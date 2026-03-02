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Москва Гиляровского

Путешествие по местам, описанным Гиляровским, раскроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни города и его жителях в XIX веке на этой уникальной экскурсии
Экскурсия "Москва Гиляровского" предлагает погружение в атмосферу старой Москвы.

Участники посетят места, связанные с жизнью и творчеством знаменитого писателя, включая Сухаревский рынок и Сандуновские бани.

Истории о торговле, легендах и быте горожан
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XIX века создадут полное впечатление о жизни в столице того времени.

Программа также включает осмотр старинных домов и знаковых зданий, таких как "Метрополь" и "Эрмитаж". Это путешествие позволит понять, как менялся город и его жители

4.8
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в атмосферу XIX века
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🗣️ Увлекательные рассказы о жизни Москвы
  • 🏙️ Знакомство с легендами столицы
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход к каждому гостю
Москва Гиляровского
Москва Гиляровского
Москва Гиляровского

Что можно увидеть

  • Сухаревская площадь
  • Грачёвка
  • Арбузовская крепость
  • Сандуновские бани
  • Кузнецкий Мост
  • Метрополь
  • Большой театр
  • Малый театр

Описание экскурсии

Традиции, быт и нравы Москвы на рубеже веков

На прогулке поговорим о произведении, в котором Гиляровский показал не только внешнюю красоту города, но и его обратную сторону. Вы узнаете, какие места были связаны с жизнью самого автора и какие были описаны в сборнике очерков. Попробуем вместе представить атмосферу прошлой Москвы, понять, чем жили горожане, и проследить изменения, которые переживал тогда еще провинциальный город.

Мир Старой Москвы

Места торговые, злачные и другие. Вы узнаете, где находился знаменитый Сухаревский рынок, на котором торговали всякой всячиной и тырили деньги по карманам. Отыщете место нахождения древней башни и услышите ее историю. Я расскажу, что продавали на Кузнецком Мосту и что во времена Гиляровского было в моде. Поговорим и о том, зачем зажигали красные фонари и почему Грачевка стала местом легализации притонов. Также я объясню, кто и зачем строил Метрополь и за что его посадили в тюрьму.

Бани, легенды и старинные дома. Вы выясните, что делал Чехов в Сретенских переулках и какие дома тех времен еще сохранились. Посмотрите на то, что осталось от «Арбузовской крепости» и на «дом с Кариатидами». Также в программе старейшие действующие бани Москвы — Сандуны. Я расскажу об их создателях, банщиках, цирюльниках, официантах и половых. О проклятиях и легендах этих бань и злополучной судьбе Неглинки. Раскрою значение выражения «на трубе». Кроме того, вы полюбуетесь Театральной площадью, старинным водоразборным фонтаном и послушаете рассказы об извозчиках, дамах и кавалерах.

В нашей программе: Сухаревская площадь, Грачёвка, «Арбузовская крепость», квартал «красных фонарей», трактиры «Крым» и «Адъ», «Труба», легендарный ресторан «Эрмитаж», Сандуновские бани, Центр Гиляровского, Кузнецкий Мост, здание, где располагался культовый ресторан «Яр», Метрополь, Большой и Малый театры.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Сухаревская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2262 туристов
Аккредитованный гид, профессиональный драматический актёр, режиссёр. Провожу экскурсии-шоу. Умею найти подход ко взрослым и детям. Обожаю свою работу.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
2
1
Е
Дмитрий - великолепный рассказчик, интересный собеседник. Из-за погоды пришлось перенести экскурсию, заказывала в подарок мужу и сыну 16 лет. Муж поклонник творчества Гиляровского, любит историю Москвы, поговорили с Дмитрием не только по теме экскурсии. Сын заинтересовался, начал читать "Москва и москвичи". Однозначно рекомендуем.
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К
Экскурсия замечательная! Дмитрий выше всех похвал. Прекрасно владеет материалом. Хочется отметить оригинальную подачу информации, интеллигентность и артистизм гида. Интересно, весело, душевно и музыкально! Большое спасибо! ♥️
Экскурсия замечательная! Дмитрий выше всех похвал. Прекрасно владеет материалом. Хочется отметить оригинальную подачу информации, интеллигентность и
Экскурсия замечательная! Дмитрий выше всех похвал. Прекрасно владеет материалом. Хочется отметить оригинальную подачу информации, интеллигентность и
Экскурсия замечательная! Дмитрий выше всех похвал. Прекрасно владеет материалом. Хочется отметить оригинальную подачу информации, интеллигентность и
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Vladimir
Дмитрий, спасибо за проведению экскурсию, теперь буду смотреть на здания и улицы которые прохожу каждый день под другим углом), жаль что погода была «морозной», но мы все таки дошли до конца.
PS Стоит обратить внимание, что экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию
Дмитрий, спасибо за проведению экскурсию, теперь буду смотреть на здания и улицы которые прохожу каждый день
Дмитрий, спасибо за проведению экскурсию, теперь буду смотреть на здания и улицы которые прохожу каждый день
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Д
Сразу скажу, что после экскурсии я взял в руки книгу Гиляровского "Москва и москвичи". Дмитрий сумел передать и донести атмосферу Москвы конца 19-начала 20 века. К сожалению, не все здания
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сохранились, но благодаря Дмитрию можно себе все это представить. Помогают включить воображение интересный рассказ о местах, зданиях и конечно цитирование книги, при этом все от души и с открытым сердцем. Дмитрий, спасибо за экскурсию.

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В
Экскурсия Дмитрия стала для нашей группы настоящим путешествием во времени. Благодаря увлекательному рассказу Дмитрия мы увидели Москву глазами Гиляровского — не только парадную и величественную, но и живую, шумную, противоречивую.

Отдельного
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внимания заслуживают рассказы о Сандуновских банях, и не могла не впечатлить часть про Сухаревский рынок и легендарные «злачные места». Узнать, где раньше кипела торговля, где карманники работали столь же ловко, как лавочники, — это было и познавательно, и атмосферно.

Экскурсия оставила массу ярких впечатлений. Это не просто прогулка по улицам, а настоящее знакомство с духом старой Москвы.

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О
Дмитрий прекрасный очень воодушевленный и заинтересованный гид. Очень увлекательно с подробностями погрузил на во времена Дяди Гиляя. Всем понравилось.
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Входит в следующие категории Москвы

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