Музыкально-архитектурная экскурсия «Жизнь архитектора метро»

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная.

В случае некомфортной погоды начало экскурсии переносится в кафе, где мы будем рассматривать старые фотографии и начнем беседу. На группу от 2 до 10 человек.
Музыкально-архитектурная экскурсия «Жизнь архитектора метро»
Музыкально-архитектурная экскурсия «Жизнь архитектора метро»
Музыкально-архитектурная экскурсия «Жизнь архитектора метро»
Музыкально-архитектурная экскурсия «Жизнь архитектора метро»
Музыкально-архитектурная экскурсия «Жизнь архитектора метро»
Музыкально-архитектурная экскурсия «Жизнь архитектора метро»

Что вас ожидает:

  • Воздвиженка
  • Станции метрополитена
  • Центральный Детский магазин на Лубянке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мы рассмотрим архитектуру сквозь жизнь и судьбу зодчего, сквозь власть и перипетии, которые происходили в нашей стране в ту эпоху. Через события в семье и, конечно музыку, которую слушал Алексей Душкин, создавая свои проекты.

Программа

Итак, мы посетим 5 станций метро:

  • «Маяковскую» – одну из самых красивых станций метро, где прикоснемся к настоящим стальным конструкциям, которые были разработаны для дирижаблей;
  • «Кропоткинскую» – эта единственная сохранившаяся часть от гигантского Дворца Советов, который начали возводить на месте Храма Христа Спасителя;
  • «Автозаводскую» – чтобы понять эту станцию мы вспомним книгу Тимирязева, которую изучал Душкин, чтобы построить подобные растению колонны;
  • «Новослободскую» – станцию-храм с витражами из древнего рижскго собора и мозаикой, на которой изображен младенец со старческой головой;
  • «Площадь Революции» – станцию, которую сам архитектор не любил, как раз за скульптуры. Но почему же Сталин восхищался этой станцией? – узнаем на экскурсии.

и 2 здания:

  • высотку на Красных воротах – которую строили под наклоном по специальной технологии заморозки грунта. Когда грунт оттаял высотка выпрямилась, но все же небольшой перекос под землей остался – его-то вам и покажем;
  • здание «Детского мира» на Лубянке и поднимемся на смотровую площадку. Само же здание — это посвящение внучке архитектора, оно напоминает итальянское палаццо и в конце 50-х годов прошлого века было самым крупным детским магазином в Европе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Радиооборудование для каждого экскурсанта
Что не входит
  • — вход на смотровую площадку – 200 рублей на 1 человека — 3 входных билета в метро или заряженная карта «Тройка» на 3 поездки
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Пешеходные
Необычные
Метро
Популярные места
История и культура
Музыкальные

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