Участники посетят места, связанные с жизнью и творчеством знаменитого писателя, включая Сухаревский рынок и Сандуновские бани.
Истории о торговле, легендах и быте горожан
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в атмосферу XIX века
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🗣️ Увлекательные рассказы о жизни Москвы
- 🏙️ Знакомство с легендами столицы
- 🚶♂️ Индивидуальный подход к каждому гостю
Что можно увидеть
- Сухаревская площадь
- Грачёвка
- Арбузовская крепость
- Сандуновские бани
- Кузнецкий Мост
- Метрополь
- Большой театр
- Малый театр
Описание экскурсии
Традиции, быт и нравы Москвы на рубеже веков
На прогулке поговорим о произведении, в котором Гиляровский показал не только внешнюю красоту города, но и его обратную сторону. Вы узнаете, какие места были связаны с жизнью самого автора и какие были описаны в сборнике очерков. Попробуем вместе представить атмосферу прошлой Москвы, понять, чем жили горожане, и проследить изменения, которые переживал тогда еще провинциальный город.
Мир Старой Москвы
Места торговые, злачные и другие. Вы узнаете, где находился знаменитый Сухаревский рынок, на котором торговали всякой всячиной и тырили деньги по карманам. Отыщете место нахождения древней башни и услышите ее историю. Я расскажу, что продавали на Кузнецком Мосту и что во времена Гиляровского было в моде. Поговорим и о том, зачем зажигали красные фонари и почему Грачевка стала местом легализации притонов. Также я объясню, кто и зачем строил Метрополь и за что его посадили в тюрьму.
Бани, легенды и старинные дома. Вы выясните, что делал Чехов в Сретенских переулках и какие дома тех времен еще сохранились. Посмотрите на то, что осталось от «Арбузовской крепости» и на «дом с Кариатидами». Также в программе старейшие действующие бани Москвы — Сандуны. Я расскажу об их создателях, банщиках, цирюльниках, официантах и половых. О проклятиях и легендах этих бань и злополучной судьбе Неглинки. Раскрою значение выражения «на трубе». Кроме того, вы полюбуетесь Театральной площадью, старинным водоразборным фонтаном и послушаете рассказы об извозчиках, дамах и кавалерах.
В нашей программе: Сухаревская площадь, Грачёвка, «Арбузовская крепость», квартал «красных фонарей», трактиры «Крым» и «Адъ», «Труба», легендарный ресторан «Эрмитаж», Сандуновские бани, Центр Гиляровского, Кузнецкий Мост, здание, где располагался культовый ресторан «Яр», Метрополь, Большой и Малый театры.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
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PS Стоит обратить внимание, что экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию
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