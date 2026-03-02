XIX века создадут полное впечатление о жизни в столице того времени. Программа также включает осмотр старинных домов и знаковых зданий, таких как "Метрополь" и "Эрмитаж". Это путешествие позволит понять, как менялся город и его жители

Описание экскурсии

Традиции, быт и нравы Москвы на рубеже веков

На прогулке поговорим о произведении, в котором Гиляровский показал не только внешнюю красоту города, но и его обратную сторону. Вы узнаете, какие места были связаны с жизнью самого автора и какие были описаны в сборнике очерков. Попробуем вместе представить атмосферу прошлой Москвы, понять, чем жили горожане, и проследить изменения, которые переживал тогда еще провинциальный город.

Мир Старой Москвы

Места торговые, злачные и другие. Вы узнаете, где находился знаменитый Сухаревский рынок, на котором торговали всякой всячиной и тырили деньги по карманам. Отыщете место нахождения древней башни и услышите ее историю. Я расскажу, что продавали на Кузнецком Мосту и что во времена Гиляровского было в моде. Поговорим и о том, зачем зажигали красные фонари и почему Грачевка стала местом легализации притонов. Также я объясню, кто и зачем строил Метрополь и за что его посадили в тюрьму.

Бани, легенды и старинные дома. Вы выясните, что делал Чехов в Сретенских переулках и какие дома тех времен еще сохранились. Посмотрите на то, что осталось от «Арбузовской крепости» и на «дом с Кариатидами». Также в программе старейшие действующие бани Москвы — Сандуны. Я расскажу об их создателях, банщиках, цирюльниках, официантах и половых. О проклятиях и легендах этих бань и злополучной судьбе Неглинки. Раскрою значение выражения «на трубе». Кроме того, вы полюбуетесь Театральной площадью, старинным водоразборным фонтаном и послушаете рассказы об извозчиках, дамах и кавалерах.

В нашей программе: Сухаревская площадь, Грачёвка, «Арбузовская крепость», квартал «красных фонарей», трактиры «Крым» и «Адъ», «Труба», легендарный ресторан «Эрмитаж», Сандуновские бани, Центр Гиляровского, Кузнецкий Мост, здание, где располагался культовый ресторан «Яр», Метрополь, Большой и Малый театры.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.