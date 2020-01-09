3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самое итальянское на московских улочках

Вы удивитесь, как много всего напоминает в Москве об Италии. В архитектуре некоторых домов до сих пор отчетливо виден след этой великой культуры и чувствуется связь времен. Я расскажу о таких местах и, конечно, объясню, что роднит Московский Кремль и замок Сфорца в Милане. Вы узнаете о заслугах Доменико Жилярди и полюбуетесь его яркой работой — историческим корпусом Московского университета, который хорошо виден с Манежной площади.

Главные персоны от Италии до Москвы

Прогулявшись по Александровскому саду, мы дойдем до популярнейшего дореволюционного магазина итальянца Джузеппе Дациаро. Я расскажу, что в нем продавали, в каких зданиях он располагался, а на площади Майи Плисецкой поделюсь историей любви итальянской балерины Иоле Торнаги и Федора Шаляпина. После неспешной прогулки мы вместе выберем итальянский ресторан и за чашечкой типичного кофе поговорим о Гоголе, ведь именно он был главным популяризатором Италии и её кухни среди московской интеллигенции. А еще вы узнаете, где в городе состоялся первый «электрический бал» и почему он обернулся всеобщим конфузом.