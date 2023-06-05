Пешеходная.
В случае некомфортной погоды начало экскурсии переносится в кафе, где мы будем рассматривать старые фотографии и начнем беседу. На группу от 2 до 10 человек.
В случае некомфортной погоды начало экскурсии переносится в кафе, где мы будем рассматривать старые фотографии и начнем беседу. На группу от 2 до 10 человек.
Что вас ожидает:
- Воздвиженка
- Станции метрополитена
- Центральный Детский магазин на Лубянке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Мы рассмотрим архитектуру сквозь жизнь и судьбу зодчего, сквозь власть и перипетии, которые происходили в нашей стране в ту эпоху. Через события в семье и, конечно музыку, которую слушал Алексей Душкин, создавая свои проекты.
Программа
Итак, мы посетим 5 станций метро:
- «Маяковскую» – одну из самых красивых станций метро, где прикоснемся к настоящим стальным конструкциям, которые были разработаны для дирижаблей;
- «Кропоткинскую» – эта единственная сохранившаяся часть от гигантского Дворца Советов, который начали возводить на месте Храма Христа Спасителя;
- «Автозаводскую» – чтобы понять эту станцию мы вспомним книгу Тимирязева, которую изучал Душкин, чтобы построить подобные растению колонны;
- «Новослободскую» – станцию-храм с витражами из древнего рижскго собора и мозаикой, на которой изображен младенец со старческой головой;
- «Площадь Революции» – станцию, которую сам архитектор не любил, как раз за скульптуры. Но почему же Сталин восхищался этой станцией? – узнаем на экскурсии.
и 2 здания:
- высотку на Красных воротах – которую строили под наклоном по специальной технологии заморозки грунта. Когда грунт оттаял высотка выпрямилась, но все же небольшой перекос под землей остался – его-то вам и покажем;
- здание «Детского мира» на Лубянке и поднимемся на смотровую площадку. Само же здание — это посвящение внучке архитектора, оно напоминает итальянское палаццо и в конце 50-х годов прошлого века было самым крупным детским магазином в Европе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Радиооборудование для каждого экскурсанта
- Что не входит
- — вход на смотровую площадку – 200 рублей на 1 человека — 3 входных билета в метро или заряженная карта «Тройка» на 3 поездки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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