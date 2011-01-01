Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора

Владимир Гиляровский — легенда Москвы и один из ее самых известных бытописателей.

А его знаменитая книга своего рода столичный бренд.

На маршруте по ее мотивам вы откроете места, где жил журналист и его герои.

Послушаете рассказы о торговле на Сухаревке, притонах Грачевки, проклятии Сандуновских бань.

И погрузитесь в самобытную атмосферу города в 19 веке.
Москва Гиляровского
Москва Гиляровского
Москва Гиляровского
Москва Гиляровского
Москва Гиляровского
Москва Гиляровского
Москва Гиляровского
Москва Гиляровского

Что вас ожидает

Традиции, быт и нравы Москвы на рубеже веков

На прогулке поговорим о произведении, в котором Гиляровский показал не только внешнюю красоту города, но и его обратную сторону. Вы узнаете, какие места были связаны с жизнью самого автора и какие были описаны в сборнике очерков. Попробуем вместе представить атмосферу прошлой Москвы, понять, чем жили горожане, и проследить изменения, которые переживал тогда еще провинциальный город.

Мир Старой Москвы

Места торговые, злачные и другие. Вы узнаете, где находился знаменитый Сухаревский рынок, на котором торговали всякой всячиной и тырили деньги по карманам. Отыщете место нахождения древней башни и услышите ее историю. Я расскажу, что продавали на Кузнецком мосту и что во времена Гиляровского было в моде. Поговорим и о том, зачем зажигали красные фонари и почему Грачевка стала местом легализации притонов. Также я объясню, кто и зачем строил Метрополь и за что его посадили в тюрьму.

Бани, легенды и старинные дома. Вы выясните, что делал Чехов в Сретенских переулках и какие дома тех времен еще сохранились. Посмотрите на то, что осталось от «Арбузовской крепости» и на «дом с Кариатидами». Также в программе старейшие действующие бани Москвы — Сандуны. Я расскажу об их создателях, банщиках, цирюльниках, официантах и половых. О проклятиях и легендах этих бань и злополучной судьбе Неглинки. Раскрою значение выражения «на трубе». Кроме того, вы полюбуетесь Театральной площадью, старинным водоразборным фонтаном и послушаете рассказы об извозчиках, дамах и кавалерах.

В нашей программе: Сухаревская площадь, Грачёвка, «Арбузовская крепость», квартал «красных фонарей», трактиры «Крым» и «Адъ», «Труба», легендарный ресторан «Эрмитаж», Сандуновские бани, Центр Гиляровского, Кузнецкий мост, здание, где располагался культовый ресторан «Яр», Метрополь, Большой и Малый театры.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Сухаревская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Аккредитованный гид, опыт проведения экскурсий 10 лет, профессиональный драмматический актер, режиссер. Умею найти подход как к взрослым так и к детям, обожаю свою работу, провожу экскурсии-шоу.
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