 2019
Спасибо Ларисе за интересно проведенное время. На экскурсии были вдвоем с дочерью. Гид смогла заинтересовать и увлечь информацией обеих. Узнали много нового.
16 июня 2019
Лариса очень обаятельный и компетентный экскурсовод. 3 часа пролетели за интересной беседой, много новой, интересной, доступной к пониманию информации. Так много интересного рядом, что в обычной жизни и на прогулках не замечаешь. Потрясающе!

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