Пешеходная. В случае некомфортной погоды начало экскурсии переносится в кафе, где мы будем рассматривать старые фотографии и начнем беседу. На группу от 2 до 10 человек.

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Описание

Мы рассмотрим архитектуру сквозь жизнь и судьбу зодчего, сквозь власть и перипетии, которые происходили в нашей стране в ту эпоху. Через события в семье и, конечно музыку, которую слушал Алексей Душкин, создавая свои проекты.